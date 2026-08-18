Sunarp: peruanos en el extranjero pueden gestionar poderes para realizar trámites legales en Perú sin volver al país

Un hombre realiza papeleo en una oficina consular mientras un monitor muestra la "Plataforma Digital Consular" y un mapa mundial en la pared señala conexiones con Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los peruanos que residen en el extranjero cuentan con una alternativa para realizar diversos trámites legales y comerciales en el Perú sin necesidad de retornar al país. Se trata del servicio de poderes consulares que ofrece la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), mediante el cual los ciudadanos pueden otorgar facultades a terceros para efectuar determinadas gestiones en su representación.

De acuerdo con información de Andina Noticias, hasta la fecha se han gestionado 45.797 documentos en 108 consulados peruanos ubicados en diferentes partes del mundo. Entre las principales operaciones que pueden realizarse mediante estos poderes se encuentran la compraventa de viviendas o vehículos, la apertura o cierre de cuentas bancarias y diversos trámites ante entidades públicas y privadas.

PUBLICIDAD

La plataforma SID-Sunarp ha agilizado el otorgamiento de poderes desde el extranjero, reduciendo hasta en 60 días el tiempo que tomaba este trámite. Foto: Sunarp

Estados Unidos concentra la mayor demanda

La mayor cantidad de atenciones se registra en Estados Unidos, con 19.322 documentos gestionados. Le siguen España, con 10.861; Italia, con 5.623; Argentina, con 1.812; Japón, con 1.501; y Canadá, con 1.010. También figuran Chile, Alemania, Francia y Suiza entre los países con mayor flujo de solicitudes.

El servicio busca facilitar las gestiones de los ciudadanos que viven fuera del territorio nacional y evitar que tengan que desplazarse hasta el Perú para concretar determinados actos. De esta manera, los poderes consulares permiten que una persona de confianza pueda realizar las diligencias correspondientes en representación del ciudadano que se encuentra en el extranjero.

PUBLICIDAD

Usuarios esperan su turno y realizan gestiones administrativas en una oficina con las banderas de Perú y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

SID-Sunarp reduce tiempos y costos

Uno de los principales cambios está relacionado con la implementación de la plataforma digital SID-Sunarp, que permite reducir considerablemente los tiempos de espera para el otorgamiento de poderes en el extranjero. Según Andina Noticias, el sistema puede disminuir hasta en 60 días el tiempo que demanda este procedimiento.

La digitalización también genera un ahorro para los usuarios, debido a que el empleo de partes electrónicos con firma digital del cónsul elimina el pago de legalizaciones en documentos físicos y los gastos asociados al envío de papeles hacia el Perú. La tasa registral para inscribir el poder es de S/ 26.40 por cada apoderado designado.

PUBLICIDAD

Un usuario procesa documentos electrónicos y firma digitalmente utilizando una aplicación en un ordenador portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicio incorpora más trámites digitales

El servicio de Sunarp también amplió las operaciones que pueden efectuarse mediante los consulados peruanos. Actualmente, estos pueden realizar la presentación electrónica de otros actos relacionados con el Registro de Mandatos y Poderes, entre ellos la revocación, ampliación, sustitución y rectificación de poderes.

Además de agilizar los procedimientos, el sistema busca reforzar la seguridad jurídica. Al eliminar el uso de documentos físicos, se reduce la posibilidad de falsificación de documentos públicos emitidos en el extranjero, garantizando que las inscripciones realizadas mediante la plataforma mantengan su autenticidad y seguridad.

Un usuario gestiona documentos de poderes consulares mediante la plataforma digital de la Sunarp, que facilita trámites para peruanos en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)