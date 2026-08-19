Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: ¿Cuándo inicia el torneo internacional con participación de Perú?

¿Cuándo inicia el torneo internacional con participación de Perú?

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El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2026 se aproxima y la selección peruana intensifica su preparación con una gira internacional clave. La clasificación de Perú se selló tras una campaña en la Copa Sudamericana que dejó sensaciones positivas para el equipo: superó a Ecuador y Venezuela, dos victorias que resultaron determinantes para asegurar un cupo a Brasil.

El equipo dirigido por Antonio Rizola ha programado una serie de partidos amistosos ante Argentina, buscando llegar en óptimas condiciones al torneo continental. Este ciclo de preparación permitirá a Perú sumar rodaje internacional antes del desafío principal.

¿Cuándo arranca el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de vóley 2026 tendrá lugar del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, reuniendo a las selecciones más competitivas de la región en busca de un doble objetivo: la clasificación al Mundial 2027 y el acceso directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón del certamen.

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La competencia adoptará un formato de todos contra todos, lo que significa que la selección peruana deberá enfrentar a cada uno de los equipos participantes. Entre ellos figuran las potencias tradicionales como Brasil, que será anfitrión y parte como gran favorita, junto a Argentina, Colombia, Chile y Venezuela. Así, cada partido en el Maracanãzinho tendrá un valor especial y podría definir el futuro inmediato de las aspiraciones peruanas.

El histórico Maracanãzinho será el escenario central de la competencia femenina, que se desarrollará a lo largo de seis jornadas consecutivas. La organización detalló que el certamen femenino se celebrará en septiembre, mientras que el campeonato masculino tendrá lugar posteriormente, en el mismo recinto.

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La selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano de vóley femenino 2026: conoce el canal que transmitirá sus partidos.

Canal TV para ver el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La afición peruana tendrá a su disposición varias opciones para seguir a la selección femenina de vóley en el Campeonato Sudamericano 2026. Latina TV transmitirá en directo todos los partidos del equipo nacional, tanto por señal abierta como a través de su página web y plataformas digitales, facilitando el acceso desde cualquier lugar del país.

El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol ofrecerá la transmisión en vivo de cada encuentro. Así, los hinchas podrán acompañar la campaña de la ‘bicolor’ en Río de Janeiro desde cualquier dispositivo.

La cobertura estará asegurada por Latina en televisión y en línea, así como por streaming en la plataforma de la Confederación Sudamericana, lo que garantiza que todas las incidencias del torneo estén al alcance de los seguidores peruanos.

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Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial. Crédito: FPV.

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)

Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)

Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)

Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)

Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Dosis de voleibol.

Programación de la gira de Perú con Argentina en Salta

La selección peruana femenina de vóley ha confirmado una serie de partidos amistosos fundamentales antes del inicio del Campeonato Sudamericano 2026. El equipo dirigido por Antonio Rizola viajará a Argentina para disputar tres encuentros consecutivos ante las ‘panteras’ en el Microestadio Delmi de Salta, programados para el sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de agosto.

Estos partidos amistosos constituyen una instancia estratégica para perfeccionar el funcionamiento colectivo y sumar experiencia internacional en la recta final hacia la competencia continental de septiembre. El choque frente a Argentina será una prueba exigente, ya que el conjunto local figura entre los adversarios más competitivos del continente.

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Así se jugarán los amistosos de Perú vs Argentina en Salta. (Perú vóley)