Gianluca Lapadula lo calificó de “jugadorazo” y Piero Quispe advirtió tras triunfo de Universitario: “Ojalá podamos jugar otra final”

Ambos futbolistas hablaron tras el triunfo de la 'U' ante FC Cajamarca. (Video: L1 MAX)

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Universitario de Deportes logró un triunfo ajustado en su visita a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo ‘crema’ se impuso en un partido con pocas diferencias, donde Gianluca Lapadula marcó su tercer gol en el campeonato y Piero Quispe hizo su debut tras regresar al club. La victoria refuerza el ánimo del plantel y mantiene a la ‘U’ en la pelea por el título.

El ‘Bambino’ fue protagonista en el marcador, pero también fuera del campo, al dedicar palabras de reconocimiento a Quispe tras el pitazo final. Para el delantero, la actuación de su compañero representa un valor agregado en la plantilla. “Contento por el triunfo, sobre todo, por el equipo. Y estoy contento también por ‘Pierito’, la verdad que es un jugadorazo. Lo conozco bien y nos va a sumar mucho”, señaló para L1 MAX.

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El atacante ítalo-peruano resaltó la dificultad del campo y el esfuerzo colectivo. “Yo me sentí súper bien. La cancha era bien complicada. La verdad que felicito al equipo, se hizo un muy buen partido, pero estoy más contento por el resultado”, apuntó el goleador, evidenciando su satisfacción tanto por el rendimiento individual como por la entrega grupal.

En una acción de juego con Alejandro Pósito, Gianluca Lapadula sufrió un manotazo que hizo temer una nueva lesión nasal. “¿La nariz está bien? Sí, intentaron rompérmela otra vez, pero por suerte no se rompió”, comentó entre risas, demostrando su fortaleza física y buen ánimo pese a la rudeza del partido.

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El desaforado grito de gol de Gianluca Lapadula tras su gol a FC Cajamarca. - créditos: Universitario

El propio Quispe expresó su satisfacción por volver a vestir la camiseta de Universitario y por el respaldo recibido en su entorno. “Feliz. La verdad que vine con un propósito de ponerme primero bien físicamente y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión. Muchas gracias a todos por el apoyo, a todos mis compañeros que desde que he regresado me han dado la confianza y estoy muy feliz por eso”, declaró.

Piero Quispe sobre Gianluca Lapadula y el triunfo de Universitario

La admiración entre Piero Quispe y Gianluca Lapadula es mutua y se ha forjado tanto en el club como en la selección peruana. Sobre el delantero, Quispe afirmó: “La verdad que Gianluca, aparte de ser un gran jugador, es una persona A1. Como dice él, lo conozco desde la ‘sele’ y muy feliz por el triunfo en una plaza difícil. Ahora a enfocarnos en la siguiente fecha, que es una final para nosotros”.

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El mediocampista nacional también relató cuál fue la indicación del técnico Héctor Cúper en su ingreso al campo. Según Quispe, recibió el pedido de ser ofensivo y asociarse rápido con sus compañeros, algo que considera logró cumplir: “Que vaya para adelante, que me asocie con mis compañeros, y me salió gracias a Dios. Enfocarnos ahora en la próxima fecha, que es un partido más importante”, explicó.

Piero Quispe ingresó a los 72 minutos ante FC Cajamarca y supo romper líneas, mostrándose como un elemento desequilibrante. - créditos: Universitario

Respecto a la competencia interna, Piero Quispe destacó el ambiente de rivalidad sana que existe en el plantel de Universitario. “Todos pueden ser titular, todos trabajamos para eso. Hay una rivalidad sana. El ‘profe’ es el que decide, pero son grandes jugadores. Todos pueden jugar y esperar lo que dice el ‘profe’”, analizó.

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En cuanto a los objetivos, el volante de 25 años reconoció que el título nacional todavía es una posibilidad concreta, aunque restan partidos decisivos. “Todo puede pasar y todavía falta jugar con los de arriba. Ahora nos toca con Los Chankas, que estamos a dos del acumulado. Esperemos que, con la bendición de Dios, podamos lograr el Clausura y jugar una nueva final”, concluyó Quispe, reflejando la ambición del equipo y la expectativa de sus hinchas.