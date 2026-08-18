Tres promesas que ilusionan al vóley peruano: las jugadoras de apenas 14 años que destacaron en el Mundial Sub 17

La selección peruana compitió en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 con tres jugadoras de 14 años. Crédito: Volleyball World

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El vóley peruano puede encontrar motivos para mirar con optimismo hacia el futuro. Durante el Mundial Sub 17, disputado en Chile, tres jugadoras de apenas 14 años asumieron el reto de competir ante voleibolistas de mayor edad y demostraron que tienen condiciones para convertirse en nombres importantes de las próximas generaciones de la selección nacional.

Se trata de Ana Marcela Manrique, Tamara Galdós y Zoe Koechlin, todas pertenecientes a la categoría 2012. Pese a encontrarse en edad Sub 15, las tres tuvieron participación en una competencia internacional de máxima exigencia y dejaron estadísticas que permiten proyectarlas como promesas de esta disciplina.

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Ana Marcela Manrique, la capitana de 14 años

La primera en destacar es Ana Marcela Manrique, armadora de apenas 14 años que, pese a ser una de las menores del equipo, asumió una responsabilidad importante durante el Mundial Sub 17: portar la cinta de capitana de la selección peruana. Con personalidad, se encargó de manejar los hilos del equipo desde una posición clave.

A lo largo de la competencia, Manrique acumuló 753 asistencias, de las cuales 104 fueron ‘running sets’, colocaciones que lograron superar el bloqueo rival, y 643 ‘still sets’. Estos números reflejan el protagonismo que tuvo la joven voleibolista en la construcción del juego peruano.

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Además, la armadora terminó el torneo con apenas seis faltas técnicas, demostrando regularidad y precisión en una posición que exige tomar decisiones constantemente. A pesar de su corta edad, Manrique asumió el desafío con personalidad y dejó claro que puede convertirse en una de las referentes de esta generación de ‘matadorcitas’.

Ana Marcela Manrique fue la encargada de conducir el juego de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 pese a ser una de las menores. Crédito: Volleyball World

Tamara Galdós, potencia y personalidad en ataque

Tamara Galdós fue una de las jugadoras que más llamó la atención durante la competencia. La opuesta, nacida en 2012, asumió el desafío de competir ante voleibolistas de mayor edad y terminó siendo una de las figuras más destacadas de la selección peruana.

La atacante cerró su participación con 86 puntos, producto de 77 unidades de ataque, cinco bloqueos y cuatro servicios directos. Sus números le permitieron ubicarse como la cuarta máxima anotadora de Perú durante el torneo, con un promedio de 9.56 puntos por partido.

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Más allá de las estadísticas, la joven opuesta mostró personalidad para asumir responsabilidades ofensivas y responder en un escenario internacional de alta exigencia. Con solo 14 años, Galdós dejó una actuación que permite proyectarla como una de las jugadoras a seguir dentro del futuro.

Tamara Galdós fue la cuarta máxima anotadora de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Zoe Koechlin, presencia en el bloqueo

Otra jugadora de la categoría 2012 que dejó buenas sensaciones fue Zoe Koechlin. La central también tiene 14 años y forma parte del Proyecto Nacional 2032, iniciativa enfocada en la identificación y desarrollo de nuevos talentos para el vóley peruano.

Con 1.87 metros de estatura, Koechlin fue la jugadora más alta del plantel y aprovechó esa condición para convertirse en una pieza importante en la red. La central consiguió 14 puntos a lo largo del campeonato, con nueve de ellos mediante bloqueos. Ese registro la convirtió en la tercera mejor bloqueadora de Perú, únicamente por detrás de Kiara Lazo, con 24 bloqueos, y Fernanda Pinto, con 12.

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Su participación representa una señal positiva pensando en el desarrollo de una jugadora que todavía tiene varios años por delante para continuar creciendo tanto física como técnicamente.

Zoe Koechlin fue la jugadora más alta del plantel peruano en el Mundial Sub 17 de Vóley. Crédito: Volleyball World

Tres nombres para seguir de cerca

El rendimiento de Galdós, Koechlin y Manrique permite proyectar un futuro interesante para el vóley peruano. Las tres todavía tienen margen para continuar desarrollándose y podrían asumir un papel importante en los próximos procesos de las selecciones juveniles.

De acuerdo con su categoría, podrían convertirse en líderes del próximo proceso Sub 17 rumbo al Mundial de 2028. Otra posibilidad es que continúen junto a parte de esta generación y formen parte del equipo que posteriormente competirá en la categoría Sub 19.

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Por ahora, sus actuaciones en Chile dejaron una primera señal. Con apenas 14 años, las tres ya tuvieron la oportunidad de medirse ante jugadoras mayores y respondieron con números que reflejan condiciones y proyección. El reto ahora será continuar con su formación y dar los siguientes pasos en un proceso que podría llevarlas a convertirse en protagonistas de la selección peruana en los próximos años.