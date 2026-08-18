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Exviceministro de Energía propone masificar el gas natural para evitar desabastecimiento en regiones como Ucayali

Pedro Gamio explicó que la masificación del gas natural reduciría la dependencia de combustibles importados y permitiría aprovechar la producción local, pero requiere voluntad política y recursos

Violentos enfrentamientos se registraron en Pucallpa entre manifestantes y la policía durante el quinto día del paro regional. Un sector de los huelguistas se rehúsa a aceptar el acuerdo para levantar la medida de fuerza y quemó un patrullero en la carretera Federico Basadre.| Canal N
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El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, señaló en una entrevista exclusiva con Infobae Perú que la masificación del gas natural es una respuesta necesaria para reducir el riesgo de desabastecimiento de combustibles en regiones como Ucayali, que actualmente presenta manifestaciones a raíz de un aumento en el precio del combustible para el transporte.

Gamio explicó que el subsidio a los combustibles cumple un papel temporal y depende de la disponibilidad de fondos estatales, por lo que no representa una solución permanente.

Pedro Gamio describió el subsidio como una medida parcial que solo cubre una parte del incremento de precios y remarcó que este gasto se financia con recursos públicos. “Al grupo de mayoristas nacional se le dice: usted no va a vender al precio internacional, sino va a vender a menos precio y la diferencia el Estado se la va a pagar”, detalló. Añadió que la continuidad de este mecanismo está sujeta a los límites de la caja fiscal y recordó que en años anteriores el subsidio a los combustibles alcanzó cifras cercanas a 20 mil millones de soles.

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Numerosos mototaxis, personas y humo en una calle. Un cartel azul con la palabra "Nauta" y un semáforo rojo se ven en el fondo
Mototaxis y personas bloquean una calle en Nauta, en el contexto de una protesta por el aumento del precio del combustible en Ucayali.

Gobierno tiene soluciones en sus manos

El exviceministro también indicó a Infobae Perú que los problemas internacionales en el sector energético, como las tensiones en el estrecho de Ormuz, han generado una inflación global y afectan la cadena de precios en Perú. Frente a este escenario, insistió en que el gobierno debe aplicar medidas sostenibles y de mayor alcance, entre ellas la expansión del acceso al gas natural en regiones fuera de Lima e Ica. “Para eso hay soluciones que tiene carpetadas hace dos años el gobierno”, indicó.

Gamio propuso implementar un plan nacional para que siete regiones históricamente postergadas accedan al gas natural y anticipó que en cinco años podría duplicarse el número de consumidores de este tipo de fuente energética. Sostuvo que esta medida reduciría la demanda interna de combustibles importados y permitiría aprovechar la producción local.

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En cuanto a la viabilidad política, Pedro Gamio subrayó que la iniciativa requiere voluntad política, planeamiento estratégico y capacidad técnica. Consideró que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de avanzar en este frente y destacó: “Está en su luna de miel, pero tiene que actuar con decisión”.

Grupo de personas cerca de un patrullero policial con fuego y humo. Luces rojas intermitentes. Es de noche. Al fondo, un vehículo y vegetación borrosa
Manifestantes del FREDEU rodean un patrullero policial incendiado en Ucayali durante una protesta nocturna contra el aumento del precio del combustible.

Respecto a la presión fiscal, el exviceministro observó que el Congreso ha aprobado normas que aumentan el gasto sin definir fuentes de financiamiento, lo que puede complicar su cumplimiento. Sugirió que el Congreso debería establecer un cronograma realista para la implementación de estas leyes, condicionado al crecimiento de los ingresos del país.

Pedro Gamio concluyó expresando su disposición a apoyar al gobierno en la búsqueda de soluciones energéticas. “Sí, aceptamos colaborar, por supuesto. El Perú es de todos. Hay que ayudar”, indicó a este medio.

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