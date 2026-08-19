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Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lionel Messi jugará con Inter Miami en la MLS, mientras que Lamine Yamal disputará el Trofeo Joan Gamper con Barcelona. También, habrá Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League

Este miércoles 19 de agosto habrá grandes partidos en diferentes campeonatos del mundo: revisa la agenda deportiva.
Este miércoles 19 de agosto habrá grandes partidos en diferentes campeonatos del mundo: revisa la agenda deportiva.
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Hoy, miércoles 19 de agosto, la agenda deportiva ofrece una amplia variedad de partidos de fútbol en distintos países. Durante la jornada se jugarán encuentros decisivos en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Champions League.

En la Liga de Campeones continúan los partidos de ida de los play-offs. El enfrentamiento entre Celtic de Escocia y LASK Linz de Austria destaca como el más relevante del día.

En la Copa Libertadores y la Sudamericana, se definirán nuevos equipos clasificados a los cuartos de final. El cruce entre Flamengo y Cruzeiro se presenta parejo tras el empate 1-1 en el primer partido. River Plate, que venció 2-1 a Santa Fe en la ida, buscará asegurar su pase en el encuentro de vuelta.

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Así se vive en Independiente Santa Fe la previa al choque con River Plate

Varios de los jugadores más reconocidos del momento también verán acción este miércoles. Lamine Yamal participará en el Trofeo Joan Gamper con Barcelona ante Al Ahly de Egipto. Lionel Messi afrontará un nuevo compromiso con Inter Miami frente a Philadelphia Union por la Major League Soccer.

Barcelona disputará el Trofeo Joan Gamper que marcará el cierre de su pretemporada 2026/27.
Barcelona disputará el Trofeo Joan Gamper que marcará el cierre de su pretemporada 2026/27.

Partidos de la Champions League

  • Slovan Bratislava vs Celje (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 5)
  • NEC vs Bodo / Glimt (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 2)
  • Hapoel Be’er Sheva vs Sabah (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 3)
  • Celtic vs LASK Linz (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de LaLiga de España

  • Atlético Madrid vs Málaga (14:00 horas / DSports y DGO)

Partidos amistosos

  • Barcelona vs Al Ahly (13:00 horas / Zapping)

Partidos de la Copa Libertadores

  • Cerro Porteño vs Palmeiras (17:00 horas / ESPN y Disney Plus)
  • Coquimbo Unido vs Platense (17:00 horas / ESPN 5 y Disney Plus)
  • Flamengo vs Cruzeiro (19:30 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

Partidos de la Copa Sudamericana

  • Atlético Mineiro vs RB Bragantino (17:00 horas / DSports y DGO)
  • Independiente Santa Fe vs River Plate (19:30 horas / ESPN y Disney Plus)
  • Montevideo Torque vs Tigre (19:30 horas / Paramount+)

Partidos de la Copa Argentina

  • Racing vs Belgrano (17:15 horas / TyC Sports)

Partidos de la MLS

  • Toronto FC vs Charlotte (18:30 horas / Apple TV)
  • Philadelphia Union vs Inter Miami (18:30 horas / Apple TV)
  • Columbus Crew vs CF Montréal (18:30 horas / Apple TV)
  • Orlando City SC vs Chicago Fire (18:30 horas / Apple TV)
  • New York RB vs Nashville SC (18:30 horas / Apple TV)
  • Cincinnati vs New York City (18:30 horas / Apple TV)
  • DC United vs New England (18:30 horas / Apple TV)
  • Sporting KC vs St. Louis City (19:00 horas / Apple TV)
  • Minnesota United vs Atlanta United (19:30 horas / Apple TV)
  • Colorado Rapids vs Los Angeles FC (20:30 horas / Apple TV)
  • Seattle Sounders FC vs Austin (20:30 horas / Apple TV)
  • Real Salt Lake vs Dallas (20:30 horas / Apple TV)
  • LA Galaxy vs SJ Earthquakes (21:30 horas / Apple TV)
  • Portland Timbers vs San Diego (21:30 horas / Apple TV)
  • Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo (21:30 horas / Apple TV)
Lionel Messi y Luis Suárez viajaron con Inter Miami para enfrentar a Philadelphia Union por la MLS.
Lionel Messi y Luis Suárez viajaron con Inter Miami para enfrentar a Philadelphia Union por la MLS.

Partidos del campeonato colombiano

  • Rionegro Águilas vs Llaneros (16:00 horas / Win Sports y RCN)
  • Cúcuta Deportivo vs Inter Bogotá (18:00 horas / Win+ Fútbol)

Partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf

  • Marathón vs Alianza (20:00 horas / Disney Plus)
  • Mixco vs UMECIT (20:00 horas / Disney Plus)
  • FAS vs Municipal (22:00 horas / Disney Plus)

Partidos del Campeonato de Clubes del Caribe

  • Delfines del Este vs Violette AC (17:00 horas / Disney Plus)

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