Daniel ‘Soncora’ Marcos vs Magomed Magomedov: día, hora y dónde ver debut del peruano en la PFL Tampa. Crédito: Iridium Sports Agency.

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Daniel ‘Soncora’ Marcos está listo para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional. El peleador peruano volverá al octágono este sábado 22 de agosto para hacer su esperado debut en la Professional Fighters League (PFL), donde enfrentará al ruso Magomed Magomedov en una pelea que marcará el inicio de su recorrido en la compañía estadounidense.

El evento se desarrollará en el Benchmark International Arena de Tampa, Florida, y tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Cris Cyborg y Ketlen Vieira. La presencia de Marcos será una de las principales atracciones de la cartelera preliminar, especialmente para los aficionados peruanos que esperan verlo nuevamente en acción.

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‘Soncora’ regresa a competir luego de su polémica salida de UFC, la promotora más reconocida de las artes marciales mixtas. Tras poner punto final a esa etapa, el deportista nacional encontró en la PFL una nueva oportunidad para demostrar su vigencia y buscará comenzar este nuevo capítulo con una victoria frente a un oponente de considerable experiencia.

Daniel Marcos inicia un nuevo camino en las artes marciales mixtas. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

Daniel ‘Soncora’ Marcos vs. Magomed Magomedov: día, hora y dónde ver

El combate entre Daniel ‘Soncora’ Marcos y Magomed Magomedov se disputará este sábado 22 de agosto en Tampa, Florida. La cartelera comenzará entre las 18:30 y 20:00 horas de Perú, aunque el horario exacto de la pelea del representante nacional dependerá de la duración de los enfrentamientos previos.

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Los aficionados peruanos podrán seguir el debut de Marcos en la PFL a través de DSports Fight, señal especializada de DirecTV que transmite los principales eventos de la organización para Latinoamérica.

La cartelera PFL Tampa: Cyborg vs. Vieira se desarrollará en el Benchmark International Arena y reunirá a importantes nombres de las MMA. Para Marcos, sin embargo, el objetivo estará concentrado en su propio enfrentamiento y en iniciar de la mejor manera su recorrido dentro de la compañía.

El rival tampoco será sencillo. Magomedov llega con experiencia internacional y representa una prueba importante para el peruano, quien tendrá que demostrar que está preparado para competir nuevamente al más alto nivel.

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Daniel Marcos se medirá ante Magomed. Imagen Ilustrativa Infobae.

‘Soncora’, ansioso por pelear

Daniel Marcos no ha ocultado sus ganas de volver al octágono. El peleador peruano aseguró que mantiene intacta su motivación y que las críticas recibidas después de su salida de UFC incluso incrementaron sus deseos de demostrar su capacidad.

“Tengo tanto para dar. Tengo mucha hambre de pelear. Hay gente que ha hablado de que ya no sirvo para esto. Eso me llena más todavía. Mi actitud no ha cambiado. Ese día va a haber mucha sangre”, señaló en diálogo con la periodista Kathia Vegas.

El peruano también reconoció que su llegada a la PFL representa una experiencia completamente nueva, pero aseguró que afronta este desafío con expectativas positivas.

Daniel 'Soncora' Marcos debutará en la PFL luego de su abrupta salida de la UFC. Crédito: Instagram Kathia Vegas.

Marcos también se refirió a su salida de la UFC y dejó claro que ya no pretende quedarse atrapado en lo ocurrido durante su anterior etapa. En conversación con el podcast ‘Hablemos de MMA’, fue contundente al afirmar: “Ya volteé la página”.

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Ahora tendrá la posibilidad de escribir un nuevo capítulo. Frente a Magomedov, ‘Soncora’ buscará demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer y que su llegada a la PFL puede convertirse en el impulso necesario para relanzar su carrera internacional.

Cartelera PFL Tampa

Peleas principales

Cris Cyborg vs. Ketlen Vieira — Evento estelar

Gadzhi Rabadanov vs. Jakub Kaszuba — Coestelar

Gustavo Oliveira vs. Marcirley Alves

Luke Trainer vs. Roland Dunlap

Peleas preliminares

Gino van Steenis vs. Robert Watley

Magomed Magomedov vs. Daniel Marcos

Taila Santos vs. Sabrinna de Sousa

Movsar Ibragimov vs. Javid Basharat

Natan Schulte vs. Makkasharip Zaynukov

Eoin Sheridan vs. James Vake

Dakota Bush vs. Morquez Forest

Florim Zendeli vs. Omran Chaaban