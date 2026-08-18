Perú
Agregar Infobae enGoogle

Evitemos el segundo golpe después de El Niño

Hay una dimensión menos visible y decisiva: evitar que miles de pequeños negocios pierdan acceso al crédito justo cuando más lo necesitan

Trabajos de prevención en el Callao por Fenómeno El Niño. (Foto: Gob.pe)
Trabajos de prevención en el Callao por Fenómeno El Niño. (Foto: Gob.pe)
Guardar

Jorge tiene una pequeña empresa que vive entre la formalidad y la informalidad. Paga cuando puede, cumple cuando puede y crece cuando el entorno lo permite. Hoy está preocupado por el próximo Fenómeno de El Niño. Sigue las noticias y los pronósticos con la sensación de que algo grande se viene, pero sin saber cuánto podrá resistir.

Ya pasó por ediciones anteriores. Sabe que las lluvias no solo traen agua: traen caminos cortados, clientes que dejan de comprar, proveedores que no llegan, mercadería que se malogra y días en los que abrir el negocio no tiene sentido.

También sabe algo más: apenas aparece la amenaza, la financiera que normalmente le presta para capital de trabajo se vuelve más cautelosa y endurece el acceso al crédito. La entiende. Ha visto a vecinos quebrar no porque quisieran dejar de pagar, sino porque el desastre les cerró el negocio de golpe.

PUBLICIDAD

Cuando hablamos de mitigar las consecuencias de El Niño solemos pensar en defensas ribereñas, maquinaria, alimentos, bonos o reprogramaciones de deuda. Todo eso puede ser necesario. Pero hay una dimensión menos visible y decisiva: evitar que miles de pequeños negocios pierdan acceso al crédito justo cuando más lo necesitan.

Proteger a una empresa como la de Jorge no es proteger una razón social en abstracto. Es proteger el ingreso de una familia, el empleo de dos o tres trabajadores, la cadena de proveedores del barrio y la relación de confianza que una entidad financiera construyó durante años. Si esa empresa cae, el costo social supera largamente el saldo de su préstamo.

PUBLICIDAD

El problema es que, ante la incertidumbre, el sistema financiero tiende a tomar una postura defensiva. Ante el riesgo de mayores moras, menos ventas y mayor incertidumbre, suelen reducir montos y volver más exigentes los requisitos para acceder a financiamiento. Jorge queda así atrapado en una posición compleja: necesita liquidez para prepararse y resistir, pero el crédito se escasea antes de que empiece la emergencia.

Una respuesta inteligente sería diseñar un producto de financiamiento combinado, o blended finance, que junte tres piezas: crédito, garantía y seguro catastrófico.

El crédito le da a Jorge capital de trabajo oportuno. La garantía parcial permite que la financiera siga prestando sin cargar sola con todo el riesgo. Y el seguro se activa si El Niño produce un impacto severo y medible, como lluvias extremas, inundaciones o interrupciones significativas en la zona donde opera el negocio.

La lógica es simple. Antes de las lluvias, Jorge recibe la renovación de su línea de crédito para comprar inventario, proteger mercadería, reforzar su local, asegurar transporte alternativo o digitalizar parte de sus ventas. La financiera no cierra la llave porque una garantía comparte el riesgo. Y si el evento catastrófico ocurre, el seguro cubre una parte previamente definida de las obligaciones o pérdidas, evitando que Jorge caiga automáticamente en mora y pierda su historial crediticio.

La clave es no pretender que un solo instrumento financiero cargue con todos los riesgos. Cada capa de riesgo requiere una herramienta distinta. El crédito permite actuar a tiempo. La garantía mantiene abierto el canal financiero cuando aparece la incertidumbre. El seguro protege frente al evento extremo que ninguna pequeña empresa puede absorber por sí sola. Cada instrumento hace una parte del trabajo; juntos pueden evitar que un shock climático se convierta en una crisis de crédito.

El Perú suele llegar tarde a sus emergencias. Primero esperamos que pase el huaico, luego contamos los daños y recién entonces improvisamos alivios. Pero en el caso de los pequeños negocios hay un riesgo adicional: que después del golpe climático venga un segundo golpe financiero. Si el crédito se cierra justo cuando las empresas necesitan recuperarse, la catástrofe no termina con la lluvia; continúa en la ventanilla de la financiera.

