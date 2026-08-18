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Lluvias intensas afectan Machu Picchu: huaico destruye vivienda y puente en riesgo obliga a restringir paso por el Camino Inca

Las intensas lluvias incrementaron el caudal de los ríos Aguas Calientes y Alcamayo y provocaron deslizamientos en Machupicchu Pueblo. Una familia resultó afectada y el paso de turistas fue restringido

Las intensas lluvias provocaron un deslizamiento que destruyó por completo una vivienda y dejó a una familia afectada. (Composición: Infobae)
Las intensas lluvias provocaron un deslizamiento que destruyó por completo una vivienda y dejó a una familia afectada. (Composición: Infobae)
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Las lluvias intensas registradas en Cusco provocaron una emergencia en la comunidad de Huayllabamba, dentro del distrito de Machupicchu Pueblo, en la provincia de Urubamba. El huaico dejó una vivienda destruida y generó una situación de riesgo en un puente ubicado en el sector.

La afectación también alcanzó una de las rutas utilizadas por visitantes para llegar a Machu Picchu. Las autoridades dispusieron una restricción temporal para el tránsito peatonal debido a las condiciones de seguridad existentes en la zona.

La emergencia se produjo en medio de precipitaciones que también causaron el incremento del caudal de los ríos Aguas Calientes y Alcamayo y deslizamientos en distintos puntos del distrito, según información de la Municipalidad de Machupicchu Pueblo.

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El episodio climático también provocó dificultades para los turistas que recorrían el Camino Inca. Un video difundido en redes sociales muestra a visitantes expuestos a la lluvia durante su recorrido hacia el santuario de Machu Picchu.

Huaico destruye una vivienda en Huayllabamba

El deslizamiento de lodo y material provocado por las lluvias destruyó por completo una vivienda de la comunidad de Huayllabamba. La emergencia dejó a una familia afectada y motivó la intervención de las autoridades municipales.

La Municipalidad de Machupicchu Pueblo dispuso la participación de sus áreas correspondientes para verificar los daños registrados en el sector y establecer las necesidades de la población perjudicada por el huaico.

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Como parte de la respuesta, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres realizará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Este procedimiento permitirá identificar las afectaciones y determinar los requerimientos de asistencia para las familias damnificadas.

La comuna también informó sobre la gestión de bienes de ayuda humanitaria de avanzada destinados a atender las necesidades derivadas de la emergencia.

Puente en riesgo obliga a restringir el tránsito

Las lluvias provocaron el incremento del caudal de los ríos Aguas Calientes y Alcamayo, además de deslizamientos en distintos sectores. Facebook
Las lluvias provocaron el incremento del caudal de los ríos Aguas Calientes y Alcamayo, además de deslizamientos en distintos sectores. Facebook

Otro punto de atención se encuentra en un puente de Huayllabamba que presenta riesgo de colapso. Frente a esta situación, las autoridades establecieron una restricción para el tránsito peatonal con el objetivo de reducir la exposición de pobladores y visitantes ante una posible caída de la estructura.

La medida afecta el desplazamiento de turistas que utilizan el Camino Inca en dirección a Machu Picchu. El acceso por este sector quedó condicionado por la evaluación de seguridad vinculada al estado del puente.

Los pobladores de Huayllabamba solicitaron la presencia de las autoridades para acelerar la inspección del área, establecer medidas preventivas y atender a las familias afectadas por las precipitaciones.

La municipalidad mantiene el seguimiento de las condiciones de la zona ante la posibilidad de nuevas lluvias y movimientos de tierra.

Mincetur activa monitoreo para proteger a los turistas

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la Red de Protección al Turista mantiene un monitoreo permanente ante la suspensión temporal de la Red de Caminos Inka de Machupicchu. Esta labor se desarrolla en coordinación con las instituciones competentes y busca atender las acciones necesarias para proteger a viajeros nacionales y extranjeros.

Según el Mincetur, entre las incidencias reportadas figuran deslizamientos, crecida de riachuelos, inundaciones y daños en infraestructura. Los sectores afectados comprenden Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna.

La suspensión temporal del acceso fue dispuesta por el Ministerio de Cultura ante las intensas lluvias registradas en diversos puntos de la ruta. La medida alcanza a la Red de Caminos Inka de Machupicchu.

El Mincetur recomendó a los visitantes y operadores turísticos consultar información mediante el servicio gratuito de Información y Asistencia al Turista – IPerú, disponible en el (01) 574 8000 y en el número 944 492 314, vía WhatsApp.

Turistas enfrentan lluvias durante el Camino Inca

Las condiciones meteorológicas también afectaron a los visitantes que recorrían el Camino Inca. Un registro audiovisual difundido en redes sociales muestra a un grupo de turistas bajo una lluvia intensa durante el trayecto hacia Machu Picchu.

Las imágenes muestran a los visitantes en distintos puntos de la ruta mientras buscan protección ante las precipitaciones. El registro expone las dificultades que pueden presentarse para quienes realizan el recorrido cuando las condiciones climáticas deterioran la seguridad del trayecto.

La restricción del paso peatonal por el puente de Huayllabamba representa una afectación directa para el desplazamiento por este sector de la ruta turística.

Precipitaciones también afectan el servicio de agua potable

La comuna realizará una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y gestionará bienes de ayuda humanitaria para las familias afectadas. Facebook
La comuna realizará una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y gestionará bienes de ayuda humanitaria para las familias afectadas. Facebook

La emergencia también produjo daños en componentes del sistema de abastecimiento de agua potable. La Municipalidad de Machupicchu Pueblo informó que podrían registrarse interrupciones intempestivas del servicio entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.

De acuerdo con el Área Técnica Municipal (ATM), las lluvias vinculadas a la DANA “Aníbal” provocaron el incremento del caudal de los ríos Aguas Calientes y Alcamayo, además de deslizamientos en diferentes sectores.

La autoridad municipal señaló que estos eventos afectan las captaciones, las líneas de conducción y otros componentes del sistema de agua potable. Por ese motivo, el servicio podría presentar cortes imprevistos durante los próximos días.

Ante esta situación, la Municipalidad de Machupicchu Pueblo solicitó a los vecinos adoptar las previsiones necesarias para contar con agua durante los periodos en los que se produzcan interrupciones del suministro.

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