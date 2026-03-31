Presidenta de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora: “Será la entrenadora de Perú y llegaremos a unas Olimpiadas”

La entrenadora argentina logró colocar a Atlético Atenea entre los seis mejores del campeonato. Créditos: Latina TV.

Atlético Atenea se ha posicionado como una de las revelaciones en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El conjunto de La Victoria muestra una evolución constante cada temporada y, en la presente edición, logró victorias destacadas como la obtenida ante Universitario de Deportes, además de asegurar un lugar entre los seis mejores equipos del torneo.

Detrás de este desempeño se encuentra la entrenadora argentina Lorena Góngora, cuyo trabajo ha despertado el interés de otros clubes para la próxima temporada. Alexandra Villarán, fundadora de Atenea, se refirió al futuro de la DT durante una entrevista con el programa Somos Vóley de Latina Deportes. Ante la consulta sobre la continuidad de la entrenadora, respondió en tono distendido: “Lorena tiene un contrato indefinido con Atenea. ¿Qué pasa? Eso ya no se pregunta”.

La dirigente remarcó que la intención es que Góngora permanezca al frente del equipo, ya que su liderazgo ha permitido al club aspirar a nuevas metas, como competir por un lugar en el podio de la Liga Peruana 2026/2027. “Me encantaría que continúen todos, porque todos son importantes, han logrado que soñemos y aterrizar un sueño, que es estar donde están. Siempre se lo digo a Lore: ‘Me encantaría seguir trabajando contigo. Vamos a seguir trabajando contigo, tú ya lo sabes’”, afirmó.

Fundadora de Atlético Atenea revela el futuro de Lorena Góngora en la Liga Peruana de Vóley.

Villarán explicó que solo contemplaría la salida de Góngora si recibiera una oferta internacional de alto nivel. “No solo quiero ser campeona con Lore o como Atenea, porque sé que el cariño que le tengo y el respeto lo tiene toda la institución, los directivos a ojos cerrados, respaldan el trabajo de Lore y le he dicho: ‘Lore, tú solo te vas con dos temas. O te contratan la selección de Estados Unidos, o por ahí Arabia Saudita, por ahí ya me llevas a mí también’”.

Además, Villarán expresó su deseo de que Góngora alcance nuevos logros profesionales, incluso al frente de la selección peruana de voleibol. “Sueño con que no solo salir campeón con Lorena, sueño que Lore sea la entrenadora de la selección peruana de voleibol y que con ella también podamos llegar a unas olimpiadas”, agregó.

Por último, resaltó el compromiso de la entrenadora argentina con el desarrollo del voleibol nacional, ya que participa en el trabajo con las selecciones menores. “Eso me alegra bastante. Y no por ser Atenea, lo digo claro, creo que Lore es una persona muy trabajadora, empeñosa y sé que va a dejar, y como ya lo está haciendo, trabajar mucho por nuestro país”.

Alexandra Villarán es la presidenta y fundadora de Atlético Atenea.

Atlético Atenea se enfrenta a Regatas por el quinto lugar

Atlético Atenea jugará su último partido de la temporada este domingo 5 de abril frente a Regatas Lima, a las 15:15 (hora peruana), en el Polideportivo Lucha Fuentes. El duelo definirá el quinto puesto de la Liga Peruana de Vóley.

Atenea llega a este encuentro tras superar el golpe anímico sufrido por la eliminación en cuartos de final ante Deportivo Géminis. El equipo de Lorena Góngora se repuso con una victoria por 3-0 sobre Deportivo Soan, resultado que le permitió disputar esta instancia.

Regatas Lima también accedió a este partido luego de imponerse 3-0 a Deportivo Soan, tras haber quedado fuera de la lucha por el título al perder con Universitario de Deportes.

El enfrentamiento por el quinto lugar representa una oportunidad para que ambos equipos cierren la temporada de la mejor manera: Atenea busca consolidar su histórica campaña, mientras que Regatas intenta mejorar su balance anual.