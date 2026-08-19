Perú tiene más de 17 millones de mascotas: ¿cómo mantener limpio el hogar si tienes perros o gatos?

Una pareja contempla el suelo de su sala, con suciedad, pelo y restos de comida esparcidos por sus mascotas, una situación común en hogares peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de mascotas en los hogares peruanos también influye en las rutinas de limpieza. Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) incorporó la tenencia de animales de compañía en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), lo que permitió conocer la cantidad de mascotas que viven actualmente con las familias del país.

Los resultados muestran que en Perú existen 17 millones 263 mil mascotas y que el 64% de los hogares cuenta con al menos una. Los perros representan el 56,5 % de las mascotas, mientras que los gatos concentran el 36,2 %. Además, las familias destinan el 5,2 % de su presupuesto a la alimentación y cuidado de estos animales.

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Una mujer aspira un sofá en una sala con mascotas, una escena que representa las rutinas de limpieza de hogares peruanos con animales de compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza del hogar con mascotas

La convivencia con perros o gatos implica enfrentarse a distintos tipos de suciedad. El pelo y otros residuos sueltos pueden eliminarse mediante el aspirado, pero elementos como las marcas de las patas, restos de agua y comida, saliva o caspa pueden adherirse a los pisos y requerir posteriormente un lavado.

Paul Saldaña, gerente comercial de Tineco Perú, explicó que las rutinas de limpieza también están condicionadas por el tiempo disponible de las familias. Según señaló, actualmente los consumidores no solo evalúan la potencia de los equipos, sino también cuántos pasos de limpieza pueden ahorrar durante sus actividades domésticas.

La tecnología aplicada a los equipos de limpieza busca responder precisamente a esta necesidad. Las aspiradoras lavadoras de pisos permiten combinar el aspirado y el lavado en un mismo proceso, mientras que algunos modelos incorporan sistemas que separan el agua limpia de la sucia para evitar que los residuos regresen al piso durante la limpieza.

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Una mujer utiliza una aspiradora para limpiar pelo y huellas de patas de mascotas en el piso de madera de su sala de estar, mientras sus animales la observan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres claves para elegir un equipo

En los hogares donde viven mascotas, existen algunos aspectos que pueden tenerse en cuenta antes de elegir un equipo destinado a la limpieza. Entre ellos se encuentran:

Separación del agua limpia y sucia: las aspiradoras lavadoras cuentan con depósitos independientes. Es recomendable revisar cómo administra el agua y si mantiene el rodillo en contacto con agua limpia durante el proceso.

Manejo del pelo de mascotas: en viviendas con perros o gatos, conviene verificar si el equipo cuenta con mecanismos para reducir los enredos de pelo en el rodillo y facilitar su mantenimiento.

Superficies compatibles: es importante identificar si el aparato está diseñado para pisos duros, alfombras o tapizados, debido a que no todos los equipos cumplen las mismas funciones.

Las aspiradoras lavadoras están principalmente diseñadas para superficies duras, como cerámicos, porcelanatos, laminados o madera. En cambio, las aspiradoras de seco pueden resultar más adecuadas para alfombras, sillones y otros tapizados. También es conveniente considerar el tamaño del espacio que se limpiará y la autonomía de la batería.

Un hombre realiza la limpieza del suelo de su sala, empleando una aspiradora lavadora para eliminar el pelo de sus mascotas, un perro y un gato, un desafío común en hogares con animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los equipos se reemplazan

De acuerdo con Saldaña, una aspiradora lavadora de pisos no reemplaza completamente a una aspiradora vertical, debido a que ambos equipos están pensados para diferentes tipos de superficies y necesidades de limpieza.

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En ese sentido, las aspiradoras verticales de seco, como las líneas Pure ONE mencionadas por el representante de Tineco, están orientadas a alfombras y tapizados, mientras que las aspiradoras lavadoras de las líneas Floor, Switch y Floor ONE están diseñadas principalmente para pisos duros. La elección dependerá de las características del hogar y de las superficies que predominen.

Dos aspiradoras, una vertical y otra lavadora de pisos, facilitan la limpieza en un hogar con un perro que duerme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mascotas y limpieza del hogar

La incorporación de la tenencia de mascotas en la ENAHO proporciona por primera vez una referencia oficial sobre la presencia de animales de compañía en los hogares peruanos. Los datos permiten dimensionar una realidad que también tiene efectos en las actividades cotidianas de las familias.

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Además de representar un gasto destinado a su alimentación y cuidado, la presencia de perros y gatos puede modificar las rutinas domésticas. El tipo de suciedad, la cantidad de pelo y las superficies del hogar son factores que deben considerarse para establecer una rutina de limpieza adecuada y elegir los equipos que mejor respondan a esas necesidades.

Una familia en un hogar peruano interactúa con su perro y gato, reflejando la presencia de animales de compañía en el 64% de las viviendas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)