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Curwen y la polémica por su relación: ¿qué pasa con una pareja cuando una infidelidad se hace pública?

“Es un golpe a la autoestima”. Una psicóloga explica cómo una infidelidad puede afectar a la persona engañada y por qué la exposición pública puede hacer aún más difícil superar la crisis.

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La reciente polémica en torno al influencer Víctor Caballero, conocido como Curwen, y su prometida, Carla Campos-Salazar, volvió a poner bajo la lupa un tema que trasciende a las figuras públicas: ¿qué ocurre emocionalmente con una relación cuando una presunta infidelidad deja de ser un asunto privado y pasa a ser conocida por miles de personas?

La exposición pública puede añadir una nueva dificultad a una crisis de pareja. A la decepción y la pérdida de confianza se suma la presión de familiares, amigos, seguidores y desconocidos que opinan sobre lo ocurrido y cuestionan las decisiones de ambos.

La psicóloga Liuba Ulloa explicó anteriormente, en una entrevista para ATV, que una infidelidad puede tener diferentes causas y no necesariamente implica que exista un único problema dentro de la relación. Según señaló, puede ocurrir incluso en parejas que consideran que su vínculo funciona adecuadamente.

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“Es un golpe a la autoestima”

Uno de los principales impactos ocurre en la persona que descubre la infidelidad. De acuerdo con Ulloa, la experiencia puede generar una profunda decepción y afectar directamente la percepción que tiene de sí misma.

Es un golpe a la autoestima”, explicó la especialista al referirse a las consecuencias psicológicas que puede experimentar la persona afectada.

Un montaje de dos fotografías: a la izquierda, un hombre mira hacia abajo; a la derecha, un hombre y una mujer se abrazan íntimamente.
Curwen aparece cabizbajo a la izquierda, mientras su novia Carla Campos se muestra con otro hombre en una composición fotográfica que fusiona dos escenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las primeras preguntas que pueden aparecer después de conocer una infidelidad está “¿qué hice mal yo?”, una reacción que puede llevar a la persona a cuestionar su propio valor dentro de la relación.

La especialista también explicó que la decepción puede modificar por completo la imagen que se tenía de la pareja. La persona puede sentir que quien consideraba confiable ya no es la misma, lo que genera dificultades para volver a confiar.

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¿Qué cambia cuando la infidelidad se hace pública?

Una crisis sentimental ya puede resultar difícil de afrontar en privado, pero la situación puede complicarse cuando el entorno conoce lo sucedido.

Ulloa explicó que una infidelidad expuesta públicamente incorpora factores adicionales, como la vergüenza, el sentimiento de ser señalado y la presión social. La persona afectada no solo debe procesar lo ocurrido dentro de su relación, sino también enfrentarse a las opiniones de terceros.

“¿Cómo puedes perdonar algo así?”, es uno de los cuestionamientos que, según la especialista, puede recibir una persona que decide continuar con su pareja después de una infidelidad.

Composición fotográfica de Carla Campos Salazar a la izquierda, Curwen a la derecha, y en el centro superior, una imagen circular borrosa en tonos rojos
Carla Campos Salazar aclaró en Instagram que el video viral donde baila con otro hombre es anterior a su relación con Curwen.

En estos casos, el entorno puede terminar ejerciendo presión sobre una decisión que finalmente corresponde únicamente a quienes forman parte de la relación.

¿Una pareja puede superar una infidelidad?

La infidelidad no necesariamente significa que una relación tenga que terminar. Ulloa sostuvo que existe el mito de que una primera infidelidad marca automáticamente el final de un matrimonio o una relación, cuando en realidad algunas parejas consiguen reconstruir su vínculo.

Sin embargo, cuando el episodio se convierte en un asunto público, el proceso puede ser más complejo debido a la exposición y al juicio externo.

La recuperación dependerá de las decisiones que tome la pareja y de su capacidad para afrontar lo ocurrido. Perdonar tampoco significa necesariamente olvidar lo sucedido, sino decidir si existen condiciones para reconstruir la confianza.

En ese proceso, la opinión de familiares, amigos o seguidores puede resultar secundaria frente a lo que decidan las dos personas involucradas.

¿Por qué ocurre una infidelidad?

Según la psicóloga, no existe una sola explicación. Entre los factores que pueden intervenir mencionó la falta de autocontrol, determinados problemas personales y situaciones dentro de la propia relación.

También explicó que algunas personas pueden buscar nuevamente la sensación de emoción y novedad que aparece al comienzo de una relación.

Cuando una pareja recién se conoce, la novedad puede generar una fuerte sensación de entusiasmo. Con el tiempo, esa emoción puede disminuir debido a la familiaridad y la rutina. Para algunas personas, conocer a alguien nuevo puede representar nuevamente esa sensación de ilusión.

No obstante, la especialista remarcó que esto no justifica una infidelidad. Las decisiones que se toman frente a una tentación forman parte de la responsabilidad individual dentro de una relación.

¿Puedo demandar a mi prometida si me engaña? Esto dice la ley peruana

La polémica que involucra a Víctor Caballero, conocido como Curwen, y su prometida, Carla Campos-Salazar, también abre una pregunta legal, considerando que ambos están comprometidos para casarse: ¿una infidelidad podría generar consecuencias legales si termina provocando la ruptura del compromiso?

En Perú, una infidelidad por sí sola no significa que automáticamente se pueda demandar a la pareja. Sin embargo, el Código Civil contempla una figura denominada esponsales, relacionada con la promesa formal de matrimonio.

El artículo 240 establece que, cuando la promesa de matrimonio se ha formalizado de manera indubitable entre personas legalmente aptas para casarse y uno de los prometidos incumple por su culpa, ocasionando daños y perjuicios al otro o incluso a terceros, puede existir la obligación de indemnizarlos. La acción debe presentarse dentro del plazo de un año desde la ruptura de la promesa.

Es decir, no se demanda simplemente por haber sido infiel. Lo que podría generar una acción de indemnización es que la ruptura de una promesa de matrimonio formalizada provoque daños y perjuicios que puedan ser acreditados.

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