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Coronel Juan Carlos Montúfar recibe un disparo durante operativo policial en Iquitos, informa la PNP

El jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales resultó herido mientras participaba en una intervención contra una banda de traficantes de terrenos

Juan Carlos Montúfar
Juan Carlos Montúfar resultó herido de bala durante un operativo policial realizado en Iquitos, región Loreto
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El coronel de la Policía Nacional (PNP) Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, resultó herido este martes por un disparo durante un operativo policial en Iquitos (Loreto).

El jefe de la institución, Óscar Arriola, confirmó el hecho durante una conferencia de prensa y señaló que el oficial fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego mientras se desarrollaba la intervención, aunque no precisó las circunstancias del incidente.

“En este mismo momento se realiza una operación en Iquitos, en donde ha resultado herido por proyectil de arma de fuego el señor coronel Juan Carlos Montúfar, y en este mismo momento le daba cuenta a nuestro ministro del Interior”, manifestó.

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El ministro del Interior, César Astudillo, precisó posteriormente que Montúfar participaba en un operativo contra una banda dedicada al tráfico de terrenos. Hasta el cierre de este informe, las autoridades no habían informado sobre la gravedad de la herida ni sobre el estado de salud del oficial.

Balacera en la Vía expresa: Coronel Juan Carlos Montúfar es dado de alta| Foto: ANDINA/Melina Mejía.
Óscar Arriola confirmó el incidente y señaló que el coronel fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego durante la intervención

Montúfar ya había resultado herido durante una intervención en mayo de 2025, cuando dirigía la División de Investigación de Robos y recibió un disparo durante una persecución a delincuentes en la Vía Expresa Paseo de la República, en Lima.

El oficial fue trasladado al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, donde permaneció internado durante un par de días antes de recibir el alta médica.

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En desarrollo.

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