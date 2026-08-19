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“Puedo un día estar llorando por las cosas que leo”: Camila Monge y las críticas que enfrenta a su corta edad

La voleibolista de 17 años habló sobre los comentarios que recibe en redes sociales y contó cómo intenta manejar las opiniones que surgen tras sus actuaciones con Regatas Lima y la selección sub 19

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A sus 17 años, Camila Monge ya afronta las exigencias propias de competir en el vóley de alto nivel. La joven atacante nacional forma parte de Regatas Lima y también viene representando al Perú en la categoría sub 19, por lo que sus actuaciones suelen generar comentarios y opiniones en redes sociales.

Sin embargo, lidiar con esa exposición no siempre resulta sencillo. En el podcast ‘Se Formaron las Parejas’, Monge habló con sinceridad sobre la manera en que intenta manejar las críticas y reconoció que todavía está aprendiendo a convivir con ellas.

La voleibolista explicó que los comentarios que encuentra en redes pueden afectar su estado de ánimo, especialmente porque todavía es muy joven y se encuentra en pleno proceso de crecimiento deportivo. “Es complicado. Soy joven y no sé cómo manejar a veces las críticas. Puedo un día estar llorando por las cosas que leo y el otro día estar como normal”, confesó.

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Ante esta situación, Camila Monge ha optado por establecer cierta distancia con las opiniones que aparecen en redes sociales. La jugadora reconoció que, en la mayoría de ocasiones, prefiere no leer los comentarios para evitar que estos terminen influyendo en su desarrollo.

“Lo que hago normalmente es no leer. Jamás leo, son muy pocas ocasiones, muy puntuales, cuando leo. Yo trato de no leerlo porque sé que hay veces en las que pueden decirlo para bien o para mal”, explicó.

Camila Monge es una de las figuras de la selección peruana sub 19.
Camila Monge es una de las figuras de la selección peruana sub 19. Crédito: Instagram

Prefiere no escuchar opiniones externas

Para Camila Monge, incluso los comentarios positivos pueden tener un efecto que no necesariamente considera beneficioso. La voleibolista explicó que las personas que opinan sobre su rendimiento no conocen necesariamente todo el proceso que existe detrás de cada actuación.

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“Y si me lo dicen para bien, yo siento que tampoco me ayuda porque es como que no conocen mi proceso”, señaló.

Por ese motivo, la joven prefiere concentrarse en su propio camino y evitar que las opiniones externas tengan demasiado peso mientras continúa desarrollándose como deportista. “Como no lo conocen, prefiero cerrarme a no tener opiniones públicas a la par de mi crecimiento; o sea, no escuchar a la gente que no sabe”, añadió.

La postura de Monge refleja una realidad que enfrentan muchos deportistas jóvenes que comienzan a tener mayor exposición pública. Los resultados, los errores y las actuaciones son constantemente analizados en redes sociales, mientras que los protagonistas deben aprender a manejar una presión para la que no siempre existe una preparación previa.

¿Se quedará en Perú o buscará jugar en el extranjero?

Además de hablar sobre las críticas, Monge también fue consultada sobre su futuro y la posibilidad de seguir los pasos de otras jóvenes voleibolistas que optan por viajar a Estados Unidos para continuar sus estudios mientras desarrollan su carrera deportiva.

La jugadora dejó claro que continuar con su formación académica es una prioridad, aunque todavía no ha definido dónde lo hará ni si seguirá vinculada al vóley profesional. “Estudiar una carrera es de todas maneras lo que voy a hacer, sea aquí o en Narnia, en donde sea lo voy a hacer”, afirmó entre risas.

Camila Monge tiene contrato con Regatas Lima.
Camila Monge tiene contrato con Regatas Lima. Crédito: Instagram

Monge reconoció que actualmente cuenta con diferentes posibilidades, pero todavía no tiene tomada una decisión definitiva sobre su futuro. “Tengo opciones, pero no tengo claro si es que me voy del país o me quedo, o si es que de repente dejo de jugar, no sé”, comentó.

La voleibolista aseguró que, por ahora, no puede dar una respuesta concreta porque todavía se encuentra evaluando las alternativas que tiene sobre la mesa. “Es una respuesta que no puedo dar con certeza porque todavía no lo tengo totalmente evaluado”, concluyó.

Mientras define su próximo paso, Monge continúa enfocada en su desarrollo dentro de la cancha. A sus 17 años, la jugadora atraviesa una etapa en la que deberá combinar las exigencias deportivas con decisiones importantes sobre su futuro académico y profesional.

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