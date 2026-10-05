Cómo consultar si tienes una multa electoral con tu DNI después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el JNE

El JNE permite consultar por internet si una persona registra una multa electoral pendiente. Composición: Infobae

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Tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos que no cumplieron con su deber de votar o que fueron designados como miembros de mesa pueden revisar si registran una multa electoral pendiente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispone de una plataforma virtual para realizar esta verificación con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

El procedimiento se realiza por internet y permite conocer si existe una obligación electoral pendiente, así como el proceso al que corresponde, el tipo de infracción y el monto establecido. El sistema oficial del organismo electoral solicita datos básicos para identificar la información asociada al documento.

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La consulta puede efectuarse directamente desde la plataforma de Multas Electorales del JNE. El sistema solicita el número de DNI y un código CAPTCHA antes de mostrar los resultados correspondientes.

En caso de registrar una deuda, el ciudadano también dispone de mecanismos para realizar el pago. El JNE cuenta con un portal de pagos en línea y existen otras alternativas, como Págalo.pe y las agencias del Banco de la Nación, según las opciones habilitadas para este trámite.

Cómo revisar una multa electoral con el número de DNI

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La consulta debe realizarse en el sistema oficial de Multas Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe colocar su número de DNI en el campo correspondiente y completar el código de seguridad que aparece en pantalla.

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Después de aceptar los términos de uso, se debe seleccionar la opción de consulta. El sistema permite revisar las multas asociadas al documento y conocer la información disponible sobre las obligaciones electorales pendientes.

La plataforma del JNE también precisa que la existencia de una multa pendiente no restringe el uso del DNI ni el ejercicio de derechos civiles, comerciales, administrativos, judiciales o notariales. La información presentada en el sistema tiene carácter informativo respecto de las obligaciones electorales pendientes de pago.

Cuánto se debe pagar por no votar en las elecciones

Una urna electoral del JNE con la palabra 'MULTA' y una moneda de un sol ilustran el costo de no votar en Perú, con siluetas de votantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto de la multa por no acudir a votar depende de la clasificación de pobreza del distrito que figura en el DNI. Para las elecciones de 2026, las sanciones indicadas son de S/110 para los distritos considerados no pobres, S/55 para los distritos pobres no extremos y S/27.50 para los distritos considerados en situación de pobreza extrema.

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La sanción corresponde a la omisión del deber de votar y el monto se determina según la clasificación aplicable al distrito registrado para el ciudadano.

Además, existe una multa de S/275 para quienes fueron designados como miembros de mesa y no cumplieron con esa función. El mismo monto corresponde a quienes se negaron a integrar una mesa de sufragio cuando fueron requeridos para hacerlo.

Cuando una persona registra tanto una omisión al voto como una infracción relacionada con el cargo de miembro de mesa, las sanciones correspondientes se aplican de manera conjunta.

Qué opciones existen para pagar una multa electoral

Una vez identificada la deuda, el ciudadano puede realizar el pago por internet. El JNE dispone de una plataforma de pagos en línea que permite cancelar multas electorales desde una computadora o teléfono móvil. El organismo también señala que este servicio puede utilizarse desde el extranjero.

Otra alternativa es Págalo.pe. El sistema permite seleccionar la opción de multas electorales, consultar las obligaciones asociadas al DNI y efectuar el pago correspondiente. La información de la operación es remitida al JNE para actualizar el registro de la multa.

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También existe la posibilidad de acudir a una agencia del Banco de la Nación. Para efectuar el pago de manera presencial se debe proporcionar el número de DNI y el código de tasa correspondiente. Asimismo, el pago puede realizarse en las cajas habilitadas por el JNE en su sede central, ubicada en el Cercado de Lima.

Cómo solicitar una dispensa por no votar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta una campaña informativa para tramitar justificaciones y dispensas electorales de forma 100% virtual, incluyendo un QR y un número de call center para orientación. (JNE)

Los ciudadanos que tuvieron un motivo válido para no acudir a votar o para incumplir su función como miembro de mesa pueden solicitar una dispensa o justificación ante el JNE. Entre las situaciones señaladas se encuentran motivos de salud, viaje o pérdida del DNI.

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El trámite dispone de una plataforma virtual específica. El Sistema Virtual de Dispensa y Justificación del JNE permite ingresar con DNI o DNIe y contraseña, además de contar con la opción de registro para quienes todavía no tienen una cuenta.

La solicitud debe realizarse mediante el sistema habilitado por el organismo electoral para estos casos, donde también se encuentran las opciones relacionadas con las solicitudes de dispensa y justificación.