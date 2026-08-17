Se filtraron los 4 motivos por los que Kevin Quevedo fue borrado por Pablo Guede: “Situaciones que no han gustado en Alianza Lima”

El periodista Kevin Pacheco contó las razones por las cuales el DT argentino no contará con el extremo peruano en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

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Alianza Lima logró un triunfo ajustado ante UTC en la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero la atención no solo estuvo en el resultado. Un nombre ausente volvió a generar preguntas: Kevin Quevedo, quien el año pasado fue figura bajo la dirección de Néstor Gorosito, no apareció entre los convocados por decisión de Pablo Guede.

La situación del extremo peruano no se explica solo desde lo futbolístico, sino a partir de una serie de hechos detallados por el periodista Kevin Pacheco. Según su información en el programa Al Límite, existen cuatro motivos precisos por los cuales el técnico argentino decidió marginarlo del plantel profesional.

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El primer motivo tiene relación con el inicio de la pretemporada del Clausura. El club solicitó a todos los jugadores cumplir con un plan de trabajo individual y subir la evidencia a una plataforma digital. Según el comunicador, Quevedo fue el único miembro del plantel que no cumplió con este requisito. La omisión no vino acompañada de una disculpa, sumando un segundo elemento a la lista de inconformidades del comando técnico.

El tercer motivo está vinculado a las pruebas físicas realizadas en la sede de Esther Grande Bentín. Pacheco aseguró que Kevin Quevedo fue el futbolista más alejado de los parámetros físicos exigidos por Pablo Guede. La brecha con respecto a sus compañeros fue notoria y preocupó al entrenador argentino, que privilegia la disciplina y el esfuerzo colectivo.

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Kevin Quevedo no ha cumplido con las expectativas del técnico Pablo Guede para jugar en Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima

La cuarta razón mencionada por Pacheco apunta al plano táctico. Cuando el estratega solicita adaptaciones en los entrenamientos, hay jugadores que convencen por su disposición. En cambio, Kevin Quevedo no ha mostrado ese compromiso, a diferencia de compañeros como Gaspar Gentile, quien sí responde a las exigencias del técnico.

En palabras del propio periodista: “¿La situación puede cambiar? Sí, pero Quevedo tendrá que disculparse con el comando técnico, con el plantel, de algunas situaciones que no han gustado dentro de Alianza”. Hasta el momento, el jugador no ha buscado ese acercamiento, lo que mantiene firme la decisión de Guede.

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Durante los entrenamientos posteriores al partido ante UTC, la periodista Talía Azcárate observó que, mientras el resto de los suplentes realizaba trabajos en grupo, Quevedo corría solo alrededor del campo, un detalle que ilustra el distanciamiento actual entre el futbolista y el resto del plantel.

Imágenes del extremo peruano trotando alrededor de la cancha de Matute luego del triunfo ante el 'gavilán del norte'. (Video: Inka Deportes 1)

¿Qué dijo Pablo Guede sobre la ausencia de Kevin Quevedo en Alianza Lima?

En sus primeras declaraciones sobre el tema, Pablo Guede respondía a las preguntas sobre Kevin Quevedo con otra pregunta: “¿A quién saco de la lista?”. Con esta frase, el técnico dejaba entrever que los convocados reunían mejores méritos para estar en el equipo, esquivando una explicación directa sobre el jugador, que no tiene minutos desde el 9 de mayo, en el empate sin goles con Sporting Cristal.

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Sin embargo, en la conferencia posterior al partido contra UTC, el DT fue contundente. “No cuento más con él, se lo dije en su cara y lo que hablo con los jugadores queda entre nosotros”, sentenció. La afirmación fue breve, pero suficiente para cerrar todo debate interno y externo sobre el futuro inmediato del jugador.

La consecuencia directa de esta postura es que el futbolista de 29 años y su entorno deberán gestionar una salida de Alianza Lima. Con el cierre del mercado de fichajes en el ámbito local, no podrá fichar por otro equipo de la Liga 1, por lo que la única alternativa viable será buscar un destino en el extranjero.

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