Perú

Hombre fue el único candidato a alcalde de un distrito en Perú, pero perdió ante los votos blancos y nulos

El candidato de Somos Perú consiguió el 27 % de los votos, pero el resultado podría llevar a la nulidad del proceso y a una nueva convocatoria electoral

Vista frontal de una iglesia blanca con torres en una zona montañosa y un retrato en círculo de un hombre con sombrero
Rómulo Suyco Panta, candidato único a la alcaldía del distrito peruano de Lari, obtuvo menos votos que los sufragios en blanco registrados en las elecciones municipales. (Infobae Perú/Difusión)
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dejaron un resultado particular en el distrito de Lari, provincia de Caylloma, en Arequipa en Perú. Un hombre fue el único candidato a la alcaldía, pero no logró imponerse frente a los votos blancos y nulos registrados durante la jornada electoral.

Se trata de Rómulo Suyco Panta, candidato de Somos Perú, quien obtuvo 188 votos, equivalentes al 27 % de los sufragios. En contraste, los votos en blanco llegaron a 407, mientras que otros 81 ciudadanos optaron por el voto nulo, de acuerdo con los resultados al 100 % publicados por la ONPE.

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Gráfico digital con una barra de votación de Somos Perú, el mapa del distrito de Lari y la cifra de cien por ciento de actas contabilizadas
Un reporte de la ONPE registra el 100 % de actas contabilizadas en el distrito de Lari, Arequipa, donde el partido Somos Perú obtuvo 188 votos. (ONPE)

Perdió ante votos en blanco

El resultado muestra que los votos en blanco fueron más del doble de los obtenidos por Suyco Panta. Los 407 votos en blanco representaron el 60 % de los sufragios contabilizados en Lari, mientras que los votos nulos alcanzaron el 11 %.

De esta manera, pese a que no tuvo otro candidato con quien competir directamente, Suyco Panta no consiguió concentrar la mayoría de los votos emitidos. El resultado volvió a colocar a Lari en una situación similar a la registrada en las elecciones municipales anteriores.

Tabla de resultados electorales con barras de porcentaje y recuento de votos para un partido político, votos en blanco y votos nulos
Un reporte de la ONPE registra que los votos en blanco alcanzaron el 60,2 % frente al 27,8 % del único candidato en el distrito de Lari, Arequipa. (ONPE)

Es la segunda vez que le ocurre

Esta no es la primera vez que Suyco Panta enfrenta un escenario de este tipo. En las elecciones de 2022 también fue el único postulante a la alcaldía de Lari y terminó con un resultado desfavorable frente a los votos blancos y nulos.

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En aquella elección consiguió 109 votos, mientras que se contabilizaron 478 votos en blanco y 129 nulos. Así, en 2026 volvió a ser el único candidato de la contienda y nuevamente obtuvo menos votos que aquellos ciudadanos que decidieron votar en blanco o anular su voto.

Retrato de un hombre a la izquierda y manos que depositan una cédula de votación en un ánfora con el logo de la ONPE a la derecha
Rómulo Suyco Panta no logra la alcaldía del distrito de Lari tras ser superado por los votos en blanco en las elecciones municipales de Arequipa. (Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué pasará con las elecciones en Lari?

El resultado de 2026 abre la posibilidad de que el proceso electoral en Lari sea declarado nulo. Según la información difundida sobre el caso, se prevé que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determine la situación del proceso y, de corresponder, convoque a nuevas elecciones.

De concretarse este escenario, Lari volvería a enfrentar un proceso electoral extraordinario después de haber registrado un resultado similar en 2022. Por ahora, el resultado al 100 % muestra nuevamente que el único candidato no logró superar la votación obtenida por los votos blancos y nulos.

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