Imágenes de Angie Jibaja y su novio chileno en La Victoria reavivan polémica sobre su entorno: “Fuman y comparten con gente de malvivir”

La modelo peruana aparece junto a su novio, identificado como Jonathan, en imágenes difundidas por un programa de espectáculos, donde ambos comparten con un grupo en un área considerada peligrosa de Lima. Magaly TV La Firme

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Magaly TV La firme divulgó imágenes en las que se observa a Angie Jibaja junto a su novio de nacionalidad chilena, identificado como Jonathan, en una de las calles consideradas como zona roja del distrito de La Victoria. En el avance difundido por el espacio televisivo, la voz en off remarcó que “Angie Jibaja y su novio chileno fuman y comparten con gente de mal vivir”, situación que generó revuelo e interrogantes en redes sociales. El contenido completo del reportaje, anunciado para la noche del lunes 17 de agosto, fue esperado por la audiencia aunque no llegó a emitirse ese día, hecho que incrementó la expectativa.

Angie Jibaja apareció tras un periodo en el que se desconocía su paradero, relacionado directamente con un incidente anterior en el que fue acusada de agredir a la administradora de un hotel. Este hecho se produjo luego de que la trabajadora reclamara el pago de una deuda superior a S/1,000 por el alquiler de la habitación. La disputa terminó en la comisaría, y días después, la modelo anunció públicamente su alejamiento del podcast que conducía junto al productor Giani Cossio.

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Las imágenes adelantadas por Magaly TV La firme muestran a Angie Jibaja y a Jonathan, ambos con vestimenta informal, caminando con actitud nerviosa a lo largo de una calle concurrida de La Victoria. El video los muestra llegando hasta un parque, donde se les ve reuniéndose con un grupo de personas y conversando. Aunque alude a que se encontraban fumando, el avance no especifica qué tipo de sustancia consumían. No se distingue con claridad la actividad concreta, debido a la calidad y el ángulo de las imágenes captadas por el equipo del programa.

La frase “fuman y comparten con gente de mal vivir” se enfatiza en la promoción realizada por el espacio conducido por Magaly Medina, atribuyéndoles una conducta polémica en un entorno asociado a la inseguridad y la marginalidad.

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Angie Jibaja y su pareja chilena, en la mira tras ser vistos en una zona roja de La Victoria. Magaly TV La Firme

En medio de escándalos

La aparición de Angie Jibaja en este tipo de situaciones mediáticas no resulta novedosa. Su historial reciente incluye diversos episodios polémicos, como la mencionada agresión a la administradora del hotel. En aquel entonces, la modelo ofreció disculpas públicas y negó haber golpeado a la trabajadora.

“Yo nunca la agredí, pido disculpas si me excedí, porque de verdad fue como un hostigamiento. Yo pido disculpas porque sí tiré el teléfono. Magaly puso que yo le había tirado un puñete, ponen un ruido como si yo la hubiera golpeado. Yo le tiré el teléfono al piso, me sentí hostigada, no debí pisar el palito”, afirmó Jibaja sobre el incidente que la llevó a la comisaría.

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A raíz de este episodio, Angie Jibaja decidió dejar el podcast que conducía con Giani Cossio. El productor explicó que la decisión se tomó tras analizar la situación y los acontecimientos recientes que involucraron a la modelo.

Giancarlo Cossío anunció la salida de Angie Jibaja del pódcast 'Nadie sabe' y adelantó que el próximo lunes presentará a una nueva conductora.

Lamenta situación de Angie Jibaja

La conductora Magaly Medina se refirió a las imágenes de Angie Jibaja difundidas por su programa, donde aparece con su novio en zona roja de La Victoria.

“Y bueno, hoy tenemos imágenes que nunca hubiéramos querido pasar”, expresó Medina al inicio del bloque. La periodista anticipó posibles respuestas de la modelo, mencionando: “Yo sé que Angie Jibaja ahora va a decir que esto fue la IA, que lo alteramos, que somos unos inventores de noticias, que acá siempre mentimos, que siempre es el cuento, ¿no?”.

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Medina recalcó la dificultad que enfrentan muchas personas para reconocer los límites impuestos por las adicciones y enfermedades. Remarcó que, aunque intentaron confiar en las declaraciones de Jibaja, “lamentablemente sus acciones la desmienten”. Medina recordó que la modelo llegó a Perú para una campaña de Instagram y cumplía con sus compromisos, pero luego surgieron controversias como el escándalo del hotel y su salida del streaming.

La periodista resaltó la gravedad del material presentado, el cual se espera que sea emitido este martes 18 de agosto de forma completa.

Angie Jibaja aparece nuevamente en un reportaje de Magaly Medina. YouTube: Nadie sabe.