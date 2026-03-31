Perú Deportes

Presidenta de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora: “Será la entrenadora de Perú y llegaremos a unas Olimpiadas”

Alexandra Villamarán se refirió a la permanencia de la técnica argentina de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Guardar
La entrenadora argentina logró colocar a Atlético Atenea entre los seis mejores del campeonato. Créditos: Latina TV.

Atlético Atenea se ha posicionado como una de las revelaciones en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El conjunto de La Victoria muestra una evolución constante cada temporada y, en la presente edición, logró victorias destacadas como la obtenida ante Universitario de Deportes, además de asegurar un lugar entre los seis mejores equipos del torneo.

Detrás de este desempeño se encuentra la entrenadora argentina Lorena Góngora, cuyo trabajo ha despertado el interés de otros clubes para la próxima temporada. Alexandra Villarán, fundadora de Atenea, se refirió al futuro de la DT durante una entrevista con el programa Somos Vóley de Latina Deportes. Ante la consulta sobre la continuidad de la entrenadora, respondió en tono distendido: “Lorena tiene un contrato indefinido con Atenea. ¿Qué pasa? Eso ya no se pregunta”.

La dirigente remarcó que la intención es que Góngora permanezca al frente del equipo, ya que su liderazgo ha permitido al club aspirar a nuevas metas, como competir por un lugar en el podio de la Liga Peruana 2026/2027. “Me encantaría que continúen todos, porque todos son importantes, han logrado que soñemos y aterrizar un sueño, que es estar donde están. Siempre se lo digo a Lore: ‘Me encantaría seguir trabajando contigo. Vamos a seguir trabajando contigo, tú ya lo sabes’”, afirmó.

Fundadora de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora en la Liga Peruana de Vóley.
Fundadora de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora en la Liga Peruana de Vóley.

Villarán explicó que solo contemplaría la salida de Góngora si recibiera una oferta internacional de alto nivel. “No solo quiero ser campeona con Lore o como Atenea, porque sé que el cariño que le tengo y el respeto lo tiene toda la institución, los directivos a ojos cerrados, respaldan el trabajo de Lore y le he dicho: ‘Lore, tú solo te vas con dos temas. O te contratan la selección de Estados Unidos, o por ahí Arabia Saudita, por ahí ya me llevas a mí también’”.

Además, Villarán expresó su deseo de que Góngora alcance nuevos logros profesionales, incluso al frente de la selección peruana de voleibol. “Sueño con que no solo salir campeón con Lorena, sueño que Lore sea la entrenadora de la selección peruana de voleibol y que con ella también podamos llegar a unas olimpiadas”, agregó.

Por último, resaltó el compromiso de la entrenadora argentina con el desarrollo del voleibol nacional, ya que participa en el trabajo con las selecciones menores. “Eso me alegra bastante. Y no por ser Atenea, lo digo claro, creo que Lore es una persona muy trabajadora, empeñosa y sé que va a dejar, y como ya lo está haciendo, trabajar mucho por nuestro país”.

Alexandra Villarán es la presidenta y fundadora de Atlético Atenea.
Alexandra Villarán es la presidenta y fundadora de Atlético Atenea.

Atlético Atenea se enfrenta a Regatas por el quinto lugar

Atlético Atenea jugará su último partido de la temporada este domingo 5 de abril frente a Regatas Lima, a las 15:15 (hora peruana), en el Polideportivo Lucha Fuentes. El duelo definirá el quinto puesto de la Liga Peruana de Vóley.

Atenea llega a este encuentro tras superar el golpe anímico sufrido por la eliminación en cuartos de final ante Deportivo Géminis. El equipo de Lorena Góngora se repuso con una victoria por 3-0 sobre Deportivo Soan, resultado que le permitió disputar esta instancia.

Regatas Lima también accedió a este partido luego de imponerse 3-0 a Deportivo Soan, tras haber quedado fuera de la lucha por el título al perder con Universitario de Deportes.

El enfrentamiento por el quinto lugar representa una oportunidad para que ambos equipos cierren la temporada de la mejor manera: Atenea busca consolidar su histórica campaña, mientras que Regatas intenta mejorar su balance anual.

Temas Relacionados

Atlético AteneaLorena GóngoraLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportesAlexandra Villarán

Más Noticias

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ disputarán un partido importante en el estadio Monumental de Ate. La continuidad de Javier Rabanal podría depender del resultado

Universitario vs Alianza Lima: programación del clásico por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Se reveló el DT de Sporting Cristal que reemplazaría a Paulo Autuori hasta mitad de año: “A los jugadores no les encanta la idea”

Con la salida del entrenador brasileño, han sonado varios nombres para relevarlo, pero en la directiva del club ‘celeste’ tendrían un plan en mente

Se reveló el DT de Sporting Cristal que reemplazaría a Paulo Autuori hasta mitad de año: “A los jugadores no les encanta la idea”

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ sacaron una importante ventaja tras ganar el choque de ida y buscarán definir su pase a la gran final. Mientras que las ‘guerreras’ están obligadas a quedarse con el triunfo en la vuelta para seguir con vida

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Perú vs Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

La ‘bicolor’ examinará a los ‘catrachos’, en Butarque. Apenas Mano Menezes refrescará la oncena nacional. Alex Valera sigue de referencia en ataque. Oliver Sonne repite titularidad

Perú vs Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

Selección peruana de vóley masculino sorprende y anuncia a Marcos Blanco como su nuevo DT: ¿Se va de Circolo?

El entrenador argentino se encuentra peleando por el séptimo lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Selección peruana de vóley masculino sorprende y anuncia a Marcos Blanco como su nuevo DT: ¿Se va de Circolo?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

Gobierno suma a la UIF, Migraciones y el sistema penitenciario para definir cómo se gastará el presupuesto contra el crimen organizado

Vladimir Cerrón lanza críticas a rivales desde la clandestinidad durante el debate presidencial

Debate Presidencial 2026: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello son los primeros en enfrentarse hoy, martes 31

Adrián Villar seguirá recluido: PJ rechaza su apelación y confirma prisión preventiva por 9 meses

Gobierno de Balcázar crea grupo para diseñar presupuesto contra la criminalidad; el documento demorará casi un año

ENTRETENIMIENTO

Piero Arenas habría buscado un acuerdo económico tras la denuncia de abuso sexual: “Me ofrecieron dinero”

Piero Arenas habría buscado un acuerdo económico tras la denuncia de abuso sexual: “Me ofrecieron dinero”

¿Por qué murió Manolo Rojas? Cardiólogo que lo atendió revela el infarto silencioso que lo sorprendió

Los Chistosos no saldrán al aire tras fallecimiento de Manolo Rojas: “Vamos a vivir este duelo sin el programa”

Mario Irivarren es captado con Ximena Hoyos en Paracas tras separación de Onelia Molina

Piero Arenas, de ‘Esto es Guerra’, es denunciado por abuso sexual y divulgación de imágenes íntimas: “Podría ir 20 años a prisión”

DEPORTES

Se reveló el DT de Sporting Cristal que reemplazaría a Paulo Autuori hasta mitad de año: “A los jugadores no les encanta la idea”

Se reveló el DT de Sporting Cristal que reemplazaría a Paulo Autuori hasta mitad de año: “A los jugadores no les encanta la idea”

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV de la definición de semifinales por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Perú vs Honduras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Leganés por fecha FIFA 2026

Selección peruana de vóley masculino sorprende y anuncia a Marcos Blanco como su nuevo DT: ¿Se va de Circolo?

Christian Cueva sorprendió con su habilidad como cantante y Ricardo Gareca lo vaciló: “Lo que te sobra es moral”