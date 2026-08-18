Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Daniel Bergman, el futbolista sueco que ha sido anunciado como peruano por el Sandvikens IF: “Es una oportunidad fantástica”

De 22 años, el mediocentro de sangre andina ha reforzado a la disciplina ‘järngänget’ después de un desenvolvimiento loable en la categoría de bronce. Ha firmado un contrato por tres temporadas

Daniel Bergman llega como refuerzo de temporada de otoño a la disciplina liderada por Thomas Lagelöf. - Crédito: Sandvikens IF
Daniel Bergman llega como refuerzo de temporada de otoño a la disciplina liderada por Thomas Lagelöf. - Crédito: Sandvikens IF
Guardar

La expansión de los legionarios es un digno caso de estudio. En distintas partes aparece algún futbolista vinculado con el Perú, que, mientras construye su carrera, despierta atención e interés entre los compatriotas pensando en un llamamiento futuro para dotar de mayores alternativas a la selección nacional para un proceso mundialista.

Sin embargo, pocos son los escenarios en los que un club anuncia a un futbolista de raíces sudamericanas como peruano cuando aún no ha tenido una toma de contacto oficial con su segunda vinculación sanguínea. Ese ha sido el contexto en el cual se ha conocido a Daniel Bergman.

PUBLICIDAD

Daniel Bergman, mediocentro sueco con ascendencia peruana, dará inicio a su andadura en el Superettan. - Crédito: Sandvikens IF
Daniel Bergman, mediocentro sueco con ascendencia peruana, dará inicio a su andadura en el Superettan. - Crédito: Sandvikens IF

De 22 años, el mediocentro de corte defensivo ha fichado por el Sandvikens IF (2da División de Suecia), que no tuvo una mejor idea de presentarlo en redes sociales con la bandera del Perú, hecho que no pasó desapercibido en los distintos comentarios expresados en Facebook / Instagram / X (antes Twitter).

Una vez que recibió la calurosa bienvenida de su nuevo club, Bergman compartió sus sensaciones del movimiento que le permitirá cimentar su incipiente carrera. En conversación con el área de prensa indicó: “Me siento muy bien de estar aquí, es genial y es una oportunidad fantástica. Solo he oído cosas buenas del Sandvikens y creo que es un fútbol que me viene muy bien”.

PUBLICIDAD

El futbolista, de 22 años, atrajo la atención del departamento de scouting de las ‘rödvästarna’ y ante la falta de un puntual con sus características y proyección, se agilizó una negociación para acordar su llegada a la Superettan.

“Daniel es un centrocampista con una vocación ligeramente más defensiva. Posee un excelente juego de pases, tanto cortos como largos, y es sólido en los duelos individuales. Como jugador y persona encaja en los valores de la institución”, describió Elias Gärdh al ser consultado sobre las aptitudes del sueco-peruano.

Daniel Bergman, de 24 años, ha sido anunciado como refuerzo peruano del Sandvikens. - Crédito: @Sandvikens IF
Daniel Bergman, de 24 años, ha sido anunciado como refuerzo peruano del Sandvikens. - Crédito: @Sandvikens IF

Bergman, entretanto, complementó esa visión con una descripción más concisa para que la fanaticada del Sandvikens IF conozca qué clase de refuerzo se ha incorporado a su disciplina. “Tengo confianza con el balón, entiendo bien el juego. Tengo buena técnica de pase y soy bastante fuerte en los duelos”, amplió.

Horas más tarde de la confirmación de su llegada, el mediocentro hizo su debut oficial con la ‘järngänget’ al sumar minutos de calidad en la Svenska Cupen 2026/27. Entró de cambio a la hora de juego en la victoria 2-0 contra IF Karlstad por la segunda ronda.

Bergman apunta a crecer

Daniel Bergman completó su formación futbolística en el Helsingborgs IF, donde se desarrolló hasta alcanzar la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Superettan 2024.

