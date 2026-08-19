Curwen pide que dejen de atacar a Carla Campos, pero reconoce que el ampay lo afectó: "Mi único delito fue amar"

En un momento cargado de emoción y drama, 'Curwen' Víctor Caballero, se pronuncia sobre la polémica que envuelve a su prometida, Carla Campos Salazar. Pide que cualquier crítica o ataque sea dirigido hacia él, asegurando que su único delito fue amar, mientras sus compañeros reaccionan con humor. Video: YouTube Todo Good / Habla Good

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Víctor Caballero, conocido como Curwen, pidió públicamente que las críticas y burlas por el ampay de su prometida se dirijan hacia él y no hacia Carla Campos Salazar, y lanzó una frase que se viralizó de inmediato entre sus seguidores: “¿Qué hice malo yo, si mi único delito ha sido amar?”. Lo dijo en el streaming ‘Todo Good’, con el tono de humor que lo caracteriza, pero también con una carga emocional que sus compañeros de programa no pasaron por alto.

La aparición del comunicador en ‘Todo Good’ fue el cierre de una jornada que comenzó con la negación, pasó por el reconocimiento y terminó con una declaración que mezcló la ironía con el golpe emocional. Curwen reservó el segmento final del programa para abordar el escándalo, y lo hizo a su manera: sin dramatismo excesivo, con bromas de por medio, pero dejando frases que rápidamente circularon en redes sociales.

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El contexto era conocido. Las imágenes de Carla Campos Salazar bailando de forma afectuosa con Alonso Grimaldo —conocido como ‘Grimy’— en una discoteca de Miraflores, difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ el domingo 17 de agosto, habían generado una ola de comentarios, memes y cuestionamientos dirigidos tanto a la influencer como al propio Curwen.

El comunicador ya había pasado por dos versiones públicas del caso: primero negó la infidelidad y luego, en el streaming ‘Habla Good’, reconoció que “las imágenes son clarísimas” y que “allí se hizo algo que no se debía”.

“Búrlense de mí”: Curwen sale en defensa de Carla Campos y asume el blanco de las críticas

Ante los 78.000 espectadores que seguían la transmisión en vivo, Curwen tomó la palabra para establecer una postura clara sobre cómo quería que se manejara el escrutinio público. “Cualquier ataque, cualquier crítica, cualquier cosa que tengan que decir, evidentemente yo pido que sea contra mí, no contra ella. Búrlense de mí, como lo vienen haciendo desde hace muchos años, yo no tengo ningún problema”, afirmó en ‘Todo Good’.

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Curwen pidió en 'Habla Good' que las críticas por el ampay de Carla Campos se dirijan hacia él y no hacia su prometida.

Luego vino la frase que sus seguidores reprodujeron de inmediato: “¿Qué hice malo yo, si mi único delito ha sido amar?”. Su compañero Tonino respondió con una observación breve: “Tu error fue confiar”. Curwen asintió: “Fui un entregado”.

El intercambio se desarrolló con el tono habitual del programa, que conduce junto a Tonino, Pelao —cuyo nombre real es José Luis Rodríguez— y Furrey (Antonio Crespo Galán), un espacio de streaming con estilo irreverente en el canal Todo Good.

Pelao intervino con una lectura más descarnada de la situación: “¿Sabes qué es lo peor? La cantidad de clips de este tipo siendo romántico que me han salido”. Y remató: “Este siempre queda bien. Siempre se salva”. Curwen no esquivó el comentario y añadió, en la misma clave de humor: “Ser cachudo no es un delito”.

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La “decisión contundente” que no reveló del todo

El tramo más comentado de la transmisión llegó cuando Curwen anunció que ya había tomado una postura respecto al futuro de su relación con Campos Salazar. Lo hizo con suspenso, entre risas de sus compañeros, y eligió el adjetivo “contundente” para calificar su determinación.

“Por supuesto que en el tema privado he tomado una decisión. Una decisión contundente, ese es el adjetivo”, afirmó, mientras Tonino y Pelao lo presionaban para que fuera más directo. La respuesta que finalmente dio no despejó todas las dudas, pero sí marcó un tono: “Voy a decir la verdad: el Cuerwino sigue siendo canon”.

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El creador de contenido Curwen confirma en su programa que su boda ha sido suspendida. Con su característico humor, cuenta los detalles y se adelanta a la primicia que preparaba el programa de Magaly Medina. | YouTube / Brutalidad Política.

La frase, que en el lenguaje de internet significa que alguien se mantiene en su mejor versión o en su posición de valor, fue recibida con aplausos en el set. Tonino cerró el momento con una frase: “Tremendo loquero”. Curwen no entregó más detalles sobre el contenido de esa decisión privada ni confirmó si el compromiso con Campos Salazar seguía en pie.

El rastro digital: fotos del compromiso eliminadas y silencio de Carla Campos

La aparición de Curwen en ‘Todo Good’ se produjo pocas horas después de que los seguidores de la pareja detectaran que tanto él como Campos Salazar habían eliminado de sus perfiles las fotografías vinculadas a su compromiso. Las imágenes de la pedida de mano —que ocurrió el 17 de octubre de 2025 en Punta Cana, cuando Curwen organizó una propuesta con ayuda de la mejor amiga de Carla— desaparecieron de ambas cuentas sin explicación pública.

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Carla Campos Salazar no se pronunció en ningún momento del día. La influencer mantuvo los comentarios desactivados en Instagram y restringidos en TikTok, y no emitió ninguna declaración sobre el ampay ni sobre el estado de la relación.

Alonso Grimaldo ‘Grimi’ publica en X un mensaje irónico sobre su reciente aparición mediática con novia de Curwen.

El único movimiento de Alonso Grimaldo, el joven que aparece en las imágenes junto a Campos Salazar, fue una frase publicada en su cuenta de X: “Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno”. El ingeniero especializado en inteligencia artificial, radicado en Argentina, no amplió su versión ni respondió preguntas sobre lo ocurrido en la discoteca de Miraflores.