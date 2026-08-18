Perú
Agregar Infobae enGoogle

Sunarp: peruanos en el extranjero pueden gestionar poderes para realizar trámites legales en Perú sin volver al país

El servicio ya registra 45.797 documentos en 108 consulados y tiene mayor demanda en Estados Unidos, España e Italia

Un hombre sentado en un escritorio escribe en papeles, frente a un monitor de computadora, con un pasaporte al lado y un mapa mundial en la pared
Un hombre realiza papeleo en una oficina consular mientras un monitor muestra la "Plataforma Digital Consular" y un mapa mundial en la pared señala conexiones con Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los peruanos que residen en el extranjero cuentan con una alternativa para realizar diversos trámites legales y comerciales en el Perú sin necesidad de retornar al país. Se trata del servicio de poderes consulares que ofrece la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), mediante el cual los ciudadanos pueden otorgar facultades a terceros para efectuar determinadas gestiones en su representación.

De acuerdo con información de Andina Noticias, hasta la fecha se han gestionado 45.797 documentos en 108 consulados peruanos ubicados en diferentes partes del mundo. Entre las principales operaciones que pueden realizarse mediante estos poderes se encuentran la compraventa de viviendas o vehículos, la apertura o cierre de cuentas bancarias y diversos trámites ante entidades públicas y privadas.

PUBLICIDAD

La plataforma SID-Sunarp ha agilizado el otorgamiento de poderes desde el extranjero, reduciendo hasta en 60 días el tiempo que tomaba este trámite.
La plataforma SID-Sunarp ha agilizado el otorgamiento de poderes desde el extranjero, reduciendo hasta en 60 días el tiempo que tomaba este trámite. Foto: Sunarp

Estados Unidos concentra la mayor demanda

La mayor cantidad de atenciones se registra en Estados Unidos, con 19.322 documentos gestionados. Le siguen España, con 10.861; Italia, con 5.623; Argentina, con 1.812; Japón, con 1.501; y Canadá, con 1.010. También figuran Chile, Alemania, Francia y Suiza entre los países con mayor flujo de solicitudes.

El servicio busca facilitar las gestiones de los ciudadanos que viven fuera del territorio nacional y evitar que tengan que desplazarse hasta el Perú para concretar determinados actos. De esta manera, los poderes consulares permiten que una persona de confianza pueda realizar las diligencias correspondientes en representación del ciudadano que se encuentra en el extranjero.

PUBLICIDAD

Oficina con personas sentadas y de pie en fila, ventanillas de atención al público, banderas de Perú y de Estados Unidos, reloj y documentos
Usuarios esperan su turno y realizan gestiones administrativas en una oficina con las banderas de Perú y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SID-Sunarp reduce tiempos y costos

Uno de los principales cambios está relacionado con la implementación de la plataforma digital SID-Sunarp, que permite reducir considerablemente los tiempos de espera para el otorgamiento de poderes en el extranjero. Según Andina Noticias, el sistema puede disminuir hasta en 60 días el tiempo que demanda este procedimiento.

La digitalización también genera un ahorro para los usuarios, debido a que el empleo de partes electrónicos con firma digital del cónsul elimina el pago de legalizaciones en documentos físicos y los gastos asociados al envío de papeles hacia el Perú. La tasa registral para inscribir el poder es de S/ 26.40 por cada apoderado designado.

Dos manos sobre el teclado de un ordenador portátil que muestra una interfaz para firmar documentos digitales con un lápiz óptico
Un usuario procesa documentos electrónicos y firma digitalmente utilizando una aplicación en un ordenador portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicio incorpora más trámites digitales

El servicio de Sunarp también amplió las operaciones que pueden efectuarse mediante los consulados peruanos. Actualmente, estos pueden realizar la presentación electrónica de otros actos relacionados con el Registro de Mandatos y Poderes, entre ellos la revocación, ampliación, sustitución y rectificación de poderes.

Además de agilizar los procedimientos, el sistema busca reforzar la seguridad jurídica. Al eliminar el uso de documentos físicos, se reduce la posibilidad de falsificación de documentos públicos emitidos en el extranjero, garantizando que las inscripciones realizadas mediante la plataforma mantengan su autenticidad y seguridad.

Hombre usa un portátil con interfaz de gestión documental y una tableta gráfica con lápiz óptico. Se ven iconos de seguridad y certificación
Un usuario gestiona documentos de poderes consulares mediante la plataforma digital de la Sunarp, que facilita trámites para peruanos en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

SunarpExtranjeroPerúPoderes consularesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol no se detiene y las competencias a nivel internacional se ponen al día con sus calendarios. La UEFA Champions League va llegando al final de su fase previa, mientras la Copa Libertadores y Copa Sudamericana arranca la vuelta de los octavos de final

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

María Pía Copello manda un mensaje cargado de ironía a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Espero que te cases con la mujer de tu vida”

Desde el set de 'Sin más que decir', la conductora le deseó lo mejor al creador de contenido y hasta habló de su boda, pero las risas del equipo hicieron crecer las dudas

María Pía Copello manda un mensaje cargado de ironía a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Espero que te cases con la mujer de tu vida”

Buses interprovinciales: suspenden venta de pasajes al sur del país

Los deslizamientos provocados por las lluvias mantienen interrumpida la Panamericana Sur y dejan a viajeros varados en el terminal terrestre de Ate, sin una fecha definida para retomar sus recorridos

Buses interprovinciales: suspenden venta de pasajes al sur del país

¿Los fuertes vientos anuncian un terremoto? Esto dicen el IGP y Senamhi sobre su relación con los sismos en Perú

Además, explicaron por qué octubre es considerado popularmente el “mes de los temblores” y qué dice la ciencia sobre esta creencia

¿Los fuertes vientos anuncian un terremoto? Esto dicen el IGP y Senamhi sobre su relación con los sismos en Perú

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial

El equipo de Antonio Rizola competirá en el Maracanãzinho de Río de Janeiro ante las mejores selecciones del continente con el firme objetivo de regresar a la justa mundialista luego de 17 años

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

César Hinostroza: PJ rechaza definitivamente su intento para ya no ser procesado por organización criminal con ley del Congreso

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello manda un mensaje cargado de ironía a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Espero que te cases con la mujer de tu vida”

María Pía Copello manda un mensaje cargado de ironía a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Espero que te cases con la mujer de tu vida”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial

Tres promesas que ilusionan al vóley peruano: las jugadoras de apenas 14 años que destacaron en el Mundial Sub 17

Lorena Góngora y su balance del Mundial Sub 17 con Perú: “Mucho aprendizaje y momentos que quedan para siempre”

Daniel Bergman, el futbolista sueco que ha sido anunciado como peruano por el Sandvikens IF: “Es una oportunidad fantástica”