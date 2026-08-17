Alex Valera acordó su renovación con Universitario: el goleador se mantendrá en Ate por tres temporadas más

El 'Cholo', de 30 años, se mantendrá en Ate hasta el 2029. | VIDEO: Hablemos de MAX

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El romance de Alex Valera con Universitario de Deportes se prolongará por más tiempo. El delantero peruano, de 30 años, se ha convencido de que no existe otro lugar más en su corazón que Ate. De ahí que, tras un consenso con los dirigentes de la institución, decidiera acordar un nuevo contrato, comprendido por tres periodos más.

Aunque no se ha formalizado la extensión laboral del ‘Cholo’, el programa ‘Hablemos de MAX’ ha confirmado que el ‘9’ de Ate ha llegado a un entendimiento para continuar vistiendo la indumentaria del club de Odriozola; de hecho, según el espacio de L1MAX, la firma que establece la nueva unión ya se ha realizado.

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Alex Valera se ha constituido como el máximo goleador de Universitario en la última época. - Crédito: Difusión

La renovación siempre fue una posibilidad deseada en Universitario, sobre todo para impedir cualquier chance de salida del exterior. Valera también sopesaba esa opción, aunque pretendía escuchar acercamientos provenientes del extranjero. Al no convencerse por ningún sondeo, cerró filas una vez más con la ‘U’.

Resuelto su futuro profesional, el nacido en Pomalca volverá a enfocarse al 100% en su desempeño durante la Liga 1 2026. A nivel personal no ha desentonado con los ‘cremas’, pero los resultados generales se encuentran demasiado lejos de ser los esperados.

El delantero marcó de cabeza el 1-0 de los 'cremas'. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes, actualmente, mantiene una distancia importante con Alianza Lima en la Tabla Acumulada, aunque existe un atisbo de mejora en el Torneo Clausura 2026, donde los vigentes tricampeones acechan decididamente a su oponente máximo por la disputa de la primera plaza.

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En ese escenario, precisamente, el ‘Cholo’ Valera ha confirmado que todavía está en condiciones para ser el artillero del equipo pese a la presencia de Gianluca Lapadula, con quien ha formado una sociedad muy interesante. De momento, el peruano suma 11 dianas en 20 apariciones en la Liga 1 y la tendencia apunta a una curva goleadora ascendente.

Alex Valera suma 13 goles con Universitario en la temporada 2026. - Crédito: Liga 1

Valera interminable

La historia de Alex Valera con Universitario tiene lugar a finales del 2020. Después de presentarse como el goleador revelación de la máxima categoría con el modesto Deportivo Llacuabamba, con el que descendió a pesar de aportar con nueve goles en 21 duelos, captó la atención de varios clubes, pero acabó decantándose por firmar con la entidad de Ate.

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A su llegada al Monumental, el atacante peruano se encontró con un obstáculo mayúsculo: luchar por un sitio con Enzo Gutiérrez, la apuesta foránea. El pleito se resolvió muy rápido debido a una lesión que mermó el estado de forma del argentino. En ese contexto, el ‘Cholo’ ganó enteros para ser inicialista y no desaprovechó la ocasión.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

En su primera aventura con Universitario de Deportes, Valera superó las expectativas: anotó 11 goles en Liga 1 y se apuntó otros dos más en la Copa Libertadores.

Para el siguiente periodo aumentó su renta local a 12 dianas. Con ese rendimiento recibió una propuesta para irse a Al-Fateh. La experiencia, sin embargo, fue insulsa y fugaz; por lo que para el 2023 retornó con los ‘cremas’.

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Alex Valera celebrando el gol del tricampeonato. - Crédito: Universitario

En ese curso liguero no solo mejoró sus estadísticas —totalizando 15 goles en 30 apariciones—, también se constituyó como el máximo goleador para conseguir el título nacional, rompiendo así una mala racha de una década sin trofeos en vitrinas. Posteriormente, Alex mantuvo su ritmo goleador, sumando 13 conquistas, para la consecución del bicampeonato en el año del centenario institucional.

Aunque, definitivamente, el éxito que ha marcado su carrera ha sido la obtención del tricampeonato con Universitario en el 2025. En aquel periplo, Alex Valera acabó instaurando un nuevo récord personal: 16 dianas en 33 duelos. Además, se le recordará por ser uno de los anotadores del partido clave contra ADT para hacerse con el título.

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