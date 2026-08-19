Sport Boys busca cambiar la fecha ante Sporting Cristal, pero recibe una advertencia: “Nos van a reclamar los puntos”

El administrador del club señaló que está complicado jugar en el Nacional debido a un concierto, ya que el Miguel Grau estará ocupado para esa fecha - Crédito: Sin TV.

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Sport Boys continúa buscando una solución para definir dónde y cuándo disputará su partido ante Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. El cuadro chalaco tiene dificultades para utilizar sus escenarios habituales y, ante ello, analiza distintas alternativas para no perder la condición de local.

Martín Noriega, administrador de la institución ‘rosada’, explicó en declaraciones al programa de YouTube SinTV que una de las principales opciones es conseguir el Estadio Nacional, aunque también evalúan solicitar un cambio de fecha. Sin embargo, esta última posibilidad no habría sido bien recibida por el conjunto del Rímac.

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“Estamos tratando de conseguir hasta último momento el Estadio Nacional. Y estamos tratando de cambiar la fecha. Cristal nos ha manifestado de que no quiere colaborar con nosotros en ese sentido y que si no es la fecha programada, nos van a reclamar los puntos”, manifestó.

De esta manera, el administrador reveló que la posibilidad de reprogramar el encuentro podría generar un nuevo inconveniente para el cuadro chalaco, que necesita encontrar un escenario disponible para ejercer su localía. Pese a ello, la dirigencia mantiene abiertas todas las posibilidades mientras continúa realizando gestiones para resolver el problema.

La situación se complica debido a la disponibilidad de los principales estadios que suele utilizar el equipo del Callao. Por ello, la directiva busca una alternativa que permita disputar el compromiso en condiciones adecuadas y, sobre todo, que no termine generando un perjuicio adicional para las arcas de la institución.

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Sport Boys enfrentará a Sporting Cristal en la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Miguel Grau y Villa El Salvador, otras alternativas

El Estadio Nacional no es la única opción que maneja la institución. Martín Noriega indicó que también se mantiene sobre la mesa la posibilidad de utilizar el estadio Miguel Grau del Callao o trasladar el partido hasta el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

“Sostenemos esa alternativa, pero hasta este momento no nos están haciendo viables. Sigo en eso. Voy a tratar de hablar nuevamente con el IPD, aunque ya no está Sergio Ludeña, que salió hace unas horas”, explicó.

El administrador aseguró que insistirán en las conversaciones para encontrar una solución y evitar que el encuentro tenga que trasladarse a un escenario que pueda representar un perjuicio económico.

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“Vamos a persistir en esa alternativa, luego estamos con la opción de jugar en Miguel Grau o ir a la sede de Villa El Salvador. Definitivamente esta última representaría una pérdida económica para el club”, sostuvo.

Para la institución chalaca, definir la sede no es únicamente un asunto deportivo. La elección del escenario también tiene un impacto directo en los ingresos que puede generar el encuentro, especialmente en un momento en el que la administración busca ordenar las finanzas.

Martín Noriega también habló de una maltrato contra el club del Callao - Crédito: Sin TV.

“No pueden dejarnos sin estadio”

Martín Noriega remarcó que uno de los principales objetivos de su gestión es recuperar la estabilidad económica del club. Por ello, considera que disputar el partido en un escenario que reduzca considerablemente los ingresos sería un nuevo golpe para la institución.

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“Lo que más necesitamos en este momento es reparar nuestra economía, pero los escenarios que nos presentan son de pérdida”, afirmó.

Ante este panorama, el administrador sostuvo que continuarán buscando acuerdos con las partes involucradas para encontrar una alternativa que permita a Sport Boys mantener su localía y, al mismo tiempo, obtener un beneficio económico.

“Tenemos que seguir trabajando en esto y ver la forma de poder llegar a acuerdos que sean de mutua conveniencia. No pueden dejarnos sin estadio”, sentenció.

Así, mientras se acerca la fecha del encuentro ante Sporting Cristal, Sport Boys todavía no tiene completamente definido el escenario en el que disputará el compromiso. La dirigencia continuará realizando gestiones para intentar concretar el Nacional o encontrar otra alternativa que no afecte aún más las finanzas del club.

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