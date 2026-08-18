Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

El excongresista envió un mensaje al periodista Víctor Caballero, conocido como Curwen, después de que reconociera que su pareja le fue infiel tras la difusión de imágenes en Magaly TV, La Firme

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El excongresista Guido Bellido se dirigió este martes al periodista Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, después de que este admitiera públicamente que le fueron infiel a raíz de una emisión del programa Magaly TV, La Firme.

Bellido reaccionó con un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que calificó la situación como un “golpe bajo” y añadió una referencia política al supuesto voto de la tercera persona involucrada.

“Mis condolencias, hermano. La reacción nos dio un golpe bajo. Estoy seguro de que ese man votó por la naranja (en referencia al partido de la presidenta Keiko Fujimori)”, anotó sobre Alonso Grimaldo, quien aparece en las imágenes junto a la hasta ahora pareja del creador de contenido, Carla Campos.

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“Todo pasa, fuerza hermano, lo vas a superar”, agregó. El exparlamentario, quien fue presidente del Consejo de Ministros del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) e intentó sin éxito llegar al Senado, se ha caracterizado por sus troleos, bromas e intervenciones irónicas contra periodistas durante entrevistas y en plataformas sociales.

El exparlamentario calificó el episodio como un “golpe bajo” y afirmó que Alonso Grimaldo, quien aparece junto a Carla Campos, “votó por la naranja”

Poco antes, Caballero había reconocido que las imágenes “son clarísimas” y que en ellas “se hizo algo que no” se debía. “Sí, me cegué, me cegué”, dijo al explicar que inicialmente intentó restar importancia a lo ocurrido.

No obstante, también aprovechó para pedir el voto por Carlos Bruce, aspirante a la Alcaldía de Lima, bromeó con las imágenes difundidas, las imitó junto a sus compañeros de mesa y anunció que ofrecería su “verdadera versión” en su programa Brutalidad Política, que se transmite a las 18:00 horas.

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“Siento que realmente Magaly (Medina) ha hecho este reportaje porque realmente le importa mi situación sentimental. Mi bienestar emocional. Yo no creo que lo haga por razones políticas, ¿ah? Eso está descartado. Ni para burlarse de mí. Yo creo que ahí realmente dice: ‘Yo me preocupo por ti’”, comentó.

El excongresista lanzó una broma política sobre el presunto amante, Alonso Grimaldo, al afirmar: “Estoy seguro de que ese man votó por la naranja”, en referencia a Keiko Fujimori y Fuerza Popular

Semanas antes de esta polémica, Curwen había publicado ‘Señora K. La ofensiva final’, un libro sobre la historia de Fuerza Popular y el recorrido de Fujimori, quien se convirtió en jefa de Estado después de tres derrotas consecutivas.

El volumen, de 200 páginas y subtitulado “El último intento de Keiko Fujimori por llegar a la Presidencia”, es la tercera entrega de la serie, después de Mototaxi. Auge y caída de Fuerza Popular y Castillo. Breve historia del Gobierno del pueblo, una reconstrucción de la llegada de Pedro Castillo a la Presidencia y de los 497 días de su mandato, hasta su destitución y arresto tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

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