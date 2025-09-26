Néstor Gorosito reveló contundente motivo por qué Pedro Aquino y Kevin Quevedo no fueron titulares en eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana 2025 tras perder por 2-1 frente Universidad de Chile en Coquimbo por la definición de los cuartos de final, la noche del jueves 25 septiembre. Los ‘blanquiazules’ no pudieron igualar el marcador para forzar a la tanda de penales y fue eliminado del torneo internacional.

Néstor Gorosito es señalado como el principal culpable de la derrota ‘íntima’ porque muchos consideran que hizo un mal planteamiento: realizó varios cambios que terminó costándole el partido. Y una de las cosas que se le critica es por qué no puso a Pedro Aquino y Kevin Quevedo como titulares.

El técnico argentino sorprendió al revelar la contundente razón por la que ambos jugadores no estuvieron desde arranque y generó polémica. El DT confesó que la ‘Roca’ le había pedido no entrenar los días previos al crucial cotejo del torneo Conmebol.

“Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no sé cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Entonces, nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día. Entonces, con el diario del lunes es todo mucho más sencillo”, disparó ‘Pipo’ en conferencia de prensa.

El cuadro peruano cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo. (Video: DSports)

Y dejó en claro que no hace caso lo que puedan decir los demás, Gorosito explicó que sus decisiones se basan en lo que ve en los entrenamientos.

“En su momento querían que saque a ‘Billy’ (Guillermo Viscarra), en su momento querían que saque a Eryc Castillo porque no hacía goles, y nosotros convivimos con ellos todos los días. Uno no se maneja por caprichos, somos cero caprichosos y, si hay alguien que debe declarar, somos nosotros, más que nosotros nadie. Nosotros vivimos de esto y no vamos a poner a nadie para que nos vaya mal”, añadió.

“Estamos tan dolidos como los hinchas”

Néstor Gorosito lamentó la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025 y reconoció errores frente Universidad de Chile en Coquimbo. También hizo un exhaustivo análisis del encuentro y pidió que los hinchas se sientan orgullosos del equipo de sus amores.

“Estamos tan dolidos como los hinchas; nosotros también teníamos muchas ilusiones de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que encontró los goles en el principio del partido, equipo que lleva mucho tiempo de trabajo juntos. En el segundo tiempo, nosotros tuvimos algunas ocasiones sin ser claras; fue por empuje. Por ahí, el resultado refleja lo que pasó en el partido, pero el partido en sí fue muy parejo. Ellos encontraron el gol; me parece que ‘Billy’ no atajó más tiros en el primer tiempo y después, en el segundo, tuvieron una doble ocasión. Nosotros tuvimos para empatar con el cabezazo de Paolo y el desborde de Eryc. Nosotros teníamos mucha ilusión, y desgraciadamente este partido nos ganaron, nada más. De parte del comando técnico, agradecimiento para con los jugadores; por la entrega, por el día a día. El hincha de Alianza tiene que estar orgulloso del plantel que tiene”, comentó.