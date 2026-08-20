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Rodrigo González afirma que Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio del supuesto hackeo a Paolo Guerrero

En ‘Amor y Fuego’, conductor dijo que fuentes “bastantes confiables” le indicaron que modelo brasilera estaría nuevamente embarazada.

Rodrigo González afirma que Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio del supuesto hackeo a Paolo Guerrero
Rodrigo González afirma que Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio del supuesto hackeo a Paolo Guerrero
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Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio de la controversia por el supuesto hackeo de las cuentas de Paolo Guerrero, según afirmó Rodrigo González en la última edición de ‘Amor y Fuego’.

La versión apareció mientras el futbolista denunciaba “accesos maliciosos” a sus perfiles y pedía disculpas por interacciones que, dijo, no realizó. En paralelo, la brasileña dejó el Perú y mostró parte de su estadía en Porto Alegre, lo que elevó las especulaciones sobre el momento que atraviesa la pareja.

La situación sorprendió porque, días antes, las redes del delantero repostearon publicaciones de Alondra García Miró, su expareja, e incluso volvieron a seguirla durante algunos minutos. Después, el ‘Depredador’ aseguró que sus cuentas fueron vulneradas y que detectaron actividad inusual desde distintos dispositivos.

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La versión de Rodrigo González: “Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada”

En el programa, Rodrigo González dijo que recibió información que considera confiable y planteó que el caso tendría una arista inesperada en medio de la crisis sentimental. “Unas fuentes bastantes confiables, y esta es una arista que no veníamos venir porque ellos están atravesando una fuerte crisis de pareja a la que también estamos acostumbrados pero esta vez no es igual a las anteriores, porque esta vez Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada”, expresó.

La afirmación se instaló en un momento de alta exposición para la pareja, con un clima de incertidumbre que no solo incluye la polémica digital, sino también el hecho de que Consorte se encuentre fuera del país mientras Guerrero enfrenta el impacto de lo ocurrido con sus cuentas.

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Rodrigo González afirma que Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio del supuesto hackeo a Paolo Guerrero. IG: Amor y Fuego.

El supuesto hackeo a Paolo Guerrero y el episodio con Alondra García Miró

El rumor del embarazo se difundió mientras el futbolista explicaba públicamente que sus redes registraron acciones que no corresponden a él. La controversia estalló cuando sus perfiles repostearon contenido vinculado a Alondra García Miró y, por algunos minutos, también volvieron a seguirla.

Ante la confusión, Guerrero sostuvo que hubo accesos no autorizados a sus cuentas de Facebook e Instagram. Además, pidió disculpas a los usuarios que pudieron recibir contenido o ver movimientos que, según indicó, no realizó de manera voluntaria.

Montaje fotográfico de Paolo Guerrero con camiseta a rayas, Alondra García Miró en top blanco y una captura de pantalla de Instagram superpuesta
Paolo Guerrero reposteó en Instagram una publicación de Alondra García Miró y el gesto desató comentarios en redes sociales.

“Accesos maliciosos”: el comunicado de Paolo Guerrero sobre sus cuentas

Paolo Guerrero aseguró que detectaron accesos no autorizados durante los últimos días y explicó que decidió hablar del tema por la magnitud del revuelo. Según su versión, se confirmaron tres accesos que no correspondían a su actividad habitual.

“Tal como les comenté en mi post anterior de esta semana, he estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos”, señaló Guerrero.

Con esa explicación, el futbolista buscó cerrar el episodio atribuyéndolo a una vulneración digital, en un momento en el que su vida personal también quedó expuesta por la interacción con publicaciones asociadas a su expareja.

Pantalla de Instagram con perfil "guerrero9", 4 millones de seguidores, 698 seguidos. Barra de búsqueda con "alondra" y perfil "alondragarciamiro" con botón "Seguir"
Usuarios de Instagram detectaron que Paolo Guerrero seguía a Alondra García Miró mientras Ana Paula Consorte no figuraba entre sus seguidos.

Ana Paula Consorte se va del Perú y muestra su estadía en Porto Alegre

Luego de la controversia por la actividad en las redes del delantero, Ana Paula Consorte abandonó el Perú. La brasileña compartió contenido de su estadía en Porto Alegre, mientras Guerrero enfrentaba las repercusiones por lo ocurrido en sus perfiles.

El contexto alimentó nuevas interpretaciones sobre el estado de la relación: la salida del país coincidió con el período en que el futbolista difundió su comunicado sobre accesos no autorizados y cuando en televisión se empezó a hablar de una crisis sentimental más profunda.

Un momento de incertidumbre: crisis, planes y una versión que suma tensión

La versión de Rodrigo González sobre un posible embarazo aparece cuando la relación atraviesa un tramo de incertidumbre. Según lo expuesto en el programa ‘Amor y Fuego’, no se trataría de una crisis “igual a las anteriores”, y el rumor abre un escenario distinto por lo que implicaría para la pareja en medio del escándalo.

En paralelo, el propio Guerrero sostuvo que su vínculo con Consorte estaba bajo presión por la controversia pública en redes, marcada por el episodio de Alondra García Miró y la explicación posterior del supuesto hackeo. Mientras tanto, la afirmación del embarazo permanece —por ahora— como una versión presentada en televisión por González, en un contexto donde la atención se concentra tanto en la vida personal como en las explicaciones técnicas del jugador.

Rodrigo González aseguró en Amor y fuego que Ana Paula Consorte “estaría nuevamente embarazada” en medio de la polémica por las redes de Paolo Guerrero. Willax TV.
Rodrigo González aseguró en Amor y fuego que Ana Paula Consorte “estaría nuevamente embarazada” en medio de la polémica por las redes de Paolo Guerrero. Willax TV.

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