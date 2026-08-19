Caso Saweto: capturan en Ucayali a Hugo Soria, condenado a 28 años por el asesinato de cuatro líderes ashéninkas en 2014

La Policía ubicó a Soria Flores en una vivienda cercana a la avenida Aviación, en Manantay. Otro condenado, José Carlos Estrada Huayta, fue detenido en mayo. Facebook: Puka-Allpa noticias

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La Policía capturó la tarde del martes 18 a Hugo Soria Flores, uno de los condenados por el asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. La intervención ocurrió en su vivienda, ubicada en inmediaciones de la avenida Aviación, en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo.

Soria Flores recibió una condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva por homicidio calificado, en calidad de autor mediato. Su captura ocurre después de casi un año desde que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali ratificó la sentencia contra los responsables del crimen ocurrido en 2014.

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El detenido es el segundo condenado por el caso Saweto que fue ubicado por las autoridades. El primero fue José Carlos Estrada Huayta, quien quedó detenido en mayo de 2026 en Campoverde, según la información disponible sobre el proceso judicial.

El caso se remonta a setiembre de 2014, cuando Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez fueron emboscados durante un viaje hacia Brasil. Los cuatro dirigentes se dirigían a la comunidad nativa Apiwtxa, en el estado de Acre, para tratar asuntos vinculados con la tala ilegal y la titulación de sus territorios.

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Captura de Hugo Soria en Manantay

Hugo Soria Flores permanecía prófugo desde la emisión de la sentencia en su contra. La tarde del martes 18 fue detenido en una vivienda situada cerca de la avenida Aviación, en Manantay, uno de los siete distritos de la provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali.

El medio Al Día reportó que Soria era buscado por la justicia tras recibir una pena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva. La condena corresponde al delito de homicidio calificado en calidad de autor mediato.

Con esta captura, Soria se convirtió en el segundo condenado por el asesinato de los dirigentes de Saweto que quedó bajo custodia de las autoridades. José Carlos Estrada Huayta fue detenido en mayo de 2026 en Campoverde, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

El proceso judicial se extendió por 11 años desde el asesinato de los cuatro dirigentes. La resolución confirmó las penas impuestas por el homicidio calificado de los representantes de Alto Tamaya-Saweto.

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En febrero de 2026, el Ministerio del Interior incorporó a José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar Atachi y Segundo Atachi en la Lista de los más buscados y as autoridades ofrecían una recompensa de S/ 50 mil. La información fue difundida por Servindi el 5 de febrero de 2026.

El asesinato de los cuatro dirigentes

Hugo Soria Flores fue detenido la tarde del 18 de agosto en Manantay, Ucayali. Captura de pantalla

Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez fueron asesinados en setiembre de 2014. Los cuatro pertenecían a la comunidad ashéninka Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali.

Los dirigentes viajaban hacia la comunidad nativa Apiwtxa, ubicada en el estado brasileño de Acre. El encuentro con sus pares brasileños estaba previsto para los días 2 y 3 de setiembre de 2014 y tenía entre sus asuntos la tala ilegal y la titulación de tierras.

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El grupo no llegó a su destino. Los cuatro dirigentes fueron emboscados y asesinados con disparos de escopeta. Después del ataque, sus cuerpos fueron objeto de un intento de desaparición.

Antes del crimen, Edwin Chota Valera presentó múltiples denuncias formales ante autoridades forestales y fiscalías ambientales contra madereros ilegales que operaban en la zona.

La situación de los territorios de Alto Tamaya-Saweto estuvo vinculada con las denuncias sobre extracción ilegal de madera. El viaje hacia Brasil también tuvo relación con la necesidad de abordar este problema y otros asuntos relacionados con la protección y titulación de las tierras de la comunidad.

El caso de los cuatro dirigentes quedó incorporado entre los procesos judiciales relacionados con violencia contra defensores indígenas de la Amazonía peruana.

Mininter incluyó a los condenados entre los más buscados

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali confirmó las condenas en agosto de 2025.

El Ministerio del Interior incluyó en febrero de 2026 a los cuatro responsables mencionados en la Lista de los más buscados. La medida se produjo después de la confirmación de las condenas por parte de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

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Servindi reportó que, pese a la sentencia, dirigentes indígenas y familiares de las víctimas reclamaban la captura de los responsables. La detención de Soria Flores y la captura previa de Estrada Huayta reducen a dos el número de condenados que permanecen vinculados a la búsqueda de las autoridades, según los datos proporcionados sobre el caso.