Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 18 agosto, la agenda está llena de fútbol de diversas latitudes para que ningún amante del deporte rey se pierde algún detalle. Para comenzar, la Champions League está disputando sus últimos partidos de la fase previa para determinar a los equipos que entrarán a la fase Liga. Entre ellos, el favorito Olympique Lyonnais de Francia.
Pero en este lado del mundo, las competencias más importantes del continente verán acción. En ese sentido, por la Copa Sudamericana, Boca Juniors buscará asegurar su pase a los cuartos de final del torneo cuando visite al Recoleta de Paraguay. Lo mismo querrá hacer Sao Paulo que en el Morumbí recibirá a un corajudo Bolívar de Bolivia
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Y en la Copa Libertadores, Independiente de Rivadavia buscará hacer valer su localía ante el favorito Fluminense. En un duelo más que parejo, la Universidad Católica de Chile querrá imponer condiciones ante Estudiantes de La Plata para seguir avanzando en el torneo.
Por último, Deportes Tolima recibirá al Independiente del Valle por la ida de los octavos de final. Cabe recordar que este partido estaba programado para la semana anterior, pero fue pospuesto para esta, luego del terrible sismo que sufrió el país cafetero y que obligó a suspender toda actividad deportiva.
Entre los amistosos para tener en cuenta se encuentra el Bayern München versus el Heidenheim, que se preparan para el inicio de la Bundesliga.
Partidos de UEFA Champions League
Levski Sofia 0-0 AEK Athens (Finalizado)
Fenerbahçe 1-1 Olympique Lyonnais (Finalizado)
Dinamo Zagreb 2-2 Viking (Finalizado)
Partidos de Copa Sudamericana
- Deportivo Recoleta vs Boca Juniors (17:00 / ESPN, Disney+)
- São Paulo vs Bolívar (19:30 / ESPN, Disney+)
Partidos de Copa Libertadores
- Independiente Rivadavia vs Fluminense (17:00 / Fox Sports Argentina, ESPN, Disney+)
- Universidad Católica vs Estudiantes (19:30 / Chilevision, Fox Sports Argentina, ESPN, Disney+)
- Deportes Tolima vs Independiente del Valle (19:30 / ESPN, Fox Sports 2 Argentina, Disney+, Paramount+)
Partidos de Copa Argentina
- Deportivo Riestra 1-1 (4-2 en penales) Gimnasia La Plata / Finalizado
- Banfield vs Midland (19:15 / TyC Sports)
Partidos de Copa Centroamericana de CONCACAF
- Cartaginés vs Hankook Verdes (20:00 / Disney+ Premium, Paramount+)
- Real Estelí vs Herediano (22:00 / Disney+ Premium, Paramount+)
- Xelajú vs Diriangén (22:00 / Disney+ Premium, Paramount+)
Partidos de Copa Bolivia
- San Antonio Bulo Bulo 0-1 Aurora (Finalizado)
- Guabirá vs Universitario de Vinto (17:00 / Tigo Sports)
- The Strongest vs Oriente Petrolero (19:00 / Tigo Sports)
Partido de Copa Colombia
- Llaneros vs Deportes Quindío (19:00 / Fanatiz, fubo Latino 2)
Partido de Copa Paraguay
- Benjamín Aceval 0-2 Nacional Asunción (Finalizado)
Partidos de Copa de Rusia
- CSKA Moskva 0-1 Akron (Finalizado)
- Rodina Moskva 1-4 Orenburg (Finalizado)
- Akhmat Grozny 2-1 Fakel (Finalizado)
- Rostov 1-0 Lokomotiv Moskva (Finalizado)
Partidos Amistosos Internacionales
- Illescas 0-0 SS Reyes II (Finalizado)
- Persib 3-2 Bali United (Finalizado)
- Heidenheim 2-4 Bayern München (Finalizado)
- Juventus 1-0 Juventus II (Finalizado)
- Unionistas de Salamanca 1-0 Alcorcón (Finalizado)
- Sporting Gijón II 2-2 Llanera (Finalizado)
- Laredo 0-3 Athletic Club II (Finalizado)
- Atl. Tordesillas 1-4 Villa De Simancas (Finalizado)
- Spelle-Venhaus 3-5 Osnabrück (Finalizado)
- Mutilvera 1-1 Peña Sport (Finalizado)
- Lisse 0-0 Aalsmeer (Finalizado)
- Marchamalo 0-0 CD Guadalajara (Finalizado)
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