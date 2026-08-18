Daniel Bergman, el futbolista sueco que ha sido anunciado como peruano por el Sandvikens IF: “Es una oportunidad fantástica”

Daniel Bergman llega como refuerzo de temporada de otoño a la disciplina liderada por Thomas Lagelöf. - Crédito: Sandvikens IF

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La expansión de los legionarios es un digno caso de estudio. En distintas partes aparece algún futbolista vinculado con el Perú, que, mientras construye su carrera, despierta atención e interés entre los compatriotas pensando en un llamamiento futuro para dotar de mayores alternativas a la selección nacional para un proceso mundialista.

Sin embargo, pocos son los escenarios en los que un club anuncia a un futbolista de raíces sudamericanas como peruano cuando aún no ha tenido una toma de contacto oficial con su segunda vinculación sanguínea. Ese ha sido el contexto en el cual se ha conocido a Daniel Bergman.

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Daniel Bergman, mediocentro sueco con ascendencia peruana, dará inicio a su andadura en el Superettan. - Crédito: Sandvikens IF

De 22 años, el mediocentro de corte defensivo ha fichado por el Sandvikens IF (2da División de Suecia), que no tuvo una mejor idea de presentarlo en redes sociales con la bandera del Perú, hecho que no pasó desapercibido en los distintos comentarios expresados en Facebook / Instagram / X (antes Twitter).

Una vez que recibió la calurosa bienvenida de su nuevo club, Bergman compartió sus sensaciones del movimiento que le permitirá cimentar su incipiente carrera. En conversación con el área de prensa indicó: “Me siento muy bien de estar aquí, es genial y es una oportunidad fantástica. Solo he oído cosas buenas del Sandvikens y creo que es un fútbol que me viene muy bien”.

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El futbolista, de 22 años, atrajo la atención del departamento de scouting de las ‘rödvästarna’ y ante la falta de un puntual con sus características y proyección, se agilizó una negociación para acordar su llegada a la Superettan.

“Daniel es un centrocampista con una vocación ligeramente más defensiva. Posee un excelente juego de pases, tanto cortos como largos, y es sólido en los duelos individuales. Como jugador y persona encaja en los valores de la institución”, describió Elias Gärdh al ser consultado sobre las aptitudes del sueco-peruano.

Daniel Bergman, de 24 años, ha sido anunciado como refuerzo peruano del Sandvikens. - Crédito: @Sandvikens IF

Bergman, entretanto, complementó esa visión con una descripción más concisa para que la fanaticada del Sandvikens IF conozca qué clase de refuerzo se ha incorporado a su disciplina. “Tengo confianza con el balón, entiendo bien el juego. Tengo buena técnica de pase y soy bastante fuerte en los duelos”, amplió.

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Horas más tarde de la confirmación de su llegada, el mediocentro hizo su debut oficial con la ‘järngänget’ al sumar minutos de calidad en la Svenska Cupen 2026/27. Entró de cambio a la hora de juego en la victoria 2-0 contra IF Karlstad por la segunda ronda.

Bergman apunta a crecer

Daniel Bergman completó su formación futbolística en el Helsingborgs IF, donde se desarrolló hasta alcanzar la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Superettan 2024.

Tras su debut, el jugador sueco-peruano fue ganando protagonismo dentro del club que lo vio nacer, llegando a disputar 15 encuentros en la división de ascenso nacional.

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Daniel Bergman, capitán del Ängelholms FF. - Crédito: Avdo Bilkanovic

Buscando nuevos retos, Bergman se incorporó al Ängelholms FF, equipo participante en la Ettan Södra (3era División de Suecia), donde su desempeño fue inmediato y notorio.

En la temporada más reciente, a pesar de desempeñarse como mediocentro defensivo, Daniel Bergman se consolidó como el segundo máximo goleador del equipo, con cuatro goles, y asumió la capitanía.