Tras su debut, el jugador sueco-peruano fue ganando protagonismo dentro del club que lo vio nacer, llegando a disputar 15 encuentros en la división de ascenso nacional.

Daniel Bergman, capitán del Ängelholms FF. - Crédito: Avdo Bilkanovic
Daniel Bergman, capitán del Ängelholms FF. - Crédito: Avdo Bilkanovic

Buscando nuevos retos, Bergman se incorporó al Ängelholms FF, equipo participante en la Ettan Södra (3era División de Suecia), donde su desempeño fue inmediato y notorio.

En la temporada más reciente, a pesar de desempeñarse como mediocentro defensivo, Daniel Bergman se consolidó como el segundo máximo goleador del equipo, con cuatro goles, y asumió la capitanía.

Temas Relacionados

Daniel BergmanSandvikens IFSuperettanperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Chávez completa una pretemporada de ensueño con el Bayern Múnich: las estadísticas que ratifican su condición de prodigio

El ascenso meteórico de ‘Pippo’ ha culminado de una manera asombrosa. Con 19 años se posicionó como el futbolista más valioso y destacado de la campaña preparatoria ‘muniquesa’ rumbo a la nueva temporada de la Bundesliga

Felipe Chávez completa una pretemporada de ensueño con el Bayern Múnich: las estadísticas que ratifican su condición de prodigio

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol no se detiene y las competencias a nivel internacional se ponen al día con sus calendarios. La UEFA Champions League va llegando al final de su fase previa, mientras la Copa Libertadores y Copa Sudamericana arranca la vuelta de los octavos de final

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial

El equipo de Antonio Rizola competirá en el Maracanãzinho de Río de Janeiro ante las mejores selecciones del continente con el firme objetivo de regresar a la justa mundialista luego de 17 años

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial

Tres promesas que ilusionan al vóley peruano: las jugadoras de apenas 14 años que destacaron en el Mundial Sub 17

Las jóvenes afrontaron el desafío en Chile ante rivales de mayor edad y dejaron cifras que reflejan su proyección, pese a pertenecer a una categoría menor

Tres promesas que ilusionan al vóley peruano: las jugadoras de apenas 14 años que destacaron en el Mundial Sub 17

Lorena Góngora y su balance del Mundial Sub 17 con Perú: “Mucho aprendizaje y momentos que quedan para siempre”

La entrenadora argentina, que formó parte del comando técnico de Marcello Bencardino en la justa en Chile, valoró su experiencia en el certamen y celebró el puesto conseguido por la selección nacional

Lorena Góngora y su balance del Mundial Sub 17 con Perú: “Mucho aprendizaje y momentos que quedan para siempre”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Catherine Palomino, vinculada a Castillo y con taller sin licencia, es elegida presidenta de Comisión de Justicia

Diputada Catherine Palomino, vinculada a Castillo y con taller sin licencia, es elegida presidenta de Comisión de Justicia

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Carla Campos, la novia de Curwen, y quién es su amigo ‘Grimy’, Alonso Grimaldo?

¿Quién es Carla Campos, la novia de Curwen, y quién es su amigo ‘Grimy’, Alonso Grimaldo?

El ampay de Carla Campos, pareja de Curwen, bailando muy cerca de otro hombre en una discoteca: ¿se besaron?

Curwen toma radical decisión tras ‘ampay’ de su novia Carla Campos con su amigo en discoteca de Miraflores

María Pía Copello manda un mensaje cargado de ironía a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Espero que te cases con la mujer de tu vida”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

DEPORTES

Felipe Chávez completa una pretemporada de ensueño con el Bayern Múnich: las estadísticas que ratifican su condición de prodigio

Felipe Chávez completa una pretemporada de ensueño con el Bayern Múnich: las estadísticas que ratifican su condición de prodigio

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial

Tres promesas que ilusionan al vóley peruano: las jugadoras de apenas 14 años que destacaron en el Mundial Sub 17

Lorena Góngora y su balance del Mundial Sub 17 con Perú: “Mucho aprendizaje y momentos que quedan para siempre”