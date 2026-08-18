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Entradas del Melgar vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para asistir al partido en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ciudad de Arequipa, que durante agosto disfruta su aniversario, se encuentra preparada para albergar uno de los duelos más prometedores y electrizantes de la sexta fecha del campeonato peruano

Luis Advíncula emprendiendo una carrera por el carril derecho, mientras es perseguido por el joven Matías Zegarra. - Crédito: Liga 1
Luis Advíncula emprendiendo una carrera por el carril derecho, mientras es perseguido por el joven Matías Zegarra. - Crédito: Liga 1
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El estadio Monumental de la UNSA será escenario del partido más electrizante de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. Dentro del escenario se enfrentarán FBC Melgar y Alianza Lima por más que los tres puntos. El foco absoluto está puesto en el primer lugar de la tabla del segundo torneo del año. El ganador podrá disfrutar de esa plaza temporalmente mientras se resuelven otras citas ligueras.

Aunque la ciudad de Arequipa —que dicho sea de paso se encuentra en su mes de aniversario por sus 484 años de fundación— suele ser una plaza muy identitario con el ‘león del sur’, existe una fuerte corriente aliancista que se hará presente en una gradería especial del recinto sureño.

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Por tal motivo, no debe resultar extraño que este domingo (23.08.2026) que las cuatro tribunas de la UNSA luzcan repletas de seguidores de ambos elencos, que han empezado con un gran impulso el Clausura 2026.

Alianza Lima visita a Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima visita a Melgar por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Precio de entradas para Melgar vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

FBC Melgar confirmó la venta de entradas para el esperado duelo frente a Alianza Lima por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los abonados acceden a sus entradas desde el 17 de agosto.

La venta general inicia el 18 de agosto a las 09:00 horas mediante Teleticket. Además, habrá venta presencial en varios puntos de Arequipa, como Consuelo 408, Mall Aventura y Real Plaza hasta el 22 de agosto.

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Los precios de las entradas para el FBC Melgar vs Alianza Lima por Liga 1 2026. - Crédito: @MelgarOficial
Los precios de las entradas para el FBC Melgar vs Alianza Lima por Liga 1 2026. - Crédito: @MelgarOficial

Horario y señal TV del Melgar vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

El compromiso, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, se realizará este domingo 23 de agosto a partir de las 15:30 horas locales. La señal encargada de la transmisión de las acciones serán L1MAX / L1 Play. Conviene mencionar que Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital a través de su website, en la que se publicarán clips y resumen del lance.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Melgar y Alianza Lima, palmo a palmo en Torneo Clausura 2026

FBC Melgar ha vivido un primer tramo convulso. Al no echar a andar el proyecto de Juan Reynoso, quien acabó afuera por malos resultados, la cúpula institución se interesó por Miguel Rondelli para que asumiera los mandos de un equipo irregular.

Su ideario de juego, sostenido en un fútbol vistoso por asociaciones constantes en toque corto del esférico, se ha hecho presente en algunas presentaciones, pero todavía no ha cuajado al 100%. Aun así, el ‘dominó’ ha mejorado y ahora puede presumir de instalarse en la parte alta del Torneo Clausura 2026.

Resumen y goles del triunfo de Melgar sobre Sporting Cristal por 2-1 en la fecha 2 del Clausura por la Liga 1. Liga 1 Max

Allí empezó con mucha autoridad al imponerse a Cienciano, en condición de visitante por una nueva edición del Clásico del Sur, por 3-1 y luego ratificó su crecimiento al llevarse por delante a Sporting Cristal con un satisfactorio 2-1. No obstante, en las jornadas posteriores hubo advertencias con un empate insulso contra CD Moquegua y una caída resonante a manos de FC Cajamarca. En su última aparición recuperó vuelo al golear a Los Chankas, en Andahuaylas.

Entretanto, Alianza Lima ha arrancado el Clausura 2026 con un ritmo timorato, aunque manteniendo aún aquellos automatismos que lo hicieron merecedor del Torneo Apertura. En su debut fue capaz de revertir un score adverso contra Sport Huancayo, en Matute, gracias a la voracidad goleadora de Eryc Castillo.

Eryc Castillo, héroe del Alianza Lima vs Sport Huancayo por el inicio del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sergio Vela
Eryc Castillo, héroe del Alianza Lima vs Sport Huancayo por el inicio del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Sergio Vela

Días más tarde, el bloque de La Victoria rescató un empate valioso, en Cutervo, frente a Comerciantes Unidos con otra exhibición de la ‘Culebra’. Hubo una recuperación en la semana siguiente al derrotar a Alianza Atlético, en el estadio Alejandro Villanueva.

Sin embargo, ese brío se apagó de golpe con una igualada inesperada ante Sport Boys, en el Nacional. Y si bien los de Pablo Guede lograron lavarse la cara sacando adelante su lance contra UTC, en Matute, la forma en cómo lo hicieron ha generado una inquietud generalizada, la cual solo podrá difuminarse cuando el equipo resuelva sus problemas de finalización.

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