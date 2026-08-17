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Sheyla Rojas revela que terminó con Sir Winston porque le fue infiel: “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo”

La modelo peruana sorprendió al confesar que la situación se repitió en más de una ocasión hasta que decidió ponerle un alto

Díptico. Una mujer rubia con un top amarillo floral habla a un micrófono; a la derecha, la misma mujer con un hombre en un primer plano
Sheyla Rojas ofrece una entrevista ante un micrófono, y una imagen de archivo la muestra junto a Sir Winston en el contexto de su ruptura.
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Sheyla Rojas decidió romper su silencio y abordar en público los motivos que pusieron fin a su relación con Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston. Luego de varios meses de especulaciones, la modelo peruana eligió el podcast de Magaly Medina para contar en detalle cómo vivió el cierre de una historia que se prolongó durante cinco años. Por primera vez, expuso elementos hasta ahora desconocidos sobre el vínculo con el empresario mexicano y cómo la relación fue tomando un rumbo inesperado.

En la conversación, Rojas confesó que el proceso de separación resultó complejo y estuvo marcado por una serie de situaciones que minaron la confianza. La influencer relató que durante el último tiempo comenzó a notar señales que la llevaron a cuestionar el futuro de la pareja.

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“Me di cuenta de que él priorizaba o tenía otros planes por él mismo. Por ahí él pensó que yo nunca me iba a enterar, y entonces dije: esto es una súper señal. Yo pedía muchas señales, decía: ‘Dios, ya, por favor, algo que realmente me haga como quitarme la venda de los ojos y darme cuenta de que no estamos encaminados en lo mismo’. Me fui desilusionando, yo creo que fue la palabra”, expresó la modelo.
Mujer rubia con top amarillo floral y aretes sentada en un sofá blanco, hablando en un micrófono negro. Fondo con vegetación verde, logo de podcast Magaly Medina
Sheyla Rojas dialoga en el podcast de Magaly Medina sobre los motivos de su separación de Sir Winston.

La ex chica reality también reveló, por primera vez, que enfrentó episodios de infidelidad por parte de Sir Winston. Aunque trató de perdonar en distintas ocasiones, una última situación la llevó a reconsiderar la relación. La acumulación de decepciones terminó afectando la dinámica de pareja. Según relató, el desgaste se fue profundizando hasta volverse insostenible. “No voy a entrar en detalles”, afirmó, pero dejó en claro que la confianza se vio golpeada de manera irreversible por esos hechos.

A lo largo de la entrevista, Rojas insistió en que la decisión de separarse no fue sencilla ni espontánea. La convivencia diaria y las diferencias en los proyectos de vida hicieron que la distancia emocional creciera con el tiempo. Ante la periodista Magaly Medina, la modelo aseguró que intentó salvar la relación, pero que el peso de las experiencias negativas la obligó a replantear sus prioridades y pensar en su bienestar personal.

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Dos mujeres sentadas en un sofá blanco frente a micrófonos. Detrás, una ventana con vista a un jardín. En la esquina superior, el logo "Magaly Medina Podcast"
Sheyla Rojas conversa con Magaly Medina durante una entrevista para su podcast, grabada en un estudio con vista a un jardín.

Sheyla quería formalizar y Sir Winston estaba muy cómodo

En el diálogo, Sheyla Rojas remarcó que el deseo de construir una familia y avanzar hacia una vida más estable fue un punto de quiebre. “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo. Yo ya también quería formar mi familia. Yo aguanté bastante, pero llega un punto en el que dices: ni él está alineado con lo que quiero y de repente yo no estoy alineada en lo que él quiere”, sostuvo. Para la modelo, la falta de metas compartidas y el estancamiento se hicieron evidentes en la rutina diaria.

La influencer relató que, con el paso de los meses, la relación dejó de evolucionar y empezó a deteriorarse. “De un momento a otro me di cuenta, cinco años ya de relación y yo sentía que en vez de avanzar estábamos recontra mega archi retrocediendo. Llegó un punto en el que yo no me sentía cómoda e imagino que él más bien se sentía cómodo”, explicó Rojas al recordar el clima de los últimos meses junto a Sir Winston.

Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston.
Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston.

La modelo insistió en que el cariño no fue suficiente para sostener el vínculo, ya que las diferencias en los objetivos personales terminaron por separar sus caminos. La acumulación de problemas, sumada a la falta de confianza y a las desilusiones, marcó el final de la historia. A pesar de los esfuerzos por salvar la relación, Sheyla Rojas optó por priorizar su bienestar y buscar nuevos rumbos.

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