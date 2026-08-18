Comas: atacan a balazos a chofer de miniván y dejan carta extorsiva dentro del vehículo

Los agresores realizaron tres disparos contra la unidad, pero el conductor no recibió impactos directos y resultó herido por los vidrios (Créditos: Panamericana TV)

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Un chofer de una miniván fue atacado a balazos por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta cuando circulaba por la avenida Túpac Amaru, en la zona de Collique, distrito de Comas. El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche, a pocos metros del hospital Sergio Bernales y cerca de un paradero ubicado a menos de una cuadra del establecimiento de salud. Tras la agresión, los desconocidos huyeron luego de dejar dentro del vehículo una carta con una amenaza dirigida a los conductores de la ruta Collique-Puente Piedra.

De acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana Televisión, el conductor, de 37 años, se encontraba realizando un servicio cuando fue interceptado por los ocupantes de la motocicleta. Uno de ellos habría arrojado previamente un papel en el interior de la unidad. El hombre se percató del mensaje mientras avanzaba y, segundos después, los atacantes efectuaron tres disparos contra el transporte.

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Dos proyectiles fueron dirigidos hacia el lado de la ventana del piloto, mientras que el tercero impactó contra el parabrisas cuando los agresores ya se alejaban del lugar. Aunque el trabajador no recibió un impacto directo, terminó con una lesión en el brazo derecho debido a los fragmentos de vidrio que se desprendieron durante la balacera. En ese momento, otras dos personas viajaban como pasajeros y, afortunadamente, no sufrieron heridas.

El ataque dejó herido al conductor por los fragmentos de vidrio, luego de que dos proyectiles impactaran cerca de la ventana del piloto y otro en el parabrisas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La esposa del afectado expresó su indignación y explicó que su familiar no suele trabajar como conductor de esa ruta. Según relató, el hombre se dedica principalmente a la venta de verduras y otras mercancías en el centro de Lima. Durante esa jornada, habría trasladado a algunos pasajeros y, al pasar por Collique, se convirtió en blanco del ataque.

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“Él no trabaja por ninguna empresa, tiene otro tipo de trabajo. Trabaja por el centro de Lima vendiendo verduras y mercadería. A la pasada vino con unos cuantos pasajeros y, estando por Collique, le lanzaron el papelito extorsivo”, manifestó la mujer. Agregó que su esposo se sorprendió al encontrar el documento dentro del vehículo y que, poco después, los dos sujetos se colocaron delante de la unidad para abrir fuego.

El contenido de la misiva dejó una de las principales interrogantes para las autoridades. En el documento se lee lo siguiente: “Minivanes de la ruta Collique-Puente Piedra, les saluda la organización Primer Comando de Lima. Hoy mato un chofer por no comunicarse y seguiré matando choferes si no se comunican”.

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El trabajador no sería un conductor habitual de la ruta amenazada, pues su principal actividad es la venta de verduras y mercadería en el centro de Lima - Créditos: Captura de pantalla de Panamerican TV.

La amenaza hace referencia directa a los trabajadores que cubren ese recorrido, pese a que el hombre baleado no sería un conductor habitual del servicio. Por esta razón, los investigadores no descartan que los agresores hayan confundido a su víctima con otro trabajador. Sin embargo, esta posibilidad todavía deberá ser corroborada mediante las diligencias correspondientes.

El afectado permanece a salvo y fue atendido tras resultar herido por los vidrios. La Policía analiza la carta, recoge evidencias del lugar y busca identificar a los responsables del ataque. Las autoridades también deberán determinar si la agresión estuvo relacionada con una amenaza extorsiva contra transportistas o si existió algún motivo adicional detrás del atentado.

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