Una política pública moderna no debería limitarse a reconstruir después del desastre. Debería impedir que el sistema financiero, por razones comprensibles pero costosas, amplifique el daño. El Niño no se puede evitar. Pero sí podemos evitar que sus consecuencias financieras arrasen, como un huaico silencioso, con miles de pequeños empresarios.

Eduardo Morón
Eduardo Morón, presidente de Apeseg

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoPrevenciónOpiniónperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Código postal de Lima, Callao y todas las regiones del Perú: guía completa 2026

¿Cuál es el código postal de Lima, del Callao o de tu región? El Perú cuenta con 2.670 códigos postales que identifican 98.011 centros poblados en todo el territorio. Aquí está la lista completa por distrito y región, más el paso a paso para consultar el código que corresponde a cualquier dirección a través del portal oficial del Gobierno peruano

Código postal de Lima, Callao y todas las regiones del Perú: guía completa 2026

Eclipse lunar del 27 de agosto se verá desde el Perú: a qué hora, cuánto durará y cómo presenciarlo

El evento astronómico del 27 de agosto podrá observarse además desde el Pacífico Oriental y otras regiones del planeta, lo que permitirá que millones de personas sigan el avance de la sombra terrestre sobre el satélite natural

Eclipse lunar del 27 de agosto se verá desde el Perú: a qué hora, cuánto durará y cómo presenciarlo

Precio del dólar sufre alza en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 18 de agosto

Compra y venta de dólar en casas de cambio online y mercado paralelo. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP), Bloomberg; y Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar sufre alza en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 18 de agosto

Exviceministro de Energía propone masificar el gas natural para evitar desabastecimiento en regiones como Ucayali

Pedro Gamio explicó que la masificación del gas natural reduciría la dependencia de combustibles importados y permitiría aprovechar la producción local, pero requiere voluntad política y recursos

Exviceministro de Energía propone masificar el gas natural para evitar desabastecimiento en regiones como Ucayali

Curwen y la polémica por su relación: ¿qué pasa con una pareja cuando una infidelidad se hace pública?

“Es un golpe a la autoestima”. Una psicóloga explica cómo una infidelidad puede afectar a la persona engañada y por qué la exposición pública puede hacer aún más difícil superar la crisis.

Curwen y la polémica por su relación: ¿qué pasa con una pareja cuando una infidelidad se hace pública?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

Ministro de Cultura afirma que Ley de Colegio de Artistas “tiene los días contados”

Estos son los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Senado

Rafael López Aliaga se compromete a asumir como regidor si no gana la alcaldía: “Para que no se roben la plata”

Fernando Rospigliosi fracasa en su intento de anular su condena por difamar a Delia Espinoza

Óscar Fernández, exministro de Jerí y Balcázar, es designado presidente del IPD

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani revela que gastó 20 mil soles en dos carteras de lujo: “Le he agarrado gusto”

Suheyn Cipriani revela que gastó 20 mil soles en dos carteras de lujo: “Le he agarrado gusto”

Carla Campos Salazar, pareja de Curwen, pone límites y adopta medidas tras ampay en discoteca de Miraflores con su amigo

Curwen se ausenta de su programa radial y anuncia cuando reaparecerá públicamente tras imágenes de Carla Campos-Salazar

Tonino, amigo de Curwen, se pronuncia tras ‘ampay’ de Carla Campos Salazar: “No me corresponde hablarlo”

Quién es Curwen, el streamer que defendió a su novia Carla Campos Salazar ante acusaciones de infidelidad: “Es su amigo”

DEPORTES

‘Loco’ Vargas afirma que no hay referentes en Universitario y apunta contra Yoshimar Yotún por empujar a Jairo Concha: “Le meto un cachetadón”

‘Loco’ Vargas afirma que no hay referentes en Universitario y apunta contra Yoshimar Yotún por empujar a Jairo Concha: “Le meto un cachetadón”

Se confirmó estadio para el Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Golazo de Felipe Chávez, de tiro libre, con Bayern Múnich: el peruano la clavó al ángulo en último amistoso

Jorge Célico lamentó el caso de Kevin Quevedo en Alianza Lima, pero resaltó su profesionalidad: “Necesita apoyo emocional”

Diego Rebagliati se disculpó con Leao Butrón por irónico comentario: “No le falté el respeto a su hija”