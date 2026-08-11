Carlos López se va de Sport Boys para jugar en Liga 2: Fernando Pacheco aparece como posible reemplazo en el Callao. Crédito: LFP

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Sport Boys se quedará sin Carlos López para lo que resta de la segunda parte de la temporada de la Liga 1 2026, luego de que el atacante acordara su salida del club para continuar su carrera en la Universidad San Martín. Ante este movimiento, la dirigencia del club chalaco ya evalúa opciones para reforzar su ataque y Fernando Pacheco aparece entre las alternativas.

López afrontará un nuevo desafío en el fútbol peruano con la camiseta del conjunto ‘santo’, que disputa la Liga 2 con el objetivo de regresar a la máxima categoría. El extremo colombiano nacionalizado peruano se incorporará a los entrenamientos de su nuevo equipo tras despedirse de sus compañeros en la última práctica con la ‘misilera’.

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La operación, que inicialmente se había planteado como un préstamo, finalmente sería definitiva, por lo que el futbolista pone fin a su etapa en el cuadro chalaco después de más de un año. El ‘7’ llegó a Sport Boys en 2025 procedente de Los Chankas, pero no consiguió consolidarse como una pieza trascendental del plantel ‘rosado’.

Durante su paso por el club tuvo algunos pasajes destacados, aunque sin la regularidad necesaria para asumir un mayor protagonismo en ataque. En la presente temporada, disputó 19 partidos y apenas registró un gol y dos asistencias, números que reflejan su poca incidencia ofensiva.

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Carlos López solo celebró un gol con Sport Boys en la Liga 1 2026. Crédito: LFP

Fernando Pacheco aparece como opción para Sport Boys

Tras la salida de Carlos López, Fernando Pacheco aparece como una de las alternativas que maneja Sport Boys para reforzar su ataque. El extremo peruano se encuentra actualmente sin club luego de finalizar su vínculo con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel, donde jugó durante el primer semestre del año.

De acuerdo con lo informado por el periodista deportivo Gustavo Peralta en L1MAX, Pacheco fue ofrecido al conjunto chalaco y su eventual incorporación deberá ser evaluada por el técnico Carlos Desio.

“Carlos López, finalmente jugador de Sport Boys, se va del cuadro rosado. Es una desvinculación, se va a San Martín. Con eso vamos a ver si Boys, por decisión de Carlos Desio, que es el que tiene que decidir, acepta o no el ofrecimiento por Fernando Pacheco, que está con una opción de la segunda de Brasil. Entiendo que también hay algo, pero está la posibilidad de Boys más latente porque él quiere jugar en Boys”, señaló Peralta.

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El atacante nacional no tendría, sin embargo, un solo camino para continuar su carrera. Según la misma información, también cuenta con una propuesta de la segunda división de Brasil, por lo que su futuro todavía está por definirse.

En ese escenario, la llegada al cuadro chalaco dependerá de la evaluación que realice Desio y de si el club decide avanzar en las negociaciones. Pacheco, por su parte, tendría interés en vestir la camiseta rosada, un factor que podría facilitar un eventual acuerdo.

El colombiano nacionalizado peruano cambia de rumbo y deja un espacio que podría ser ocupado por el exjugador celeste. (Video: L1 MAX)

¿Cómo marcha Sport Boys en el Torneo Clausura?

Sport Boys atraviesa un buen inicio en el Torneo Clausura 2026. El cuadro ‘rosado’ ocupa actualmente el quinto lugar de la tabla con 7 puntos, a solo dos unidades del líder Deportivo Garcilaso, por lo que se mantiene cerca de la parte alta de la clasificación.

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El equipo chalaco ha mostrado un arranque competitivo y buscará sostener este ritmo en las próximas fechas para seguir en la pelea por los primeros lugares. En su presentación más reciente, la ‘misilera’ protagonizó un partidazo frente a Alianza Lima en el Estadio Nacional, donde igualó 1-1 en un encuentro de alta intensidad.

El resultado permitió a los dirigidos por Carlos Desio sumar un punto ante uno de los principales equipos del campeonato y mantenerse en una posición expectante. Con este panorama, Sport Boys también busca fortalecer su plantel para afrontar lo que resta del Clausura, especialmente tras la salida de Carlos López.

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