Perú

Piura alcanza cerca de 36 °C y sensación de 38 °C: Campo de Marte y Jorge Chávez también registran récords para octubre

La estación meteorológica del Aeropuerto de Piura reportó el valor máximo de la jornada, por encima de Tumbes, Talara, Chiclayo y otras ciudades de la costa peruana

Piura registró 35,6 °C el 5 de octubre, el valor más alto de octubre en esa estación, mientras la sensación térmica llegó a 38 °C. Composición: Infobae
Piura registró 35,6 °C el 5 de octubre, el valor más alto de octubre en esa estación, mientras la sensación térmica llegó a 38 °C. Composición: Infobae
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Piura registró este lunes 5 de octubre una temperatura máxima de 35.6°C, según los datos de la estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto de Piura. El valor figura como récord de temperatura máxima para octubre en ese punto de medición y se presentó en un contexto asociado al fenómeno El Niño Extraordinario.

La temperatura elevada también se reflejó en la sensación térmica, que alcanzó hasta 38 °C. El registro corresponde a los datos meteorológicos difundidos por ASISMET (Asistencia Meteorológica Especializada), con información de CORPAC.

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Las temperaturas máximas también alcanzaron niveles récord en dos puntos de Lima. La estación meteorológica del Campo de Marte registró 28 °C, con una sensación térmica de 29 °C, mientras el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez llegó a 26.8 °C. Ambos valores fueron reportados como récord de temperatura máxima para octubre.

El comportamiento térmico mostró diferencias entre las ciudades de la costa peruana. Piura alcanzó el valor más alto de la relación reportada para este 5 de octubre, seguida por Tumbes, con 32.7 °C, y Talara, con 32.6 °C. En Lima, los registros del Campo de Marte y Jorge Chávez también destacaron por superar las marcas previas para octubre.

Campo de Marte y Jorge Chávez también registran récords

Campo de Marte: 28 °C y sensación de 29 °C, récord de temperatura máxima para octubre según el reporte citado. Asismet
Campo de Marte: 28 °C y sensación de 29 °C, récord de temperatura máxima para octubre según el reporte citado. Asismet

En Lima, la estación meteorológica del Campo de Marte registró una temperatura máxima de 28 °C este lunes 5 de octubre. La sensación térmica llegó a 29 °C. El dato fue reportado como récord de temperatura máxima para octubre en esa estación.

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también registró una marca de 26.8 °C, señalada como récord para octubre. El valor coincide con las máximas reportadas en Chimbote y Callao dentro de la relación difundida para la jornada.

El registro del Campo de Marte se ubicó por encima del valor registrado en Jorge Chávez por 1.2 °C. Ambos puntos de Lima presentaron marcas máximas destacadas dentro del reporte meteorológico de este lunes.

Diferencias entre las temperaturas de la costa

La relación de ASISMET muestra una diferencia considerable entre los valores del norte y los registrados en la costa central. Piura llegó a 35.6 °C, mientras Tumbes y Talara superaron los 32 °C.

Chiclayo alcanzó 28.9 °C y Lima presentó máximas de 28 °C en el Campo de Marte y 26.8 °C en Jorge Chávez. Callao también registró 26.8 °C.

Más al sur, Huacho llegó a 26.8 °C y Pisco registró 24.9 °C. Trujillo y Chimbote reportaron 26.7 °C y 26.8 °C, respectivamente.

El Niño mantiene la atención sobre las condiciones meteorológicas

Una persona con gorra se cubre los ojos frente al sol radiante desde un acantilado sobre la costa y la ciudad
Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros se conocen mientras continúa la atención sobre las condiciones asociadas al fenómeno El Niño. El calentamiento del mar frente a Perú podía generar riesgos para la pesca, además de posibles efectos sobre alimentos e infraestructura.

El fenómeno El Niño Costero y El Niño Global y señaló un incremento de la alerta ante posibles escenarios de lluvias y sequías en distintas zonas del país.

Los datos de temperatura del 5 de octubre corresponden a mediciones meteorológicas difundidas por ASISMET. En el caso de Piura, el registro de 35.6 °C fue el valor máximo de la relación proporcionada, mientras que Campo de Marte y Jorge Chávez también presentaron récords de temperatura máxima para octubre.

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