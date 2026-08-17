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¿Una jueza peruana en La Haya? Luz Ibáñez Carranza podría convertirse en la primera mujer del país en integrar la CIJ

Luz del Carmen Ibáñez Carranza figura como candidata oficial a la Corte Internacional de Justicia tras la inscripción de México y Hungría ante la ONU. Perú, sin embargo, se decantó por Ecuador

Corte de La Haya
La elección de cinco vacantes en la Corte Internacional de Justicia se celebrará el 6 de noviembre de 2026 en Nueva York.
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La jurista Luz del Carmen Ibáñez Carranza figura como candidata oficial a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras haber sido propuesta por México y Hungría ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Su postulación surge en un contexto marcado por la ausencia de respaldo formal de Perú, país de origen de la magistrada, que retiró su apoyo institucional.

Candidatura internacional sin respaldo de Perú

En su momento, Infobae informó que la candidatura de Ibáñez fue inicialmente promovida por el gobierno peruano en marzo de 2025, con un acto oficial en la Cancillería y el inicio de una campaña diplomática internacional.

Sin embargo, la situación cambió en noviembre de 2024, cuando la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó una investigación disciplinaria que determinó que la magistrada incurrió en acoso laboral contra su personal, lo que derivó en una suspensión de sueldo de tres meses y una reprimenda escrita.

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Luz del Carmen Ibáñez Carranza
Perú promovió en 2025 la postulación de Luz del Carmen Ibáñez Carranza, pero luego frenó la campaña diplomática y no formalizó el respaldo ante la ONU.

La sanción de la CPI fue comunicada a los Estados parte y a los 125 países miembros del Estatuto de Roma, ampliando el impacto diplomático del caso y afectando las posibilidades de la candidatura peruana.

Además, tanto Estados Unidos como Rusia —miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU— impusieron restricciones específicas a integrantes de la CPI, entre ellos Ibáñez, lo que incluyó la cancelación de visas y tarjetas de crédito por parte de Washington y una condena judicial en Moscú.

Estas medidas, sumadas al peso que ambos países tienen en la elección de los jueces de la CIJ, motivaron que Perú suspendiera todo avance en la postulación y no formalizara finalmente la candidatura ante la ONU.

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México y Hungría, impulsores de la nominación

En entrevista con Infobae, Ibáñez Carranza explica que, ante el retiro del respaldo peruano, México y Hungría decidieron presentar su candidatura a la CIJ. La magistrada enfatizó que el estatuto de la Corte permite que cualquier país proponga candidatos de cualquier nacionalidad.

Según sus declaraciones, la postulación fue inscrita oficialmente el 1 de julio de 2026 y figura en la lista de diez aspirantes al tribunal internacional.

La jueza considera que la campaña peruana se detuvo a raíz de la inestabilidad política interna con el anterior gobierno y la preferencia de funcionarios por apoyar a un candidato ecuatoriano, hecho que fue confirmado por la inclusión de Ecuador en la lista oficial publicada por la ONU.

Corte de La Haya
Ibáñez afirmó que Perú no retiró su candidatura a la Corte Internacional de Justicia porque nunca la presentó formalmente ante la ONU.

Ibáñez argumenta que no recibió ninguna notificación oficial sobre un retiro de su candidatura ni sobre la existencia de una sanción formal por parte de la Cancillería peruana. Aclaró que el proceso de candidatura nunca fue formalizado por Perú ante la ONU y que solo se realizó un anuncio público.

El Perú no podía retirar nada que no había presentado”, afirmó la magistrada, añadiendo que la información sobre el retiro era incorrecta desde el punto de vista procedimental. La jueza sostuvo que su pedido actual al Estado peruano es que retome el respaldo institucional, ya que su candidatura sigue en carrera gracias al auspicio de México y Hungría.

Lo que yo he venido en mi calidad de peruana, tengo mi derecho de petición de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, a pedir que se apoye este esfuerzo, que se apoye esta candidatura, que se nos respalde y que inmediatamente se retome la campaña que quedó trunca, retenida el año pasado”, dijo.

Pedido de respaldo institucional y campaña inconclusa

La elección para cubrir cinco vacantes en la CIJ se celebrará el 6 de noviembre de 2026 en Nueva York, con la participación de los 193 países miembros de la Asamblea General de la ONU y los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

Ibáñez Carranza refiere que su perfil aporta equilibrio de género y representación regional para la CIJ, al tiempo que subrayó su trayectoria de 44 años en la judicatura, incluyendo nueve años como jueza de la CPI y una extensa labor en casos de terrorismo y derechos humanos en Perú.

Luz del Carmen Ibáñez Carranza
La magistrada pidió que el Estado peruano retome el respaldo institucional y reactive la campaña de su candidatura a la Corte Internacional de Justicia.

“Lo que yo pido es que se apoye el esfuerzo de esta candidatura, que se nos respalde y que inmediatamente se retome la campaña que quedó trunca, retenida el año pasado [...] En 44 años nadie me ha regalado nada, siempre he luchado y no me voy a rendir porque algunos señores de la Cancillería no les guste”, continúa la magistrada.

La posición de la magistrada ha sido respaldada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y, según sus palabras, recibió gestos de apoyo de Keiko Fujimori antes de que asumiera la presidencia en Perú.

Ibáñez Carranza insiste en que su objetivo es que Perú acompañe su candidatura en la etapa final de la contienda, resaltando la oportunidad para que el país cuente con una representante en el principal tribunal judicial de la ONU.

“Creo que la presidenta Fujimori, siendo mujer, en su momento me hizo saber que me respalda, que admira mi carrera, que está muy orgullosa y que apoya este punto, pero en ese entonces ella aún no era presidenta. Confío en que, por su propia experiencia de lucha y empoderamiento, reconocerá que a mí nadie me ha regalado nada”, sentenció.

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