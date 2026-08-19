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Condenan a policía que recibió S/100 por Yape para liberar a detenido en una comisaría de Arequipa: fue sentenciado a cinco años de cárcel

La transferencia bancaria fue una de las principales pruebas del caso, mientras que el fallo también contempla S/5.000 de reparación civil e inhabilitación para ejercer funciones policiales

Mano sosteniendo teléfono con logo de Yape en pantalla. Policía con uniforme y gorra se observa de espaldas. Persona dentro de celda de barrotes
Un policía sostiene un teléfono con la aplicación Yape, señalando una transacción, frente a un detenido tras los barrotes de una celda en Arequipa. (Composición: Infobae Perú)
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Un policía fue condenado a cinco años de prisión efectiva luego de que la Fiscalía acreditara que exigió y recibió S/100 mediante Yape para liberar a un detenido en una comisaría de Arequipa. El caso ocurrió en 2024 y la transferencia bancaria se convirtió en una de las principales pruebas presentadas durante el proceso.

Según el Ministerio Público, se trata de un suboficial de primera PNP, quien fue declarado culpable del delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Además de la pena de cárcel, el fallo de primera instancia estableció otras sanciones contra el efectivo por su actuación.

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Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2024 en la Comisaría PNP Miguel Grau, ubicada en el distrito de Paucarpata. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el policía retrasó la salida de un ciudadano investigado por conducir en estado de ebriedad y exigió dinero a su madre pese a que ya existía una autorización para su excarcelación.

Logo Ministerio Público Perú, mapa Perú con Arequipa resaltada, manos intercambiando billetes peruanos, policía y autobús en carretera, texto sobre condena policial
El Ministerio Público del Perú informa sobre la condena de un policía en Arequipa que recibió S/100 para liberar a un detenido, ilustrado con una escena de control y billetes. (Foto: Ministerio Público)

Policía exigió S/100 para liberar a detenido en comisaría de Arequipa

El ciudadano permanecía en la dependencia policial luego de ser intervenido por un caso de conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, su situación ya contaba con una salida definida, pues el fiscal de turno había emitido la correspondiente boleta de excarcelación tras un acuerdo de principio de oportunidad.

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Según la investigación dirigida por el fiscal adjunto provincial Walter Alejandro Churata Checya, el efectivo policial retrasó deliberadamente la salida del detenido. En ese contexto, exigió una dádiva de S/100 a la madre del ciudadano como condición para permitir que abandonara la celda.

Ante esta exigencia, la familiar realizó una transferencia mediante el aplicativo Yape al número celular del custodio. La Fiscalía sostuvo que el policía procedió con la liberación del detenido después de recibir el depósito, hecho que posteriormente fue corroborado con documentación bancaria y otros elementos de prueba.

Cinco años de condena para policía que cobró soborno por Yape durante operativo en Moquegua. Foto: Andina.
Cinco años de condena para policía que cobró soborno por Yape durante operativo en Moquegua. Foto: Andina.

El rastro del Yape: así se probó que el policía recibió los S/100

Uno de los elementos centrales que presentó el Ministerio Público fue el reporte de la entidad bancaria obtenido mediante el levantamiento del secreto bancario. El documento permitió confirmar que los S/100 transferidos llegaron a la cuenta vinculada al policía.

A esta evidencia se sumaron los testimonios de los agraviados y otros elementos recopilados durante la investigación. De esta manera, la Fiscalía logró sustentar que el dinero entregado por la madre del detenido correspondía al pago exigido para concretar su salida de la comisaría.

La investigación también determinó que el efectivo devolvió los S/100 dos días después, luego de enterarse de la denuncia presentada ante Inspectoría. Según el Ministerio Público, el acusado también intentó alterar los registros digitales de la dependencia policial después de conocer que el hecho había sido denunciado.

Un conductor intentó "coimear" a policía.
Un conductor intentó "coimear" a policía.

Policía fue condenado a cinco años de prisión por recibir una coima de S/100

El Poder Judicial declaró culpable al suboficial por el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial y le impuso cinco años de prisión efectiva. La resolución corresponde a una sentencia judicial de primera instancia.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo ordenó que el efectivo pague S/5.000 de reparación civil por el daño causado a su institución. También estableció su inhabilitación y la privación de su grado y función policial durante seis meses.

El caso quedó marcado por una transferencia de apenas S/100 realizada por Yape, operación que permitió seguir el rastro del dinero y corroborar la acusación fiscal. La sentencia se suma a las acciones del Ministerio Público contra actos de corrupción vinculados con el uso indebido de funciones policiales.

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