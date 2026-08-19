Cofopri empadronará 867 predios en Tumbes, Piura y Lambayeque: qué documentos presentar para avanzar con el título de propiedad

Personal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal realiza un empadronamiento para la titulación de predios en regiones del norte de Perú. (Cofopri)

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Un total de 867 predios de Tumbes, Piura y Lambayeque serán incluidos en las nuevas jornadas de empadronamiento desplegadas por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), como parte de los procedimientos que pueden permitir a sus ocupantes avanzar hacia la obtención de un título de propiedad.

Las intervenciones están dirigidas tanto a posesionarios que no pudieron ser atendidos en visitas anteriores como a aquellos que todavía deben completar documentación o subsanar observaciones para que sus expedientes puedan continuar siendo evaluados. En algunos sectores de Lambayeque, en cambio, será la primera vez que se realice el empadronamiento.

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La visita de una brigada, sin embargo, no supone la entrega inmediata de un título de propiedad. El empadronamiento forma parte del proceso de formalización individual y permite identificar a quienes ejercen la posesión del predio, verificar información y reunir los documentos que posteriormente serán sometidos a evaluación legal.

Una mujer habla a un grupo de vecinos congregados en la calle frente a la Municipalidad Distrital de Huagarancha. (Cofopri)

¿En qué zonas de Tumbes y Piura serán las visitas?

En Tumbes, Cofopri tiene previsto atender 283 predios distribuidos en varios puntos de la región. Las brigadas llegarán al distrito y provincia de Zarumilla; al distrito de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar; y a San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, La Cruz y Tumbes, en la provincia del mismo nombre. Las visitas continuarán hasta el 27 de agosto.

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En estos lugares se busca atender principalmente a personas que no pudieron participar en empadronamientos anteriores o cuyos trámites necesitan documentación adicional o el levantamiento de observaciones que dependen del propio posesionario.

La intervención en Piura comprenderá otros 287 predios. Las brigadas estarán en Chulucanas y Morropón, en la provincia de Morropón; El Tallán, La Arena, Tambogrande y Veintiséis de Octubre, en la provincia de Piura; además del distrito y provincia de Paita. En esta región, las jornadas también se extenderán hasta el 27 de agosto.

Brigadas de Cofopri asisten a pobladores del norte de Perú durante jornadas de empadronamiento para formalizar sus propiedades y avanzar en la obtención de títulos. (Cofopri)

Lambayeque: dos centros poblados serán empadronados por primera vez

En Lambayeque, la intervención comprende 297 predios y presenta una diferencia respecto de las otras regiones: Cofopri llegará por primera vez a familias de los centros poblados Chumbenique, ubicado en el distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, y Pasaje Norte, en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque.

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Para sus posesionarios, esta visita permitirá presentar la documentación necesaria para iniciar el procedimiento de formalización.

Las brigadas también realizaron intervenciones en los distritos de Lambayeque, Mórrope y Mochumí, donde existen expedientes que requieren completar información para poder continuar con las siguientes etapas.

Una familia peruana sonriente sostiene sus títulos de propiedad, reflejando el éxito del programa de formalización de vivienda que impactará a más de 17 mil unidades inmobiliarias en ocho regiones del país. (Cofopri)

¿Qué documentos deben presentar durante el empadronamiento?

Los ciudadanos que hayan sido previamente notificados deben encontrarse en el predio cuando llegue la brigada y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

También deben tener disponibles documentos que permitan acreditar la posesión o titularidad del terreno. Entre ellos pueden figurar contratos de compraventa, escrituras públicas, constancias de posesión u otros documentos relacionados con la ocupación del lote. Cofopri ha señalado en anteriores campañas que también pueden resultar útiles recibos de servicios o comprobantes que permitan establecer quién ocupa el inmueble y desde cuándo.

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La constancia de posesión, además, no es el único documento válido para sustentar la ocupación. La entidad ha precisado que pueden presentarse otros documentos siempre que permitan identificar el predio y aportar información sobre la antigüedad de la posesión.

Un representante de Cofopri registra datos en un puesto de atención, mientras residentes observan, como parte de las nuevas medidas para la formalización de viviendas y acceso a títulos de propiedad en Ica, Perú. (Cofopri)

¿El empadronamiento garantiza el título de propiedad?

No. La visita de Cofopri es una etapa dentro del procedimiento y los documentos recogidos todavía deben pasar por una calificación legal. Solo después de verificarse el cumplimiento de los requisitos correspondientes puede continuar el expediente hacia la titulación.

Por ello, las 867 intervenciones anunciadas corresponden a predios que podrán avanzar en su proceso de formalización, pero no equivalen a 867 títulos que serán entregados de manera automática.

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Cofopri inició el empadronamiento gratuito de lotes en Cerro Colorado, Arequipa. - Crédito: Difusión

Cofopri recordó que el empadronamiento realizado durante estas campañas es gratuito. Las personas incluidas en las jornadas pueden revisar el cronograma institucional para conocer cuándo llegará la brigada a su sector o realizar consultas mediante la línea gratuita 0800-28028.