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Carlos Galdós y su reflexión sobre la infidelidad por el caso de Curwen y Carla Campos: “No todo está perdido”

El comediante aseguró que una infidelidad deja una “tarea” para la persona engañada: revisar lo que se negaba a ver, el amor propio y los estándares del vínculo

Carlos Galdós y su reflexión sobre la infidelidad por el caso de Curwen y Carla Campos. X
Carlos Galdós y su reflexión sobre la infidelidad por el caso de Curwen y Carla Campos. X
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Carlos Galdós publicó una reflexión sobre la infidelidad en su cuenta de X en medio del caso Curwen y Carla Campos Salazar, luego de que ‘Magaly TV, La Firme’ difundiera imágenes en las que la influencer aparece bailando muy cerca de otro hombre y recibiendo un supuesto beso en una discoteca de Lima.

El comediante planteó que, aunque una traición duele, no necesariamente significa el final definitivo de una relación: “Aunque duela, no todo está perdido después de una infidelidad”.

El comentario apareció después de que Curwen reconociera públicamente que “las imágenes son clarísimas” y confirmara que suspendió los planes de matrimonio con Carla.

A la par, seguidores detectaron que ambos eliminaron de sus redes sociales las fotos del compromiso y otras publicaciones juntos, un movimiento que alimentó especulaciones sobre el futuro de la pareja, sin que exista —hasta ahora— una confirmación oficial de ruptura.

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El contexto: el ampay, el giro de Curwen y la boda en pausa

El caso escaló tras la difusión de un video en el que Carla Campos Salazar aparece en una discoteca junto a un hombre identificado como Alonso Grimaldo.

En un primer momento, Curwen sostuvo que se trataba de un “saludito” y negó que hubiera un beso. Horas después, cambió su postura en streaming: admitió que se “cegó” y que lo visto en las imágenes era evidente.

Con ese giro, Curwen también confirmó que suspendió los planes de matrimonio. Su decisión, sumada al “borrón” de las fotos del compromiso en redes, instaló un nuevo foco: qué pasará con la relación, más allá del ampay.

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Con su característico estilo satírico, 'Curwen' comunica a su audiencia que su matrimonio ya no se realizará. El periodista e influencer realizó bromas dando a conocer la noticia. | YouTube / Brutalidad Política

“No hablo de culpa”: la “tarea” que menciona Carlos Galdós

En su publicación, Carlos Galdós aclaró que no apuntaba a culpar a la persona engañada, sino a proponer una lectura personal sobre lo que una infidelidad podría dejar como aprendizaje.

“Sé que quizás me van a saltar al cuello, pero una infidelidad tiene un mensaje para la parte engañada. No hablo de ‘culpa’, hablo de la TAREA que te toca hacer si no quieres repetir el plato”, escribió.

La idea central de su hilo es que una crisis de este tipo obliga a revisar aquello que se venía ignorando, ya sea en el vínculo o en uno mismo.

El comediante publicó un hilo en X luego del ampay de Carla Campos, novia de Curwen. X
El comediante publicó un hilo en X luego del ampay de Carla Campos, novia de Curwen. X

“Te muestra lo que te negabas a ver” y “sube tu valla”

Galdós sostuvo que una infidelidad funciona como un golpe de realidad. “La infidelidad te muestra lo que te negabas a ver. En muchos casos no llega de la nada, llega para incomodarte de golpe y revelar lo que ya estaba profundamente debilitado en el vínculo y preferías ignorar por comodidad”, afirmó.

Luego trasladó el foco hacia el amor propio y los límites personales. “Te confronta con tu nivel de amor propio”, señaló, y propuso preguntas internas: “¿Desde dónde quiero seguir amando a alguien? ¿Amo desde el miedo a estar solo? ¿Por qué me traiciono a mi mismo y sigo ahí?”.

En ese mismo bloque, insistió en la necesidad de redefinir estándares: “Tienes que preguntarte si realmente te sientes merecedor de una vida armada a partir de una mentira. Alguien que en público te vende una versión perfecta y en la interna te llena de secretos. Sube tu valla”.

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?
Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

“Estás repitiendo un patrón”: su advertencia sobre la historia emocional

En la parte final de su reflexión, el humorista planteó que quedarse con una persona infiel puede conectarse con patrones afectivos previos.

“Te enfrenta con tu historia emocional no resuelta. Si eliges quedarte con una persona infiel, estás repitiendo un patrón. Estás volviendo a elegir figuras inestables que no te dan seguridad, conectando directo con heridas o quizás hasta problemas no resueltos de tu infancia”, escribió.

Como cierre, sostuvo que, si se busca un “lado positivo” en una situación dolorosa, el aprendizaje sería la transformación personal. “La gran pregunta no es ‘¿por qué me hizo esto?’, sino ‘¿En quién me tengo que convertir hoy para no volver a elegir mal?’. Es mi opinión”, concluyó.

Retrato de un hombre, una pareja abrazada con la mujer tocando la cara del hombre, y una imagen borrosa circular con borde naranja.
Una composición de imágenes reúne el retrato de Curwen, una pareja conformada por Carla Campos con otro hombre y una escena de ampay dentro de un círculo naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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