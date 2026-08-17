Líbero peruana, Vannia Adrianzen, cierra el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 como la mejor defensora del torneo

Vannia Adrianzen destacó como la mejor defensa del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

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La selección peruana de vóley culminó su participación en el Mundial Femenino Sub 17 Chile 2026 en el puesto 13, luego de conseguir resultados positivos en sus últimos partidos. Entre los aspectos más destacados de la campaña apareció el rendimiento individual de Vannia Adrianzen, quien terminó en el primer lugar de la estadística de ‘Best Diggers’ y se consolidó como la mejor defensora del certamen según los registros oficiales.

La líbero nacional acumuló 166 defensas durante el torneo, con un promedio de 18.44 por partido, cifras que le permitieron liderar esta importante estadística individual. Además, registró 55 recepciones y una efectividad de 63.12 %, números que también la ubicaron como la segunda mejor receptora de la competencia.

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Su protagonismo se hizo evidente desde la fase de grupos. La joven jugadora del Deportivo Géminis destacó rápidamente por su capacidad para sostener las jugadas desde el fondo de la cancha y se convirtió en una pieza clave del sistema defensivo de la selección nacional.

Con el transcurso del campeonato, Vannia Adrianzen mantuvo la regularidad y permaneció en lo más alto de la clasificación de ‘Best Diggers’. Su constancia le permitió cerrar el Mundial como la jugadora con más defensas registradas, confirmando su importancia dentro del equipo peruano y dejando una de las actuaciones individuales más destacadas del torneo.

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Las estadísticas de Vannia Adrianzen al cierre del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Perú terminó en el puesto 13

El destacado rendimiento individual de Adrianzen se produjo en una campaña en la que Perú terminó en el puesto 13 del Mundial Sub 17 disputado en Chile. La selección nacional finalizó tercera en su grupo en la primera etapa y consiguió avanzar a los octavos de final, instancia en la que se midió ante Italia.

El conjunto europeo se impuso a la ‘bicolor’ y la dejó fuera de la lucha por el título internacional. Sin embargo, a partir de ese momento, el equipo dirigido por Marcello Bencardino pasó a disputar los encuentros de clasificación para definir su posición definitiva en el torneo.

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En esta nueva ronda, la selección peruana protagonizó un ajustado duelo ante Argentina, frente a la que cayó por un ajustado 3-2. Posteriormente, la selección nacional reaccionó y superó por el mismo marcador a República Checa, resultado que le permitió acceder al partido definitivo por el decimotercer lugar.

En su última presentación, la ‘bicolor’ terminó su participación con una sólida victoria por 3-0 sobre Venezuela. El triunfo le permitió quedarse con el puesto 13 de la clasificación general y despedirse del torneo con una victoria valiosa.

Vannia Adrianzen fue una de las figuras más destacadas de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Una actuación para destacar

En ese importante recorrido, Adrianzen se convirtió en una pieza fundamental para Perú. Su capacidad para sostener las jugadas desde el fondo de la cancha fue uno de los aspectos más destacados de la selección nacional y terminó reflejándose en las estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

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Su desempeño en Chile también representa un importante paso dentro de su proceso de formación. La líbero de Géminis demostró personalidad, regularidad y capacidad para asumir protagonismo en una competencia de alto nivel, cualidades que le permiten proyectarse como una de las jóvenes promesas del vóley peruano.

Con el Mundial Sub17 como un nuevo capítulo en su carrera, la voleibolista nacional se lleva un reconocimiento estadístico que respalda su buen momento y, al mismo tiempo, una valiosa experiencia de cara a los próximos desafíos de su carrera deportiva.