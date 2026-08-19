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¿Ventaja para Cienciano? Botafogo echó a su entrenador a 48 horas del partido de vuelta por la Copa Sudamericana 2026

La etapa de Franclim Carvalho en el ‘Fogao’ terminó tras 22 partidos y un rendimiento que no alcanzó para sostenerlo en el cargo, especialmente después de los últimos tropiezos del conjunto carioca

Cienciano – Franclim Carvalho - Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 18 agosto
Carvalho acumuló diez victorias en 22 partidos, pero dos derrotas seguidas —incluida una goleada histórica— bastaron para que la nueva cúpula del club le comunicara su salida ese mismo martes. (Botafogo)
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Una raya más al tigre. Y es que el Botafogo atraviesa uno de sus peores momentos desde que se coronó campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores en 2024. La racha negativa de las últimas semanas —que incluye la histórica paliza de 6-1 que le propinó el Cienciano en el partido de ida, más una derrota ante Vitória por 1-0— terminó por agotar la paciencia de la dirigencia y decidió el despido de su técnico Franclim Carvalho.

La decisión, comunicada formalmente al portugués de 39 años esta tarde, llegó además en un momento complicado para el ‘Fogao’, ya que tan solo en un par de días deberá enfrentar el partido de vuelta contra el Cienciano en el Nilton Santos.

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Un ciclo corto y turbulento

Cienciano – Franclim Carvalho - Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 18 agosto
Franclim Carvalho dejó el banquillo de Botafogo después de apenas cuatro meses al frente del equipo, en un ciclo marcado por eliminaciones, resultados irregulares y el duro golpe recibido ante Cienciano. (Botafogo)

Carvalho había asumido el mando del primer equipo en abril, convocado para reemplazar al argentino Martín Anselmi. En sus 22 partidos al frente del plantel cosechó diez victorias, siete empates y cinco derrotas, un rendimiento del 56% que sobre el papel podría considerarse aceptable, pero que resultó insuficiente ante la magnitud de los traspiés recientes.

Bajo su conducción, el equipo quedó eliminado en las primeras rondas de la Copa de Brasil a manos de Chapecoense, acumula una posición discreta en la zona media del Campeonato Brasileño —undécimo al momento de su salida— y protagonizó el derrumbe continental frente al ‘Papá’ de Cusco. Junto al técnico, también abandonaron el club los asistentes Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el preparador de arqueros Ricardo Matos.

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El propio Botafogo lo confirmó a través de sus redes sociales con un comunicado oficial: “El Botafogo informa que Franclim Carvalho ya no es el entrenador del equipo principal de fútbol. La decisión fue comunicada al profesional este martes (18). También dejan el Club los auxiliares Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el preparador de porteros Ricardo Matos”. Y agregó: “El Botafogo agradece a Franclim y a los demás profesionales por los servicios prestados y desea éxito en sus próximos desafíos”.

Bellão al mando para la revancha

Cienciano – Franclim Carvalho - Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 18 agosto
La salida de Franclim Carvalho abrió paso a Rodrigo Bellão, técnico del equipo sub-20, quien tendrá la responsabilidad de dirigir al primer equipo brasileño en la revancha continental ante Cienciano. (Botafogo)

En medio del caos, el club designó a Rodrigo Bellão como sucesor interino. El entrenador, que hasta ese momento conducía al equipo sub-20, tomará las riendas del plantel profesional para el compromiso del jueves. Así lo ratificó la institución en el mismo comunicado: “Rodrigo Bellão, actual entrenador del equipo Sub-20, asumirá interinamente el equipo y será el comandante en el próximo compromiso, ante el Cienciano, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana”.

La designación de Bellão no es la única novedad en el área deportiva. Botafogo aprovechó la coyuntura para anunciar una reestructuración más amplia del departamento de fútbol. Paulo Bonamigo, técnico con larga trayectoria en el fútbol brasileño y que ya dirigió al club en 2004, asumirá como nuevo coordinador técnico. Ronaldo Torres quedará a cargo de la preparación física, mientras que Marcelo Salles, apodado ‘Fera’, ejercerá como asistente técnico permanente de la institución.

Cienciano, con todo a favor en tierra extraña

Cienciano – Franclim Carvalho - Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 18 agosto
El cuadro cusqueño tendrá una oportunidad histórica en el estadio Nilton Santos, donde buscará administrar la diferencia conseguida en la ida y confirmar su presencia entre los ocho mejores del torneo. (Cienciano)

Para el conjunto cusqueño, la noticia cayó como un regalo adicional antes de viajar a Brasil. El ‘Papá’ llega al estadio Nilton Santos con una diferencia de cinco goles a su favor tras el contundente 6-1 del partido de ida disputado en Cusco, lo que lo coloca en una posición prácticamente inmejorable para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Ahora, además de la ventaja numérica, el equipo peruano se encontrará con un Botafogo sin su cuerpo técnico habitual, con un entrenador interino que jamás dirigió al primer equipo en un partido oficial de esta envergadura y con un vestuario que deberá recomponerse emocionalmente en menos de 48 horas. El encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) del jueves 20 de agosto. Cienciano tiene en sus manos la llave para escribir una de las páginas más resonantes de su historia en torneos internacionales.

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