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La contundente opinión de Fleischman sobre las renovaciones de Valera y Polo con Universitario: “Una audacia innecesaria”

La irregularidad histórica de ambos futbolistas y la ausencia de un análisis económico visible fueron los dos argumentos centrales con los que el comunicador desafió la estrategia de planificación del tricampeón peruano

El comentarista calificó la decisión como una audacia innecesaria, al considerar el costo y el riesgo de contratos de tres años para futbolistas mayores de 30, pese al buen presente de Alex Valera y Andy Polo (YouTube / Juego Cruzado)
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Universitario de Deportes cerró en las últimas horas la continuidad de Alex Valera hasta 2029 y avanzó en términos similares con Andy Polo, quien también extendería su vínculo hasta ese año.

Ambos futbolistas superan los 30 años de edad, lo que encendió el debate sobre si la apuesta a largo plazo del club de Ate tiene sustento real o si, en cambio, la dirigencia debería orientar esos recursos hacia perfiles más jóvenes con mayor proyección y valor de mercado.

El comentarista deportivo Eddie Fleischman fue el más categórico al respecto: para él, se trata de “una audacia innecesaria”.

La velocidad de Franco Velasco y la confianza en el plantel

Eddie Fleischman – Alex Valera – Andy Polo – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 18 agosto
Eddie Fleischman puso en debate la confianza de Franco Velasco en el actual plantel de Universitario y cuestionó la rapidez con la que la administración merengue evalúa su nivel competitivo. (Universitario de Deportes)

El debate surgió en el programa Juego Cruzado, donde Fleischman y sus compañeros Michael Succar y Reimond Manco analizaron las decisiones estratégicas que tomó la institución merengue de cara al mediano y largo plazo. El punto de partida fue la afirmación del administrador de Universitario, Franco Velasco, sobre la calidad del elenco actual.

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“A mí me sorprendió la velocidad con que Franco Velasco considera que tiene el mejor plantel del torneo”, señaló Fleischman. Su compañero Succar matizó la cita: Velasco habría dicho, en rigor, que se trata de “uno de los mejores”, aunque la velocidad con la que llegó a esa conclusión también llamó la atención del panel.

El telón de fondo es el tricampeonato conseguido por el club, que le dio a la dirigencia un margen de confianza considerable para tomar decisiones de peso. La renovación de Valera por tres años fue la primera señal concreta de esa política.

Según el periodista Gustavo Peralta, quien adelantó la noticia en el programa Modo Fútbol, el delantero chiclayano Alex Valera “había mostrado su deseo de continuar en la ‘U’, de seguir haciendo más historia y llegar a los 100 goles”. La extensión contractual hasta 2029 fue confirmada poco después de la victoria ante FC Cajamarca.

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El peso de la edad y la lógica de la inversión

Eddie Fleischman – Alex Valera – Andy Polo – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 18 agosto
El análisis sobre las renovaciones de Valera y Polo puso el foco en la planificación económica del club, especialmente en la posibilidad de invertir esos recursos en futbolistas jóvenes con mayor proyección. (Universitario de Deportes)

El nudo central del análisis giró en torno a un dato concreto: al término de esos tres años, Valera tendría 33 años y Polo, 34. Para Fleischman, esa aritmética cambia por completo el sentido de la operación.

“Sin ver números, la verdad. Es que todo dependería de cuánto está implicando en inversión en Universitario, porque yo sí creo que ya son jugadores, por ejemplo, Polo, ya puedes conseguir uno más joven que suponga una inversión, que tenga una proyección a futuro y que pueda rendir por encima de él”, argumentó el comentarista.

Reimond Manco introdujo el concepto de valor de reventa como otro ángulo del problema: apostar por un futbolista joven no solo implica rendimiento inmediato, sino también la posibilidad de generar un retorno económico mediante una transferencia futura. Fleischman coincidió con esa lectura y añadió que la trayectoria de ambos jugadores dentro del club no debería pesar tanto en una decisión de tres años. “El hecho de que estén mucho tiempo en la U no debería ser, digamos, de tanto peso en una decisión para tres años, en una renovación”, afirmó.

Succar y Manco reconocieron que el presente de Valera es uno de sus mejores momentos. América de Cali llegó a interesarse en el delantero, lo que da cuenta de su nivel actual. Sin embargo, para Fleischman ese argumento tiene un límite claro: la irregularidad ha sido una constante en las carreras de ambos. “La irregularidad ha marcado la regularidad de ambos”, sintetizó, con una frase que condensó buena parte de su postura.

“Una audacia innecesaria”: la sentencia de Fleischman

Eddie Fleischman – Alex Valera – Andy Polo – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 18 agosto
El comentarista deportivo cuestionó que Universitario comprometa su planificación a largo plazo con dos referentes de más de 30 años y defendió una política orientada hacia futbolistas con mayor margen de crecimiento. (YouTube / Juego Cruzado)

Tras escuchar los argumentos del panel, el comentarista cerró su posición con una definición que no dejó margen para interpretaciones. Ante la consulta de si las renovaciones tenían justificación deportiva y económica, Fleischman fue directo: “A mí me parece una audacia innecesaria”.

El debate no apunta a cuestionar el nivel actual de Valera o Polo, sino a interrogar la lógica detrás de la planificación. Universitario, con el respaldo del tricampeonato y la confianza de su administración, eligió apostar por la continuidad de sus referentes. Fleischman, en cambio, preferiría ver esos recursos orientados hacia futbolistas con mayor recorrido por delante, con capacidad de crecer y, eventualmente, generar un retorno económico para el club.

Por el momento, la renovación de Andy Polo hasta 2029 ya fue confirmada, según información del periodista Gustavo Peralta publicada este miércoles. La dirigencia merengue avanza ahora en las tratativas con el mediocampista Jairo Concha, cuyo futuro depende en parte de si llega alguna oferta del exterior antes del cierre del mercado.

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