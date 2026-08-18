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Bárbara Cayo sufre robo en su vivienda: se llevaron joyas de oro y ladrones quedaron registrados en cámaras

La actriz contó en sus redes sociales lo que vivió al volver a su vivienda y encontrarla con la chapa rota y desordenada

Mujer en vehículo con sudadera gris. A su derecha, una imagen de seguridad muestra a dos hombres caminando, uno con bolso y el otro con una maleta
Bárbara Cayo informa sobre el robo en su vivienda, donde cámaras de seguridad registraron a los presuntos ladrones que sustrajeron joyas de oro.
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La vivienda de Bárbara Cayo en Lima fue escenario de un robo el sábado 15 de agosto, cuando delincuentes forzaron la entrada y lograron llevarse objetos de alto valor económico y sentimental. La actriz y su familia encontraron la casa violentada y desordenada, mientras que las cámaras de seguridad captaron a los responsables saliendo con dos paquetes en la mano.

Las imágenes obtenidas por los dispositivos instalados en el exterior de la vivienda muestran a dos sujetos, sin cubrirse el rostro pero utilizando gorros, que accedieron al inmueble por la puerta principal.

Ambos aprovecharon la ausencia de los residentes para recorrer varias habitaciones en busca de pertenencias valiosas. El registro visual revela el momento en que abandonan la propiedad a pie, dejando la cochera abierta y las puertas con las chapas rotas.

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La actriz contó en sus redes sociales lo que vivió al volver a su vivienda y encontrarla con la chapa rota y desordenada | Facebook

El asalto fue advertido por Bárbara Cayo y los suyos al regresar a la vivienda. La familia encontró el interior revuelto, con pertenencias dispersas y evidentes signos de haber sido revisadas por los intrusos. Entre los bienes sustraídos figuran joyas de oro, el pasaporte italiano y el pasaporte peruano de la actriz, según relató la propia Cayo a través de su cuenta de Facebook.

Las primeras acciones tras descubrir el hurto incluyeron la comunicación inmediata con los serenos de la Municipalidad y con la Policía Nacional del Perú (PNP). Las autoridades ya iniciaron un proceso de identificación de los responsables, utilizando las grabaciones de las cámaras como evidencia principal.

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Persona de pie frente a una puerta y un portón grande, junto a un árbol en la calle. Imagen de cámara de seguridad con texto "Minutos después"
Una cámara de seguridad registra a una persona frente a la entrada de la vivienda de Bárbara Cayo, afectada por un robo donde se sustrajeron joyas de oro.

Bárbara Cayo encontró su casa desordenada y sin sus joyas de oro

En un mensaje publicado en redes sociales, Bárbara Cayo relató los hechos y compartió fragmentos del video capturado por las cámaras de vigilancia. La actriz expresó su desconcierto y malestar ante la situación, manifestando: “Les cuento que ayer sábado entraron a mi casa a robar a las 3 de tarde, estoy un poco en shock. He estado haciendo todos los trámites de la denuncia. Creo que nadie tiene derecho a usurpar de esa manera, ni llevarse las cosas de uno, las cosas de valor. Más que de valor monetario, se llevaron cosas de valor sentimental. Se llevaron mis joyitas, mi pasaporte italiano y mi pasaporte peruano”, escribió en su publicación.

El testimonio de Cayo pone el acento en el impacto emocional y la sensación de vulnerabilidad que deja un hecho de estas características. La artista también apeló a la colaboración ciudadana para localizar a los autores del robo, al remarcar: “Tengo indignación de ver todas las cosas hechas trizas en la casa. He podido grabar porque hay cámaras afuera en la calle para estos ladrones que son medio tontos. Si los logran identificar, se los agradecería para que haya justicia y no haya más personas perjudicadas”.

Piso de madera clara con ropa, bolsos y objetos esparcidos. Mueble de cajones abiertos, banco o cama, y cortinas en el fondo
Una habitación de la vivienda de Bárbara Cayo evidencia el desorden en el suelo y los cajones abiertos después del robo reportado.

La publicación generó numerosas muestras de solidaridad y pedidos de pronta acción por parte de las autoridades. La Policía Nacional del Perú analiza los registros de video y recaba información en la zona para dar con los responsables. Tanto la familia como la comunidad esperan avances en la investigación y la recuperación de los objetos sustraídos.

Hasta el momento, Bárbara Cayo se mantiene en contacto con las autoridades y continúa difundiendo el caso en redes sociales, con el objetivo de obtener información relevante que permita identificar a los implicados y evitar nuevos hechos similares en la zona.

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