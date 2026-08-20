¿Curwen terminó definitivamente con Carla Campos?: Ampay, boda cancelada y todo lo que se sabe sobre la pareja

¿Magaly Medina se preocupa por el corazón de Curwen? Así reaccionó el conductor al ver las comprometedoras imágenes de su novia, desatando las carcajadas de sus compañeros en el estudio.

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Curwen y Carla Campos Salazar quedaron en el centro de la conversación digital tras el ampay difundido por ‘Magaly TV, La Firme’, el giro público del streamer sobre las imágenes, la suspensión de la boda y la desaparición de fotos del compromiso en redes sociales.

Con ese panorama, la pregunta que se repite entre sus seguidores es directa: ¿terminaron definitivamente o solo están atravesando una pausa? Hasta ahora, con la información disponible, no hay una confirmación explícita de ruptura, pero sí señales concretas de crisis.

Lo que sí se sabe es que Víctor Caballero —conocido como Curwen— admitió que “las imágenes son clarísimas”, reconoció que al inicio se “cegó” al minimizar el video y confirmó que la boda quedó suspendida.

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Además, se ha observado que tanto él como Carla eliminaron de sus perfiles las publicaciones más visibles de su compromiso, un gesto que suele interpretarse como una ruptura simbólica, aunque no necesariamente definitiva.

Curwen suspende su boda con Carla Campos tras el ampay: “Estoy muy triste y acongojado”. YouTube / Brutalidad Política

El origen: una relación nacida en TikTok y expuesta a la mirada pública

La historia entre Carla Campos Salazar y Curwen se desarrolló desde el espacio digital y creció bajo una atención constante. Carla, diseñadora gráfica, contó que lo conoció a través de TikTok, luego de ver un video que le llamó la atención.

“Yo un día estaba en TikTok y veo el video donde este hombre está renegando de las mayonesas (de una empresa de comida rápida). Lo veo y dije: ¿quién es este hombre? Me encantó como renegaba y pues lo seguí. Lancé ahí mi maicito. Luego el hombre respondió mi historia, bueno un meme que puse en mi historia y luego me reaccionó otra historia y así. Nos conocimos por TikTok”, relató.

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A inicios de 2025, ambos oficializaron la relación y empezaron a compartir contenido juntos, lo que amplificó el interés por el vínculo. La diferencia de edad —cerca de once años, según lo comentado por sus seguidores— fue uno de los temas recurrentes en redes, aunque ellos han sostenido que no era un impedimento.

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

El compromiso en Punta Cana: “Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”

El punto más alto de la relación llegó el 17 de octubre de 2025, durante un viaje a Punta Cana, cuando Curwen organizó la pedida de mano con ayuda de la mejor amiga de Carla. “Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”, contó el streamer en su pódcast.

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Tras recibir el anillo, Carla compartió imágenes del compromiso, y la noticia generó reacciones inmediatas. Días antes, Curwen ya había adelantado su intención en vivo: “El otro año me caso con Carla”. Con eso, la boda quedó instalada como una expectativa pública entre sus seguidores.

La historia de amor de Curwen y Carla Campos-Salazar manchada por supuestas infidelidades

Los primeros rumores: el video de mayo de 2026 y la respuesta de Carla

En mayo de 2026, circularon imágenes de Carla bailando con otro hombre y se habló de una posible infidelidad. Ella respondió en Instagram con una desmentida basada en el contexto temporal del material: “Y lo peor es que es un video antiguo donde yo no estaba con nadie y yo solo fui una mujer saliendo con su grupo de amigos”.

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Con esa aclaración, Carla sostuvo que el video no tenía relación con su situación sentimental actual y buscó frenar la lectura de escándalo. Sin embargo, la polémica más fuerte llegó meses después, con imágenes nuevas.

El ampay de Carla Campos con ‘Grimy’

En agosto de 2026, Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Carla Campos Salazar en una discoteca de Miraflores, durante la madrugada, junto a un hombre identificado como Alonso Grimaldo, apodado “Grimy”. El video la muestra bailando, abrazando y cantando con entusiasmo en el local.

En varios fragmentos, se la ve tomada del cuello de “Grimy” mientras corea “Haces que yo pierda la cabeza por ti”, y en otros, el joven coloca la mano en su cintura. Ese nivel de cercanía disparó la discusión en redes y abrió el debate sobre si hubo o no un beso.

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El programa 'Magaly TV, la firme' presenta imágenes exclusivas de la novia del youtuber Curwen, Carla, en situaciones muy cariñosas con otro hombre en una discoteca de Miraflores, a pesar de estar comprometida. ATV/ Magaly TV La Firme.

La primera versión de Curwen: “Es un amigo” y “no hay beso”

Luego de la difusión del material, Curwen fue consultado por el programa y sostuvo que conocía al joven. Dijo que “Grimy” era un amigo de Carla, descartó una infidelidad y negó que el video mostrara un beso. También explicó que no estuvo en la discoteca porque prefirió quedarse en casa.

En esa misma línea, relató con naturalidad su noche: “Me dio flojera, la verdad, me quedé en mi casa viendo ‘X-Men’”. Su postura inicial apuntó a sostener que la relación no estaba en riesgo y que la confianza se mantenía.

El giro en streaming: “Me cegué” y “las imágenes son clarísimas”

La narrativa cambió cuando Curwen reapareció en Habla Good el martes 18 de agosto y reconoció que, al inicio, intentó ver lo ocurrido como un “saludito”.

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“En un inicio yo dije que era un saludito, ¿no?”, señaló. Y, ante la pregunta “¿Te cegaste?”, respondió: “Sí, me cegué, me cegué, la verdad”. Luego remató con la frase que marcó el quiebre: “Las imágenes son clarísimas”.

Con ese giro, Curwen ya no defendió la interpretación más amable del video. Admitió que allí “se hizo algo que no se debía”, una frase que sus seguidores interpretaron como el reconocimiento de una falta grave dentro del compromiso.

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos. YouTube: Habla Good.

La boda de Curwen queda suspendida

La crisis no quedó solo en declaraciones. Curwen confirmó en su streaming Brutalidad política (18 de agosto) que los planes de boda se suspendieron. “La boda no va. No va… ha quedado suspendida. Lo confirmo”, afirmó.

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También reveló que la ceremonia tuvo calendario: primero noviembre y luego abril de 2027. “La boda iba a ser en noviembre… 14 de noviembre”, dijo, y explicó: “Iba a ser en abril (2027) por un tema de tiempos”. Sin embargo, concluyó: “Ahora ya no… ha quedado de manera suspendida”, porque estaba “sumamente afectado”. “Estoy muy triste… estoy, acongojado”, expresó.

Otra señal que alimentó especulaciones fue la eliminación de fotos del compromiso y publicaciones juntos. Seguidores detectaron que tanto Carla como Curwen borraron o han ocultado esas imágenes de sus perfiles, lo que fue leído como un “borrón” de etapa. Aun así, eso no equivale, por sí solo, a un anuncio formal de ruptura.

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Hasta el momento, lo verificable es la ausencia de esas fotos, no una declaración explícita de “terminamos”.

Magaly Medina responde a Curwen y le dice qué preguntarle a Carla Campos tras ‘ampay’: “Las preguntas se las tienes que hacer a ella”. Captura: Magaly TV La Firme.