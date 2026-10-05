Perú

“Un nefasto precedente”: politólogo cuestiona al JNE por permitir fórmulas que podrían facilitar reelecciones encubiertas en Perú

Fernando Tincopa señaló que la fórmula utilizada en el caso de Rafael López Aliaga podría replicarse en municipalidades, gobiernos regionales e incluso en una eventual elección presidencial

Fernando Tincopa, analista político, desglosa las implicancias de un fallo del JNE que permitiría a autoridades buscar la reelección de manera indirecta. Menciona casos como el de López Aliaga y advierte sobre el grave riesgo que esto representa para la democracia y la normativa electoral peruana. Exitosa
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Fernando Tincopa cuestionó las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) frente a las candidaturas que podrían permitir una continuidad en el poder mediante una fórmula distinta a la postulación directa. El analista político consideró que este criterio puede abrir un escenario para casos similares en próximos procesos electorales.

En diálogo con Exitosa, Tincopa sostuvo que la figura de los denominados “alfiles” ya aparece en distintos niveles de la política peruana. Según explicó, esta modalidad puede permitir que una persona participe en una fórmula electoral y deje el cargo después de una eventual victoria, con lo cual el puesto quedaría disponible para quien buscó regresar al poder.

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El cuestionamiento del analista se relaciona también con el caso de Rafael López Aliaga. El exalcalde de Lima manifestó que podría participar en las elecciones de 2030 para buscar un tercer periodo al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pese a que en los comicios de 2026 figura como candidato a primer regidor por Renovación Popular.

La situación también generó atención dentro de Renovación Popular. El partido señaló que acatará lo que determine el JNE respecto de la candidatura de López Aliaga y una eventual sucesión en la alcaldía de Lima.

Tincopa cuestiona el criterio del JNE

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Fernando Tincopa calificó como un “precedente nefasto” la decisión del JNE frente a este tipo de candidaturas y sostuvo que sus efectos podrían superar las próximas elecciones subnacionales.

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“Que el jurado lo que ha hecho es establecer un precedente nefasto que va a habilitar este tipo de escenarios”, declaró el analista político en Exitosa.

Tincopa sostuvo que la situación no constituye un fenómeno aislado. A su juicio, la utilización de una persona como candidato que luego podría dejar el puesto para permitir el acceso de otra figura política aparece como una práctica que también puede presentarse en municipalidades y gobiernos regionales.

El analista mencionó que esta modalidad podría trasladarse incluso a una elección presidencial. Bajo esa posibilidad, una persona que busque retornar al poder podría ocupar un lugar dentro de una plancha electoral y luego asumir el cargo ante una eventual renuncia de quien resulte elegido.

Tincopa vinculó este escenario con la decisión de Rafael López Aliaga de postular como primer regidor en las elecciones municipales. Según el analista, la posibilidad de que el actual alcalde de Lima pueda asumir nuevamente la alcaldía mediante esta fórmula sirvió como referencia para otros alcaldes que buscan una continuidad política.

“Desde que López Aliaga dio la señal de que estaba postulando a la figura de primer regidor con expectativas de asumir el cargo de alcaldía, muchos alcaldes en ese momento vieron en eso una posibilidad de reelección inmediata”, señaló.

La candidatura de López Aliaga también abrió el debate sobre una eventual postulación en 2030. El propio alcalde declaró que podría competir por un tercer periodo si las condiciones legales y electorales se lo permiten, escenario que depende de las decisiones de los organismos electorales.

Tincopa menciona otros casos en gobiernos locales y regionales

Durante su intervención, Tincopa mencionó el caso de Richard Ale, en Islay, como otro ejemplo relacionado con este tipo de estrategia electoral. Según indicó, el primer candidato a la alcaldía de dicha jurisdicción habría renunciado, situación que, desde su perspectiva, podría permitir un escenario similar.

El analista también hizo referencia a gobiernos regionales donde, según su explicación, algunos gobernadores recurrieron a candidatos que posteriormente salieron de la contienda. Tincopa sostuvo que estas situaciones podrían permitir que los actuales titulares busquen mantenerse en el poder mediante una fórmula distinta a una candidatura directa.

“Es el caso de regiones en donde han habido gobernadores regionales que enviaban a candidatos que luego sacaban de contienda para estar ellos literalmente asumiendo el rol de un posible segundo mandato en el gobierno regional”, afirmó.

Para Tincopa, el alcance de las decisiones electorales sobre estos casos puede definir el tratamiento de futuras candidaturas que recurran a mecanismos similares para intentar prolongar una gestión.

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