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Descubren en Oxapampa nueva especie de árbol que sería endémica del Perú y habita en tres áreas naturales protegidas

La especie fue denominada Neea myrciifolia y fue registrada en bosques montanos del Bosque de Protección San Matías-San Carlos, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y la Reserva Comunal Yanesha

Neea myrciifolia fue identificada como una nueva especie de árbol de la familia Nyctaginaceae. Difusión
Neea myrciifolia fue identificada como una nueva especie de árbol de la familia Nyctaginaceae. Difusión
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Una nueva especie de árbol fue identificada en la selva central del Perú tras una investigación científica desarrollada en áreas naturales protegidas de Oxapampa, en la región Pasco. Se trata de Neea myrciifolia, una especie perteneciente a la familia Nyctaginaceae y considerada la primera nueva especie del género Neea descrita en el país en más de 90 años.

El hallazgo se produjo en bosques montanos de la provincia de Oxapampa, dentro del Bosque de Protección San Matías-San Carlos, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y la Reserva Comunal Yanesha. Estos espacios forman parte del sistema de áreas naturales protegidas bajo gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

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La investigación permitió establecer características específicas de esta especie y precisar su distribución conocida. El estudio señala que Neea myrciifolia presenta un tamaño de entre uno y cinco metros, hojas opuestas con superficie verrugosa, inflorescencias globosas y flores tubulares.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Kew Bulletin. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, la especie solo fue registrada en la selva central peruana, entre los 376 y 1.500 metros de altitud, por lo que corresponde a una especie endémica del país.

Investigación científica reunió a especialistas de Perú y Brasil

El trabajo estuvo liderado por Daniel da Silva Costa y Francisco Farronay, investigadores del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), de Brasil. En el equipo también participaron Elson Felipe Sandoli Rossetto, del Instituto de Pesquisas Jardim Botânico de Río de Janeiro; Rocío del Pilar Rojas Gonzáles, del Herbario Selva Central Oxapampa-Jardín Botánico de Missouri, en Perú; y Leandro L. Giacomin, de la Universidade Federal da Paraíba, en Brasil.

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La descripción científica permitió incorporar a Neea myrciifolia dentro del registro de especies conocidas de este género en territorio peruano. El trabajo tomó como referencia ejemplares procedentes de los bosques montanos de Oxapampa y permitió establecer los rasgos que distinguen a esta especie.

Según la información difundida por el Sernanp, la investigación también permitió delimitar el rango altitudinal conocido de la especie, con registros ubicados entre los 376 y 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Neea myrciifolia presenta características propias

Es la primera nueva especie del género Neea descrita en Perú en más de 90 años. Difusión
Es la primera nueva especie del género Neea descrita en Perú en más de 90 años. Difusión

El estudio publicado en Kew Bulletin identifica a Neea myrciifolia como un árbol pequeño, con una altura que puede alcanzar los cinco metros. Entre sus principales características figuran las hojas dispuestas de forma opuesta y una superficie con textura verrugosa.

La especie también presenta inflorescencias globosas y flores tubulares, rasgos incluidos en la descripción botánica publicada por el equipo científico. Su distribución conocida se limita a sectores de la selva central peruana.

Esta distribución restringida sustenta su condición de especie endémica. El registro aporta además nuevos datos sobre la diversidad vegetal presente en los bosques montanos de Pasco, de acuerdo con la información proporcionada por el Minam y el Sernanp.

El hallazgo ocurrió dentro de tres áreas naturales protegidas

Los registros de Neea myrciifolia corresponden a sectores comprendidos dentro del Bosque de Protección San Matías-San Carlos, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y la Reserva Comunal Yanesha.

Estas áreas son gestionadas por el Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. La ubicación de los ejemplares permitió incorporar información científica sobre una especie cuya presencia en el país no estaba descrita hasta esta investigación.

El Ministerio del Ambiente señaló que el descubrimiento evidencia la existencia de especies que todavía no fueron identificadas en los bosques de Oxapampa y otros sectores de la selva central. En ese sentido, la presencia de Neea myrciifolia dentro de áreas naturales protegidas forma parte de los registros científicos vinculados con la biodiversidad de estos territorios.

Minam destaca el valor de las áreas protegidas para la investigación

El Minam, a través del Sernanp, indicó que el registro de la nueva especie refuerza la función de las áreas naturales protegidas en la conservación de especies y ecosistemas que todavía requieren investigación científica.

“La presencia de Neea myrciifolia en ámbitos de áreas naturales protegidas pone en evidencia el valor de estos territorios para conservar una biodiversidad que aún tiene mucho por revelar y refuerza la necesidad de mantener protegidos ecosistemas donde, incluso después de décadas de investigación, continúan apareciendo nuevas especies para el mundo”, señaló el organismo.

La publicación de la investigación en Kew Bulletin incorpora así a Neea myrciifolia al conocimiento científico de la flora peruana y establece como zona de distribución conocida distintos sectores de la selva central, con énfasis en los bosques montanos de Oxapampa.

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