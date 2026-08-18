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Lorena Góngora y su balance del Mundial Sub 17 con Perú: “Mucho aprendizaje y momentos que quedan para siempre”

La entrenadora argentina, que formó parte del comando técnico de Marcello Bencardino en la justa en Chile, valoró su experiencia en el certamen y celebró el puesto conseguido por la selección nacional

Lorena Góngora junto a la delegación peruana celebran el 13° puesto en el Mundial Sub 17 de vóley.
Lorena Góngora junto a la delegación peruana celebran el 13° puesto en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World.
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La selección peruana de vóley Sub 17 cerró su participación en el Mundial de la categoría con una victoria con sabor a revancha ante Venezuela. El triunfo por 3-0 le permitió a la ‘bicolor’ quedarse con el decimotercer puesto de la competición, que se desarrolló en distintas ciudades de Chile.

Además, el representativo nacional terminó como la segunda mejor selección sudamericana del campeonato, solo por detrás de Argentina. En este escenario, Lorena Góngora, quien integró el comando técnico de Marcello Bencardino como asistente técnica, realizó un balance positivo de su experiencia durante la competencia.

“Una experiencia inolvidable siendo asistente técnica de Perú. Mucho aprendizaje, trabajo y momentos que quedan para siempre. Cerramos el torneo en el 13.º puesto del mundo. Orgullosa de haber sido parte, ¡vamos Perú!”, compartió la entrenadora argentina en su cuenta de Instagram.

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Lorena Góngora compartió en sus redes sociales las sensaciones que les dejó el Mundial Sub 17 de vóley con Perú.
Lorena Góngora compartió en sus redes sociales las sensaciones que les dejó el Mundial Sub 17 de vóley con Perú. Crédito: Captura Instagram.

El balance de Góngora fue positivo tanto desde el aspecto individual como colectivo. La integrante del cuerpo técnico nacional destacó las enseñanzas que pudo recoger durante el certamen y, al mismo tiempo, valoró el resultado obtenido por la selección peruana después de afrontar una campaña con partidos de alta exigencia.

La argentina, además, no es una desconocida para el vóley peruano. Actualmente se desempeña como entrenadora de Atlético Atenea en la Liga Peruana de Vóley, por lo que cuenta con conocimiento del medio local y ha podido trabajar con varias de las jóvenes que integraron la delegación nacional en Chile.

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Entre las jugadoras con las que comparte vínculo se encuentran la armadora y capitana Ana Marcela Manrique, además de las atacantes Valentina Valera y Nahir Cueva. Todas ellas fueron parte de la campaña peruana en el Mundial Sub 17 y tuvieron participación en distintos momentos del torneo. Asimismo, se abre una puerta para que puedan ser incluidas en el torneo nacional.

El camino de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La selección peruana tuvo un arranque prometedor en el Mundial Sub 17. En su debut, la ‘bicolor’ superó con contundencia por 3-0 a Túnez y comenzó su participación con buenas sensaciones. Sin embargo, en la segunda jornada del Grupo B sufrió su primer revés al caer por 3-1 frente a Venezuela en San Felipe.

El cuadro peruano se impuso 25-14 a las tunecinas y se llevaron sus primeros tres puntos - Crédito: Latina.

El equipo nacional reaccionó rápidamente y protagonizó una de las remontadas más importantes de su fase de grupos. Perú derrotó por 3-2 a México, resultado que le permitió recuperar confianza y mantenerse en carrera por la clasificación.

La ‘bicolor’ aseguró posteriormente su presencia en los octavos de final tras vencer por 3-1 a Filipinas en la penúltima fecha del grupo. En el cierre de esta instancia, el combinado nacional se midió ante China y sufrió una derrota por 3-0 frente a una de las selecciones más fuertes del campeonato.

En los octavos de final, Perú no pudo encontrar su mejor versión y fue superado categóricamente por Italia, que se impuso por 3-0 y dejó al equipo nacional fuera de la pelea por el título mundial.

En la ronda de reclasificación, la ‘blanquirroja’ estuvo muy cerca de quedarse con una victoria ante Argentina. Sin embargo, después de un disputado encuentro a cinco sets, terminó cayendo por 3-2. El resultado significó un duro golpe para las dirigidas por Bencardino, pero el plantel tuvo capacidad de reacción.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 cierra su participación en el Mundial con una victoria aplastante de 3-0 sobre Venezuela. ¡Una actuación para el recuerdo y un motivo de orgullo para todo el país! - Latina Noticias

Perú se recuperó frente a República Checa y consiguió un triunfo por 3-2 en un partido vibrante. La victoria le permitió acceder al encuentro por el decimotercer puesto y mantener la posibilidad de cerrar el torneo con una sonrisa.

Finalmente, la selección nacional volvió a encontrarse con Venezuela, rival que la había derrotado en la fase de grupos. Esta vez, la historia fue diferente. Perú se impuso por un contundente 3-0 y consiguió la revancha que buscaba, además de asegurar el decimotercer lugar del Mundial.

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