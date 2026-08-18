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Programación de amistosos de Perú con Argentina previo al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: así se jugarán los tres partidos en Salta

La ‘blanquirroja’ tendrá una exigente preparación con las ‘panteras’ de cara al torneo internacional que se jugará entre el 8 y el 13 de septiembre en Río de Janeiro

Programación de amistosos de Perú con Argentina de cara del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Programación de amistosos de Perú con Argentina de cara del Campeonato Sudamericano de vóley 2026
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Cada vez falta menos para el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2026 y la selección peruana se alista para afrontarlo de la mejor manera. Por ello, tendrá una gira internacional donde enfrentará a Argentina como preparación al torneo internacional.

La competencia se celebrará entre el 8 y el 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. Y tiene en juego un premio de alto impacto: el equipo que se consagre campeón obtendrá acceso directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, las tres mejores selecciones del certamen conseguirán su clasificación al próximo Mundial, lo que eleva la relevancia de cada partido disputado en la ciudad brasileña.

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Programación de amistosos de Perú vs Argentina en Salta

La selección peruana femenina de vóley confirmó una serie de partidos preparatorios clave en la antesala del Campeonato Sudamericano 2026. El conjunto dirigido por Antonio Rizola viajará a Argentina para enfrentar a las ‘panteras’ en el Microestadio Delmi de Salta, en tres fechas consecutivas: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de agosto.

Estos amistosos representan una oportunidad estratégica para el equipo peruano, que busca perfeccionar su juego y ganar rodaje internacional en vísperas de la competencia continental de septiembre. Los encuentros ante Argentina serán evaluados como pruebas de alto nivel debido a la calidad del adversario, considerado uno de los rivales a vencer en Sudamérica.

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Para el entrenador Rizola, estos desafíos tendrán un valor doble, ya que su equipo enfrentará a las jugadoras dirigidas por Facundo Morando, técnico de una selección argentina que aspira a conquistar uno de los cupos al próximo Mundial. Así, el seleccionado nacional tendrá la posibilidad de medir su nivel frente a una potencia de la región y ajustar detalles en su preparación para afrontar el Sudamericano con mayores garantías competitivas.

Así se jugarán los amistosos de Perú vs Argentina en Salta. (Perú vóley)
Así se jugarán los amistosos de Perú vs Argentina en Salta. (Perú vóley)

Primera baja de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana femenina de vóley ha tenido que lidiar con un panorama de lesiones que condicionó su plantel en la reciente Copa Sudamericana. Jugadoras como Aixa Vigil, Claudia Palza y Miriam Patiño quedaron fuera de aquel certamen tras no lograr su recuperación a tiempo, lo que generó interrogantes sobre su presencia en el próximo Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 en Brasil.

De cara al torneo continental, el entrenador Antonio Rizola confirmó la primera baja definitiva: Ginna López no integrará la delegación. Sobre la situación, Rizola explicó que la central arrastra una lesión crónica desde una cirugía realizada en 2019, motivo que la obliga a priorizar su salud y enfocarse en su club. “Ginna López ya no está en el grupo. Ella tiene una lesión crónica desde la cirugía de 2019. Es una atleta muy disciplinada, pero sabe que no va a estar”, detalló el técnico en el programa ‘De Una’.

El técnico de la selección peruana reveló el nombre de la jugadora que quedó afuera del torneo internacional. (De Una)

Por otra parte, Rizola anticipó que Aixa Vigil sí formará parte del equipo que realizará la gira previa en Argentina. El entrenador destacó que la jugadora ya está saltando y trabajando con normalidad, por lo que será probada en esos amistosos como preparación para el Sudamericano.

En el caso de Miriam Patiño, el seleccionador señaló que ha superado los problemas físicos dentro de sus lesiones crónicas y se encuentra apta para competir. Sobre Claudia Palza, Rizola fue cauto y comentó que, aunque sigue en proceso de recuperación, aún no alcanza el estado físico ideal que él espera para una competencia de máxima exigencia.

Preocupación en la selección peruana de vóley: Aixa Vigil y dos jugadoras más lesionadas previo a la Copa Sudamericana 2026.
Preocupación en la selección peruana de vóley: Aixa Vigil y dos jugadoras más lesionadas previo a la Copa Sudamericana 2026.

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