Christian Cueva responde sobre la foto con Rosángela Espinoza: “Es IA porque después llegan las cartas notariales”

Christian Cueva fue consultado por Juan Manuel Vargas sobre la polémica fotografía en la que aparece junto a Rosángela Espinoza y aseguró que la imagen fue creada con inteligencia artificial. Youtube/ La parrilla del Loco.

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Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de ser consultado directamente por una de las fotografías que más comentarios ha generado en torno a su vida personal. El futbolista de Sport Boys participó como invitado en el pódcast ‘La Parrilla del Loco’, conducido por Juan Manuel Vargas, y terminó respondiendo sobre la polémica imagen en la que aparece junto a Rosángela Espinoza.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el exfutbolista de la selección peruana decidió preguntarle a ‘Aladino’ por los rumores que han circulado sobre él. La interrogante parecía general, pero Vargas rápidamente llevó la conversación hacia uno de los episodios que más curiosidad ha despertado entre los seguidores de ambos personajes.

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“El que estás recostado en la cama”, le comentó el ‘Loco’ Vargas, en referencia a la fotografía que ha sido relacionada con la popular ‘chica selfie’. La pregunta tomó por sorpresa a Cueva, quien durante algunos segundos pensó qué responder antes de dar una explicación que llamó especialmente la atención.

Christian Cueva sonríe durante una entrevista, sentado en una mesa con una hamburguesa y un vaso de agua, con una pantalla detrás que muestra una imagen suya junto a Rosángela Espinoza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian Cueva asegura que la polémica foto con Rosángela Espinoza es creada con IA

Lejos de esquivar la pregunta, Christian Cueva respondió de manera directa y aseguró que la fotografía no corresponde a una situación real, sino que habría sido generada mediante inteligencia artificial.

“Es IA. Sí, es IA porque después llegan las cartas notariales, Loco. Estás de sapo tú”, respondió el futbolista entre bromas a Juan Manuel Vargas. De esta manera, ‘Aladino’ buscó cerrar el tema relacionado con Rosángela Espinoza, mientras que el comentario sobre las cartas notariales hizo referencia a las controversias que anteriormente se han generado alrededor de este supuesto vínculo.

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La respuesta de Cueva llamó la atención porque la fotografía ha sido mencionada en distintas ocasiones cuando se habla de los rumores que lo relacionaron con la modelo y conductora. Sin embargo, durante esta entrevista el jugador fue enfático al señalar que la imagen es inteligencia artificial.

“Es IA”: Christian Cueva sorprende al ser consultado por su supuesto vínculo con Rosángela Espinoza. Captura: La parrilla del Loco.

El antecedente de Christian Cueva y Rosángela Espinoza

La fotografía no es el único episodio que ha relacionado públicamente a Christian Cueva y Rosángela Espinoza. El tema ya había sido mencionado anteriormente en espacios de espectáculos, pese a que la modelo negó en su momento haber tenido un romance con el futbolista.

Incluso, Rosángela Espinoza llegó a enviar una carta notarial al programa ‘Amor y Fuego’ por las referencias que se hicieron sobre el supuesto vínculo. Este antecedente explica, en parte, el comentario realizado por Cueva durante la entrevista con Juan Manuel Vargas cuando mencionó que después podrían llegar nuevas cartas notariales.

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“Es IA”: Christian Cueva sorprende al ser consultado por su supuesto vínculo con Rosángela Espinoza. Captura: La parrilla del Loco.

En una ocasión anterior, el propio ‘Aladino’ había optado por no profundizar en las versiones que lo vinculaban con la modelo. Cuando Rodrigo González le consultó por el tema, el futbolista respondió dejando claro que prefería asumir responsabilidad por sus propias decisiones y no involucrar a otras personas. “Asumo mis malas decisiones. De terceras personas no voy a hablar”, fue la respuesta que dio Cueva en aquella oportunidad.

Ahora, durante su conversación con el ‘Loco’ Vargas, el jugador sí decidió referirse brevemente a la polémica fotografía, aunque lo hizo para asegurar que se trataba de una imagen creada mediante IA..

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“Es IA”: Christian Cueva sorprende al ser consultado por su supuesto vínculo con Rosángela Espinoza. Captura: La parrilla del Loco.

Christian Cueva habla de su relación con Pamela Franco

Más allá de la polémica por la fotografía, la entrevista también permitió conocer cómo se encuentra actualmente Christian Cueva en el ámbito sentimental. El futbolista habló de Pamela Franco y aseguró que atraviesa un buen momento junto a la cantante.

Durante la conversación, Cueva contó que ambos comparten una afición por la música y que disfruta especialmente de cantar junto a su pareja. Para el futbolista, esta actividad se ha convertido en una manera de disfrutar su relación y compartir momentos juntos.

“Yo disfruto de la música y hoy que estoy con mi mujer lo disfruto mucho más. ¿Eso está mal? No lo veo así, lo hago cuando lo tengo que hacer. Ahí cantamos: ‘Nos queremos y qué, nos amamos y qué’”, comentó el jugador.

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“Es IA”: Christian Cueva sorprende al ser consultado por su supuesto vínculo con Rosángela Espinoza. Captura: La parrilla del Loco.

Christian Cueva quiere pasar más tiempo con sus hijos

Durante la entrevista, Christian Cueva también habló sobre otro aspecto importante de su vida personal: la relación con sus hijos y su deseo de compartir más tiempo con ellos.

El futbolista expresó su intención de llegar a un buen entendimiento con su expareja Pamela López, especialmente pensando en el bienestar de sus hijos. Cueva señaló que está dispuesto a mantener una actitud favorable para poder disfrutar más momentos junto a ellos. “(Quisiera) poder estar con mis hijos y disfrutarlos mucho más. Por mi lado, siempre voy a tener la mejor predisposición porque a mis hijos los amo”, afirmó.

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“Es IA”: Christian Cueva sorprende al ser consultado por su supuesto vínculo con Rosángela Espinoza. Captura: La parrilla del Loco.