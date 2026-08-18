Diputada Catherine Palomino, vinculada a Castillo y con taller sin licencia, es elegida presidenta de Comisión de Justicia

Catherin Palomino fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados

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La diputada Catherin Palomino, integrante de Juntos por el Perú y allegada al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue elegida este martes presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Palomino anunció su elección a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde afirmó que asume el cargo “con firmeza y compromiso” y sostuvo que la justicia debe estar “al servicio de todos los peruanos”, pese a los recientes cuestionamientos en su contra, entre ellos los relacionados con un taller textil de su propiedad que funciona sin licencia en Huancavelica.

“Trabajaremos para fortalecer la defensa de los derechos humanos, impulsar una justicia independiente y contribuir a un trabajo que prioriza la descentralización y la igualdad”, señaló.

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La designación se produce días después de que un reportaje del programa Cuarto Poder revelara que un taller textil instalado en la vivienda de la diputada en la ciudad sureña funciona sin licencia municipal.

El subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Macario de la Cruz, confirmó que no existe un registro de licencia de funcionamiento a nombre de Palomino para ese establecimiento y señaló que una textilería necesita ese permiso para operar.

Según explicó, la falta de autorización puede derivar en una sanción económica o en la clausura del negocio. La diputada, abogada de profesión, forma parte del sector de Juntos por el Perú identificado con Castillo, quien cumple una condena en el penal de Barbadillo a raíz de su fallido intento de golpe de Estado.

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De acuerdo con registros oficiales, realizó más de 60 visitas a Castillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026, mientras que el mismo dominical difundió chats enviados desde un número a nombre de Palomino, en los que insulta a un familiar del exmandatario y admite mantener una relación con él.

Palomino acumula más de 60 visitas a Castillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026, de acuerdo con registros oficiales

“Respecto a mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme o a destruir nuestra tranquilidad. Usted podrá hablar lo que quiera, pero eso no cambia el amor, la confianza que él tiene hacia mí”, se lee en las conversaciones del 7 de mayo.

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El dominical constató que el número desde el cual fueron remitidos los mensajes comienza con 970 y, de acuerdo con registros del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), pertenece a Palomino. El mismo teléfono figura en el Facebook oficial de la parlamentaria.

Otro intercambio, fechado el 18 de junio, contiene calificativos dirigidos a una familiar del exmandatario. Para entonces, Palomino ya era virtual diputada. “¿Qué puedo esperar de alguien vulgar, fea y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (...) No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”, señala el texto atribuido a la parlamentaria.

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La persona que recibió los mensajes decidió mantener su identidad en reserva.