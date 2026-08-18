Universitario vs Los Chankas: día, hora y canal TV del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Universitario y Los Chankas se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

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La sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 iniciará el viernes 21 de agosto con una programación que incluye partidos clave para el desarrollo del campeonato. Entre los encuentros destacados figura el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Los Chankas, que tendrá lugar en Lima. Este duelo podría influir en la tabla de posiciones y captar la atención de los aficionados por la relevancia de ambos equipos en la competencia.

Programación del Universitario vs Los Chankas

Este choque se llevará a cabo el domingo 23 de agosto a las 18:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 20:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

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El cuadro 'crema' se impuso 3-2 en Cajamarca por la jornada 5 del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Canal TV del Universitario vs Los Chankas: dónde ver

La transmisión del partido entre Universitario y Los Chankas estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos para emitir los encuentros de la Liga 1. El evento también estará disponible a través de L1 Play, la plataforma de streaming del canal, accesible mediante suscripción desde dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del cotejo en su sitio web. Los usuarios podrán acceder al minuto a minuto, conocer las principales incidencias, los goles, el resultado y todos los detalles del duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2026.

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¿Cómo llegan?

Universitario afronta este compromiso tras conseguir una valiosa victoria como visitante ante FC Cajamarca. Los ‘cremas’ ganaron 3-2, pese a disputar parte del encuentro con un jugador menos por la expulsión de Anderson Santamaría. Los goles fueron anotados por Gianluca Lapadula, Alex Valera y César Inga, quien además brindó una asistencia y fue elegido figura del partido.

Con este resultado, el equipo dirigido por Héctor Cúper suma 10 puntos y se ubica en la quinta posición de la tabla del Torneo Clausura, a solo un punto del líder, Alianza Lima.

En cambio, Los Chankas llegan de una derrota contundente ante Melgar, que los superó 3-0 en condición de local. Un autogol de Jorge Vasquez junto a las anotaciones de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar definieron la caída de los ‘guerreros’, quienes actualmente ocupan el undécimo lugar en la tabla del Clausura.

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Los Chankas cayeron 3-0 ante Melgar en la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

Todos los partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Viernes 21 de agosto

- FC Cajamarca vs Atlético Grau (12:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

Sábado 22 de agosto

- Sport Huancayo vs CD Moquegua (11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- UTC vs Comerciantes Unidos (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs ADT (15:30 horas / estadio del Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Cusco FC (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Domingo 23 de agosto

- Sport Boys vs Cienciano (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Melgar vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1