Videos de los minutos previos de la pelea viral en Surquillo: provocaciones, puños y hasta lanzar el extintor

Este reportaje exclusivo aborda una violenta pelea callejera que se viralizó en Surquillo. El video presenta el testimonio de Javier Valladares, uno de los involucrados en el incidente ocurrido en la calle María Elena Moyano. Se muestran imágenes de cámaras de seguridad que registran los minutos previos al enfrentamiento. La cobertura periodística detalla los eventos que llevaron a la confrontación, utilizando la narración y las declaraciones del protagonista. El contenido fue emitido por un noticiero.

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Imágenes inéditas captadas por cámaras de seguridad permiten reconstruir los momentos previos a la pelea viral en Surquillo, donde la violencia escaló de insultos a golpes y culminó con el uso de un extintor como arma. El incidente, ocurrido el miércoles 12 de agosto en la cuadra uno de la calle María Elena Moyano, involucró a repartidores de helados y a los ocupantes de una camioneta.

Eran las 17:23 y el camión repartidor llegó a la panadería de la zona, como parte de una entrega habitual. Javier Valladares, uno de los protagonistas, relató que la jornada avanzaba con normalidad hasta el momento de descargar las cajas.

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“A la hora de bajar la mercadería nos gritamos, pásame esto, pásame esta caja. Creo que los señores que estaban adelante del camión entendieron que era para ellos”, explicó Valladares a Arriba Mi Gente.

Este video es una entrevista televisiva con Javier Valladares, presentado como el protagonista de una pelea viral. Él se encuentra sentado en un estudio mientras se muestran en pantalla dividida varias secuencias de enfrentamientos callejeros, con múltiples individuos involucrados en las confrontaciones. Un segundo hombre participa en la conversación. El contenido es una cobertura de evento presentada en formato de entrevista en vivo, transmitida por el canal Latina.

El malentendido habría sido el primer detonante del conflicto. Las grabaciones muestran que, tras la llegada del camión, dos ocupantes de una camioneta estacionada a pocos metros descienden y se aproximan a los repartidores en actitud desafiante. “De frente bajaron, ¿qué pasa?, ¿qué?, y se acercaron a nosotros de manera prepotente. De frente nos empujaron, vinieron con lesuras”, relató Valladares.

De la discusión a los golpes: la escalada

En los videos puede observarse cómo la discusión inicial se intensifica. Los repartidores intentaron calmar los ánimos en varias oportunidades.

“Tres veces con el chofer intentamos que se calmen, que con ustedes no es nada, no le hemos dicho nada, estamos trabajando”, afirmó Valladares. Los ocupantes de la camioneta aseguraron que los repartidores estaban invadiendo “su barrio” y lanzaron amenazas directas.

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Las grabaciones del incidente muestran cómo insultos y empujones precedieron a una violenta pelea, en la que el uso de un extintor se convirtió en el punto más alto del conflicto| Foto: Arriba Mi Gente

La tensión creció, y la confrontación verbal derivó en violencia física. Las imágenes captan el momento en que ambos bandos se quitan los polos y se preparan para pelear uno contra uno. Aunque la intención era mantener el conflicto entre dos personas, otras intervenciones extendieron la pelea y elevaron la gravedad del incidente

Durante el enfrentamiento, uno de los repartidores tomó un extintor del camión y lo utilizó como arma. Las cámaras registraron el instante en que Valladares lanzó el extintor en varias ocasiones, aumentando el caos.

El saldo fue un parachoques dañado y un parabrisas destruido. Tras la difusión de las imágenes, Valladares asumió su responsabilidad y pidió disculpas públicas a los vecinos de Surquillo.

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Protagonista de la pelea viral en Surquillo narra el inicio del enfrentamiento| Foto: Reporte Semanal

¿Qué sucedió con su puesto de trabajo?

Tras el incidente, la empresa se comunicó con Javier Valladares para conocer su estado de salud, ya que presentaba heridas menores. Le otorgaron un día de descanso para su recuperación.

“La empresa nos ha apoyado. Primero nos preguntó también cómo estaba, porque yo tenía un par de heridas. Nos ayudó en eso, me dio un día de descanso también para recuperarme”, señaló.

Según la versión del protagonista, la compañía no solo se limitó a consultar su versión, sino que también realizó su propia indagación sobre lo sucedido. “Les contamos y ellos también fueron a preguntar a los testigos y a los señores. Vieron las imágenes y constataron que todo lo que dijimos era verdad”, manifestó.

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