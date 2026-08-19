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Sport Boys recurrirá al TAS tras nueva quita de puntos en la Liga 1 2026: “Nos están tratando como un club ordinario”

Martín Noriega, administrador del club chalaco, cuestionó la nueva sanción y aseguró que su área legal ya trabaja en los argumentos para acudir al organismo internacional. Además, descartó renunciar y defendió el proyecto que encabeza

Martín Noriega también habló de una maltrato contra el club del Callao - Crédito: Sin TV.
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Sport Boys vuelve a afrontar un complicado escenario administrativo. La nueva resta de puntos determinada por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) generó una rápida respuesta de Martín Noriega, administrador del conjunto rosado, quien confirmó que el club acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir la sanción.

En entrevista con el programa de YouTube ‘Sin TV’, el directivo cuestionó los criterios utilizados para sancionar a la institución y sostuvo que no se estaría considerando su particular situación al encontrarse bajo un régimen concursal. Noriega explicó que su gestión recibió un equipo con obligaciones económicas pendientes y que el proceso para alcanzar la estabilidad financiera requiere tiempo.

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“Estamos trabajando precisamente los argumentos. Hay un tema que creo que no es comprendido aún. Nos están tratando en Sport Boys como un club ordinario, digamos, sin contemplar que estamos en el sistema concursal”, manifestó.

El administrador aclaró que el régimen concursal no elimina las deudas que mantiene la institución, pero sostuvo que sí representa una condición particular que debería ser considerada. “Hemos encontrado un club, una institución en esta situación y requiere de un tiempo para equilibrarla, no al día siguiente”, señaló.

Sport Boys recurrirá al TAS tras nueva quita de puntos en la Liga 1 2026: “Nos están tratando como un club ordinario”.
Sport Boys recurrirá al TAS tras nueva quita de puntos en la Liga 1 2026: “Nos están tratando como un club ordinario”. Crédito: LFP

“Nosotros pagamos”

El directivo también defendió el trabajo realizado desde su llegada a la administración y aseguró que existe un esfuerzo para cumplir con los compromisos económicos pendientes.

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“Nosotros pagamos, hay un gran esfuerzo por equilibrar un club que viene desfasado hace rato y lo que hacemos es cumplir, pero dentro del propio mes”, afirmó.

Sin embargo, cuestionó que las exigencias estén vinculadas al cumplimiento exacto de las fechas establecidas. “Acá nos exigen la fecha exacta y en un mundo como este, en un fútbol como el nuestro, eso es muy complicado, más aún por cómo encontramos el club”, sostuvo.

Para Noriega, la situación económica que heredó Sport Boys explica parte de las dificultades que atraviesa actualmente la institución. Por ello, considera que su gestión debería contar con un margen para poder ordenar las finanzas sin que cada incumplimiento termine repercutiendo directamente en el equipo.

Comunicado de la SAFAP sobre los incumplimientos de Sport Boys.
Comunicado de la SAFAP sobre los incumplimientos de Sport Boys.

Sport Boys prepara su defensa ante el TAS

Tras conocer la nueva sanción, Martín Noriega confirmó que decidió llevar el caso al TAS. El administrador aseguró que el área legal de Sport Boys ya trabaja en los argumentos que serán presentados ante el organismo internacional.

Esto va a ser explicado perfectamente por nuestra área legal y esta mañana decidí ir al TAS, porque los argumentos que tenemos yo creo que son realmente importantes, existen precedentes”, indicó.

De esta manera, el conjunto chalaco buscará recuperar los puntos perdidos y defender su posición en la tabla acumulada de la Liga 1 2026. Sin embargo, Noriega también cuestionó que los incumplimientos administrativos terminen teniendo consecuencias directas sobre el rendimiento deportivo del equipo.

La peor postura sería adoptar un papel de víctima. Tenemos que asumir la responsabilidad porque nos quitan puntos”, expresó.

Pese a reconocer la responsabilidad de la administración, el directivo volvió a cuestionar que las sanciones recaigan sobre la institución y no directamente sobre quienes están al frente de ella. Incluso, aseguró que preferiría asumir personalmente las consecuencias antes que ver perjudicado al club.

“Yo creo que a los clubes no deberían quitarle puntos. Vayan contra el administrador, el gerente o quien está a cargo de la institución, pero no vayan contra el club. Yo preferiría que vayan contra mi patrimonio, pero no contra el club, porque mi patrimonio lo puedo rehacer, pero hacerle daño a la institución sí que es grave”, sostuvo.

Martín Noriega se defendió y explicó por qué no dará un paso al costado - Crédito: Sin TV.

Noriega no renunciará

Finalmente, el administrador de Sport Boys descartó dejar su cargo pese al complicado escenario y las críticas que ha recibido. “Yo estoy habituado a este tipo de retos y la gente opina porque no sabe, porque jamás ha estado en esta posición”, manifestó.

Noriega aseguró que mantiene plena confianza en el proyecto que encabeza y que no contempla dar un paso al costado. “Estoy muy convencido de ello. Porque cuando no creo en un proyecto, simplemente digo: ‘listo, esto no va y chau’. Eso no va a suceder en esta oportunidad”, sentenció.

Así, mientras Sport Boys prepara su defensa ante el TAS, la administración de Martín Noriega deberá continuar trabajando para resolver las obligaciones pendientes que vienen generando sanciones y complicaciones para el cuadro chalaco.

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